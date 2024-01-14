https://crimea.ria.ru/20240114/sk-vozbudil-ugolovnoe-delo-posle-pozhara-na-sklade-wildberries-1134190688.html

СК возбудил уголовное дело после пожара на складе Wildberries

СК возбудил уголовное дело после пожара на складе Wildberries - РИА Новости Крым, 14.01.2024

СК возбудил уголовное дело после пожара на складе Wildberries

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями после пожара на складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом. Об... РИА Новости Крым, 14.01.2024

2024-01-14T14:38

2024-01-14T14:38

2024-01-14T14:38

санкт-петербург

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

ск рф (следственный комитет российской федерации)

уголовный кодекс

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями после пожара на складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.В настоящее время проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего.По данным МЧС России, открытое горение на складе ликвидировано в 14:17.Пожар в Шушарах вспыхнул 13 января в складском комплексе размером 350х320 метров и высотой 20 метров. Огонь охватил площадь в 50 тысяч квадратных метров, позже его площадь увеличилась. Возгорание локализовали на площади 70 тысяч квадратных метров. Пожару присвоили максимальный ранг сложности.На складе на момент происшествия находились около тысячи человек. В результате пожара пострадала 22-летняя девушка, ее доставили в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения.Читайте также на РИА Новости Крым:Резонансные пожары в Крыму на новогодних каникулах – подробности от МЧСМы сражаемся с огнем и побеждаем его: как работают пожарные в КрымуПожар в многоэтажке Симферополя: спасены 12 человек, 16 эвакуированы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации), уголовный кодекс, происшествия, новости