https://crimea.ria.ru/20220815/sayt-wildberries-smenil-nazvanie-1124167770.html
Сайт Wildberries сменил название
Сайт Wildberries сменил название - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Сайт Wildberries сменил название
Wildberries сменил название на русскоязычное "Ягодки", которое теперь указано на главной странице маркетплейса. РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T13:53
2022-08-15T13:53
2022-08-15T13:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Wildberries сменил название на русскоязычное "Ягодки", которое теперь указано на главной странице маркетплейса.В июне гендиректор и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук на форуме "Неделя российского ритейла 2022" не исключила возможность переименования компании на русском языке, пишет РИА Новости.ООО "Wildberries" - международный маркетплейс одежды, обуви, электроники, и других товаров. Работает в России, США, Франции, Италии, Испании, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Польше, Словакии, Германии, Израиле, Молдавии, Турции и Узбекистане. По биржевой стоимости на 2 февраля 2022 года Wildberries занимала 2 место среди 30 самых дорогих компаний Рунета. Стоимость компании оценивалась в 7,635 млрд.
https://crimea.ria.ru/20220516/mcdonalds-reshil-ostatsya-v-rossii-pod-novym-brendom--smi-1123244866.html
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РИА Новости Крым
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российская федерация (россия, рф), экономика
Сайт Wildberries сменил название
Wildberries превратился в "Ягодки"
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Wildberries сменил название на русскоязычное "Ягодки", которое теперь указано на главной странице маркетплейса.
Заглавную шапку также украсили изображением ягод, при этом ссылка, ведущая на сайт осталась неизменной. В компании изменения не комментируют. Таким образом, пока не известно, является ли смена названия временной акцией или Wildberries готовят ребрендинг.
В июне гендиректор и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук на форуме "Неделя российского ритейла 2022" не исключила возможность переименования компании на русском языке, пишет РИА Новости.
ООО "Wildberries" - международный маркетплейс одежды, обуви, электроники, и других товаров. Работает в России, США, Франции, Италии, Испании, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Польше, Словакии, Германии, Израиле, Молдавии, Турции и Узбекистане. По биржевой стоимости на 2 февраля 2022 года Wildberries занимала 2 место среди 30 самых дорогих компаний Рунета. Стоимость компании оценивалась в 7,635 млрд.