Рейтинг@Mail.ru
Сайт Wildberries сменил название - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220815/sayt-wildberries-smenil-nazvanie-1124167770.html
Сайт Wildberries сменил название
Сайт Wildberries сменил название - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Сайт Wildberries сменил название
Wildberries сменил название на русскоязычное "Ягодки", которое теперь указано на главной странице маркетплейса. РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T13:53
2022-08-15T13:53
российская федерация (россия, рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0f/1124167606_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_b4ac7a1dc4c9102bf3428b404d32eb65.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Wildberries сменил название на русскоязычное "Ягодки", которое теперь указано на главной странице маркетплейса.В июне гендиректор и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук на форуме "Неделя российского ритейла 2022" не исключила возможность переименования компании на русском языке, пишет РИА Новости.ООО "Wildberries" - международный маркетплейс одежды, обуви, электроники, и других товаров. Работает в России, США, Франции, Италии, Испании, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Польше, Словакии, Германии, Израиле, Молдавии, Турции и Узбекистане. По биржевой стоимости на 2 февраля 2022 года Wildberries занимала 2 место среди 30 самых дорогих компаний Рунета. Стоимость компании оценивалась в 7,635 млрд.
https://crimea.ria.ru/20220516/mcdonalds-reshil-ostatsya-v-rossii-pod-novym-brendom--smi-1123244866.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0f/1124167606_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_57e858738c75505b74ab13683c2dd283.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российская федерация (россия, рф), экономика
Сайт Wildberries сменил название

Wildberries превратился в "Ягодки"

13:53 15.08.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПункт выдачи Wildberries в Москве
Пункт выдачи Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Wildberries сменил название на русскоязычное "Ягодки", которое теперь указано на главной странице маркетплейса.
Заглавную шапку также украсили изображением ягод, при этом ссылка, ведущая на сайт осталась неизменной. В компании изменения не комментируют. Таким образом, пока не известно, является ли смена названия временной акцией или Wildberries готовят ребрендинг.
В июне гендиректор и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук на форуме "Неделя российского ритейла 2022" не исключила возможность переименования компании на русском языке, пишет РИА Новости.
ООО "Wildberries" - международный маркетплейс одежды, обуви, электроники, и других товаров. Работает в России, США, Франции, Италии, Испании, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Польше, Словакии, Германии, Израиле, Молдавии, Турции и Узбекистане. По биржевой стоимости на 2 февраля 2022 года Wildberries занимала 2 место среди 30 самых дорогих компаний Рунета. Стоимость компании оценивалась в 7,635 млрд.
Посетители в Макдоналдс - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 14:57
McDonald's решил остаться в России под новым брендом — СМИ
 
Российская Федерация (Россия, РФ)Экономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:43В Херсоне запустят в тестовом режиме 5 тысяч банковских карт
15:03За паспортами РФ обратились более 30 тысяч жителей Запорожской области
14:51В регионах России начали возвращать масочный режим
14:44Житель Краснодара сжег живьем знакомого
14:35Житель Севастополя заработал более 8,5 млн рублей на обманутых дольщиках
14:19Сенатор назвал ключевую цель провокаций США вокруг Тайваня
14:02Часть населенных пунктов в Крыму осталась без воды
13:53Сайт Wildberries сменил название
13:42В Крыму спасли мужчину с зажатой в бетономешалке рукой
13:32Аксенов прокомментировал сообщения о "бегстве" туристов из Крыма
13:26Российские войска уничтожили украинский склад артиллерии под Николаевом
13:17Правительство вдвое увеличило поддержку регионов в борьбе с пожарами
13:02Под Харьковом уничтожены свыше ста боевиков из Польши и Германии
12:55Препарат для лечения COVID "Мир 19" может выйти на рынок в конце августа
12:46В ТЦ Симферополя 3-летний ребенок упал с эскалатора
12:37В Симферополе возле ТРЦ "Меганом"нашли снаряд: периметр оцеплен
12:36Новые жертвы ВСУ: в Донецке из-за обстрелов опять погибли гражданские
12:14Чем грозит остановка Запорожской АЭС - власти
11:58В Севастополе раскрыли махинации с земельными участками
11:49Скачок по COVID: в РФ выросла заболеваемость и число стационарных больных
Лента новостейМолния