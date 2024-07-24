https://crimea.ria.ru/20240724/skandal-s-aktivami-wildberries--reaktsiya-kremlya-1139097153.html

Скандал с активами Wildberries – реакция Кремля

Скандал с активами Wildberries – реакция Кремля - РИА Новости Крым, 24.07.2024

Скандал с активами Wildberries – реакция Кремля

Кремль в курсе сделки по объединению компаний Wildberries и Russ, однако не вмешивается в ситуацию. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T14:07

2024-07-24T14:07

2024-07-24T14:07

кремль

дмитрий песков

wildberries

экономика

новости

общество

маркетплейс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/18/1139097034_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_773d39702877abdd1a478501c57b1cc8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Кремль в курсе сделки по объединению компаний Wildberries и Russ, однако не вмешивается в ситуацию. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.23 июля в системе "БИР-Аналитик" появилась информация о том, что Wildberries передал 26 своих юридических лиц совместной с оператором наружной рекламы Russ компании "РВБ".Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сделку попыткой рейдерского захвата крупнейшего российского маркетплейса и пообещал вмешаться. Также, по словам Кадырова, рейдеры оградили главу компании Татьяну Бакальчук от мужа и семерых детей так, что "супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться". Сама Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате Wildberries.Позже руководитель ведомства Максим Шаскольский сообщили журналистам в кулуарах "Антимонопольного форума 2024", что ФАС проанализирует сделку маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы группы Russ по объединению активов, но предварительно оценивает ее как потенциально положительную для рынка.В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию – ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, "РВБ" учредили 4 июля, ее уставной капитал составил 20 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:СК возбудил уголовное дело после пожара на складе WildberriesГенпрокуратура и Роспотребнадзор начали проверки в WildberriesСайт Wildberries сменил название

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кремль, дмитрий песков, wildberries , экономика, новости, общество, маркетплейс