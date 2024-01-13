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Крупный пожар на складе Wildberries под Петербургом локализовали - РИА Новости Крым, 13.01.2024
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Крупный пожар на складе Wildberries под Петербургом локализовали
Крупный пожар на складе Wildberries под Петербургом локализовали - РИА Новости Крым, 13.01.2024
Крупный пожар на складе Wildberries под Петербургом локализовали
Пожар на складе Wildberries под Санкт-Петербургом локализован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 13.01.2024
2024-01-13T11:55
2024-01-13T11:56
санкт-петербург
происшествия
wildberries
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
пожар
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Пожар на складе Wildberries под Санкт-Петербургом локализован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.К ликвидации возгорания привлечено порядка 270 человек и 57 единиц техники МЧС России.Сообщение о пожаре по адресу Пушкинский район, Московское шоссе, дом 153 поступило в субботу. В складском комплексе размером 350х320 метров, высотой 20 метров происходило горение на площади 1000 квадратных метров. Спустя время огонь охватил площадь в 50 тысяч квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг. Позже его площадь увеличилась.Как пишет РИА Новости, во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров.Склад принадлежит маркетплейсу Wildberries. В компании сообщили, что покупателям вернут деньги, а продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары.Читайте также на РИА Новости Крым:Резонансные пожары в Крыму на новогодних каникулах – подробности от МЧСМы сражаемся с огнем и побеждаем его: как работают пожарные в КрымуПожар в многоэтажке Симферополя: спасены 12 человек, 16 эвакуированы
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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санкт-петербург, происшествия, wildberries , мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, новости
Крупный пожар на складе Wildberries под Петербургом локализовали

Пожар на складе Wildberries площадью 70 000 квадратных метров локализовали

11:55 13.01.2024 (обновлено: 11:56 13.01.2024)
 
© МЧС РоссииПожар на складе Wildberries под Санкт-Петербургом
Пожар на складе Wildberries под Санкт-Петербургом
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Пожар на складе Wildberries под Санкт-Петербургом локализован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
"Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на складе в Петербурге. Площадь составила 70 тысяч квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
К ликвидации возгорания привлечено порядка 270 человек и 57 единиц техники МЧС России.
Сообщение о пожаре по адресу Пушкинский район, Московское шоссе, дом 153 поступило в субботу. В складском комплексе размером 350х320 метров, высотой 20 метров происходило горение на площади 1000 квадратных метров. Спустя время огонь охватил площадь в 50 тысяч квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг. Позже его площадь увеличилась.
Как пишет РИА Новости, во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров.
Склад принадлежит маркетплейсу Wildberries. В компании сообщили, что покупателям вернут деньги, а продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары.
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Санкт-ПетербургПроисшествияWildberriesМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПожарНовости
 
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