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Скандал с активами Wildberries – реакция Кремля
Скандал с активами Wildberries – реакция Кремля - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Скандал с активами Wildberries – реакция Кремля
Кремль в курсе сделки по объединению компаний Wildberries и Russ, однако не вмешивается в ситуацию. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T14:07
2024-07-24T14:07
2024-07-24T14:07
кремль
дмитрий песков
wildberries
экономика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Кремль в курсе сделки по объединению компаний Wildberries и Russ, однако не вмешивается в ситуацию. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.23 июля в системе "БИР-Аналитик" появилась информация о том, что Wildberries передал 26 своих юридических лиц совместной с оператором наружной рекламы Russ компании "РВБ".Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сделку попыткой рейдерского захвата крупнейшего российского маркетплейса и пообещал вмешаться. Также, по словам Кадырова, рейдеры оградили главу компании Татьяну Бакальчук от мужа и семерых детей так, что "супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться". Сама Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате Wildberries.Позже руководитель ведомства Максим Шаскольский сообщили журналистам в кулуарах "Антимонопольного форума 2024", что ФАС проанализирует сделку маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы группы Russ по объединению активов, но предварительно оценивает ее как потенциально положительную для рынка.В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию – ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, "РВБ" учредили 4 июля, ее уставной капитал составил 20 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:СК возбудил уголовное дело после пожара на складе WildberriesГенпрокуратура и Роспотребнадзор начали проверки в WildberriesСайт Wildberries сменил название
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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кремль, дмитрий песков, wildberries , экономика, новости, общество, маркетплейс
Скандал с активами Wildberries – реакция Кремля
Песков: Кремль не вмешивается в ситуацию с объединением компаний Wildberries и Russ
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Кремль в курсе сделки по объединению компаний Wildberries и Russ, однако не вмешивается в ситуацию. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не можем вмешиваться ни в эти действия, ни в семейные отношения. Эта тема вне нашей компетенции", - прокомментировал тему Песков.
23 июля в системе "БИР-Аналитик" появилась информация о том, что Wildberries передал 26 своих юридических лиц
совместной с оператором наружной рекламы Russ компании "РВБ".
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сделку попыткой рейдерского захвата крупнейшего российского маркетплейса и пообещал вмешаться. Также, по словам Кадырова, рейдеры оградили главу компании Татьяну Бакальчук от мужа и семерых детей так, что "супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться". Сама Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате Wildberries.
Позже руководитель ведомства Максим Шаскольский сообщили журналистам в кулуарах "Антимонопольного форума 2024", что ФАС проанализирует сделку маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы группы Russ по объединению активов, но предварительно оценивает ее как потенциально положительную для рынка.
В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию – ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, "РВБ" учредили 4 июля, ее уставной капитал составил 20 млн рублей.
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