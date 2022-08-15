https://crimea.ria.ru/20220815/sayt-wildberries-smenil-nazvanie-1124167770.html

Сайт Wildberries сменил название

Сайт Wildberries сменил название - РИА Новости Крым, 15.08.2022

Сайт Wildberries сменил название

Wildberries сменил название на русскоязычное "Ягодки", которое теперь указано на главной странице маркетплейса. РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T13:53

2022-08-15T13:53

2022-08-15T13:53

российская федерация (россия, рф)

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Wildberries сменил название на русскоязычное "Ягодки", которое теперь указано на главной странице маркетплейса.В июне гендиректор и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук на форуме "Неделя российского ритейла 2022" не исключила возможность переименования компании на русском языке, пишет РИА Новости.ООО "Wildberries" - международный маркетплейс одежды, обуви, электроники, и других товаров. Работает в России, США, Франции, Италии, Испании, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Польше, Словакии, Германии, Израиле, Молдавии, Турции и Узбекистане. По биржевой стоимости на 2 февраля 2022 года Wildberries занимала 2 место среди 30 самых дорогих компаний Рунета. Стоимость компании оценивалась в 7,635 млрд.

https://crimea.ria.ru/20220516/mcdonalds-reshil-ostatsya-v-rossii-pod-novym-brendom--smi-1123244866.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), экономика