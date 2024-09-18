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Захват офисов Wildberries в Москве: что известно на данный момент

Захват офисов Wildberries в Москве: что известно на данный момент - РИА Новости Крым, 18.09.2024

Захват офисов Wildberries в Москве: что известно на данный момент

В среду гендиректор и основательница компании Wildberries (WB) Татьяна Бакальчук заявила о попытке рейдерского захвата офисов Wildberries в Москве. Все, что... РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T15:10

2024-09-18T15:10

2024-09-18T16:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В среду гендиректор и основательница компании Wildberries (WB) Татьяна Бакальчук заявила о попытке рейдерского захвата офисов Wildberries в Москве. Все, что известно о происшествии к этому часу – в подборке РИА Новости Крым.Что произошлоДнем 18 сентября в центре Москвы в Романовом переулке произошла стрельба. Группа мужчин попыталась проникнуть в здание, где расположен офис WB, однако встретила отпор охраны. Завязалась перестрелка. Как сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ, совладелец и экс-супруг основательницы маркетплейса Владислав Бакальчук, которому принадлежит 1% компании, предпринял попытку незаконного проникновения в офис WB.РИА Новости со ссылкой на источник уточняет, что правоохранители задержали порядка 10 человек, выясняются обстоятельства случившегося. Романов переулок полностью перекрыт, проезд разрешен только для спецмашин, на месте дежурят сотрудники МВД, СК и Росгвардии.Заявление Татьяны БакальчукПо словам Татьяны Бакальчук, в составе группы людей, пытавшихся проникнуть в офис, кроме Владислава Бакальчука, находились Сергей Ануфриев (один из сооснователей – ред.) и Владимир Бакин (ранее занимал должность финдиректора – ред.). В результате три человека получил ранения, их состояние уточняется. Бакальчук назвала события неудачной попыткой рейдерского захвата и призвала правоохранительные органы взять ситуацию на контроль.Версия Владислава БакальчукаЗа 15 минут до сообщения Татьяны ее бывший муж Владислав Бакальчук написал в своем Telegram-канале, что на него и его команду пытались совершить нападение, когда те хотели провести переговоры "по остановке строительства складов". Заявления о попытке рейдерского захвата с его стороны он назвал ложными. По его словам, встреча с руководством РВБ была оговорена заранее и назначена на полдень 18 сентября.По словам Бакальчука, ранения получили пришедшие с ним коллеги. Он подчеркнул, что к этому времени уже дал показания полиции и готов оказать полное содействие следствию.История конфликтаКомпания Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объявили об объединении в середине июня. OOO "РВБ" было зарегистрировано 4 июля, его учредителем стали ООО "Вайлдбериз" с долей 65% и ООО "Стинн" с 35%. Гендиректором указан Роберт Мирзоян.В конце июля стало известно, что Wildberries передала ООО "РВБ" 26 своих юридических лиц. В начале сентября Владислав Бакальчук сообщил, что строительство складских помещений для Wildberries остановлено на всех объектах в России и СНГ. По его словам, руководство маркетплейса заблокировало платежи, предназначенные строителям-подрядчикам, в том числе и принадлежащей Бакальчуку "ВБ Девелопмент" (по данным ЕГРЮЛ, Бакальчуку принадлежит 100% в этом юрлице), которая по заказу маркетплейса строит более 4 миллионов кв. м складских помещений на общую сумму 120 миллиардов рублей. В Wildberries заявили, что "ВБ Девелопмент" не выполняет свои обязательства по ранее заключенным контрактам, поэтому маркетплейс рассматривает возможность передачи всех контрактных обязательств другому подрядчику.Татьяна Бакальчук в 2024 году заняла 22-е место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes с состоянием $7,4 миллиарда. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Владиславу Бакальчуку принадлежит 1% в ООО "Вайлдбериз", гендиректором которого является Татьяна Бакальчук. Ей же принадлежат остальные 99%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скандал с активами Wildberries – реакция КремляГенпрокуратура и Роспотребнадзор начали проверки в "Wildberries"СК возбудил уголовное дело после пожара на складе Wildberries

https://crimea.ria.ru/20240918/popytka-zakhvata-ofisov-wildberries-v-moskve--est-ranenye-1140434020.html

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