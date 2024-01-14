СК возбудил уголовное дело после пожара на складе Wildberries
Дело о злоупотреблении полномочиями возбудили после пожара на складе Wildberries – СК
© МЧС РФПожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге
© МЧС РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями после пожара на складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
"По данным следствия, в результате злоупотребления полномочиями неустановленными лицами, выполняющими управленческие функции, связанные с соблюдением правил противопожарной безопасности на складе в ООО "Вайлдберриз", 13 января 2024 года произошел пожар, вследствие чего обрушилось здание склада, а также уничтожены хранившиеся на нем товары", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего.
По данным МЧС России, открытое горение на складе ликвидировано в 14:17.
"Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на складе в Санкт-Петербурге. Проводится проливка и разборка конструкций", - сказано в сообщении.
Пожар в Шушарах вспыхнул 13 января в складском комплексе размером 350х320 метров и высотой 20 метров. Огонь охватил площадь в 50 тысяч квадратных метров, позже его площадь увеличилась. Возгорание локализовали на площади 70 тысяч квадратных метров. Пожару присвоили максимальный ранг сложности.
На складе на момент происшествия находились около тысячи человек. В результате пожара пострадала 22-летняя девушка, ее доставили в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения.
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