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СК возбудил уголовное дело после пожара на складе Wildberries - РИА Новости Крым, 14.01.2024
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СК возбудил уголовное дело после пожара на складе Wildberries
СК возбудил уголовное дело после пожара на складе Wildberries - РИА Новости Крым, 14.01.2024
СК возбудил уголовное дело после пожара на складе Wildberries
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями после пожара на складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом. Об... РИА Новости Крым, 14.01.2024
2024-01-14T14:38
2024-01-14T14:38
санкт-петербург
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
ск рф (следственный комитет российской федерации)
уголовный кодекс
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями после пожара на складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.В настоящее время проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего.По данным МЧС России, открытое горение на складе ликвидировано в 14:17.Пожар в Шушарах вспыхнул 13 января в складском комплексе размером 350х320 метров и высотой 20 метров. Огонь охватил площадь в 50 тысяч квадратных метров, позже его площадь увеличилась. Возгорание локализовали на площади 70 тысяч квадратных метров. Пожару присвоили максимальный ранг сложности.На складе на момент происшествия находились около тысячи человек. В результате пожара пострадала 22-летняя девушка, ее доставили в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения.Читайте также на РИА Новости Крым:Резонансные пожары в Крыму на новогодних каникулах – подробности от МЧСМы сражаемся с огнем и побеждаем его: как работают пожарные в КрымуПожар в многоэтажке Симферополя: спасены 12 человек, 16 эвакуированы
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РИА Новости Крым
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96
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санкт-петербург, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации), уголовный кодекс, происшествия, новости
СК возбудил уголовное дело после пожара на складе Wildberries

Дело о злоупотреблении полномочиями возбудили после пожара на складе Wildberries – СК

14:38 14.01.2024
 
© МЧС РФПожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге
Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями после пожара на складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
"По данным следствия, в результате злоупотребления полномочиями неустановленными лицами, выполняющими управленческие функции, связанные с соблюдением правил противопожарной безопасности на складе в ООО "Вайлдберриз", 13 января 2024 года произошел пожар, вследствие чего обрушилось здание склада, а также уничтожены хранившиеся на нем товары", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего.
По данным МЧС России, открытое горение на складе ликвидировано в 14:17.
"Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на складе в Санкт-Петербурге. Проводится проливка и разборка конструкций", - сказано в сообщении.
Пожар в Шушарах вспыхнул 13 января в складском комплексе размером 350х320 метров и высотой 20 метров. Огонь охватил площадь в 50 тысяч квадратных метров, позже его площадь увеличилась. Возгорание локализовали на площади 70 тысяч квадратных метров. Пожару присвоили максимальный ранг сложности.
На складе на момент происшествия находились около тысячи человек. В результате пожара пострадала 22-летняя девушка, ее доставили в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения.
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