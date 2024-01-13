https://crimea.ria.ru/20240113/krupnyy-pozhar-na-sklade-wildberries-pod-peterburgom-lokalizovali-1134170586.html
Крупный пожар на складе Wildberries под Петербургом локализовали
Крупный пожар на складе Wildberries под Петербургом локализовали - РИА Новости Крым, 13.01.2024
Крупный пожар на складе Wildberries под Петербургом локализовали
Пожар на складе Wildberries под Санкт-Петербургом локализован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 13.01.2024
2024-01-13T11:55
2024-01-13T11:55
2024-01-13T11:56
санкт-петербург
происшествия
wildberries
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
пожар
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Пожар на складе Wildberries под Санкт-Петербургом локализован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.К ликвидации возгорания привлечено порядка 270 человек и 57 единиц техники МЧС России.Сообщение о пожаре по адресу Пушкинский район, Московское шоссе, дом 153 поступило в субботу. В складском комплексе размером 350х320 метров, высотой 20 метров происходило горение на площади 1000 квадратных метров. Спустя время огонь охватил площадь в 50 тысяч квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг. Позже его площадь увеличилась.Как пишет РИА Новости, во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров.Склад принадлежит маркетплейсу Wildberries. В компании сообщили, что покупателям вернут деньги, а продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары.Читайте также на РИА Новости Крым:Резонансные пожары в Крыму на новогодних каникулах – подробности от МЧСМы сражаемся с огнем и побеждаем его: как работают пожарные в КрымуПожар в многоэтажке Симферополя: спасены 12 человек, 16 эвакуированы
санкт-петербург
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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санкт-петербург, происшествия, wildberries , мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, новости
Крупный пожар на складе Wildberries под Петербургом локализовали
Пожар на складе Wildberries площадью 70 000 квадратных метров локализовали
11:55 13.01.2024 (обновлено: 11:56 13.01.2024)