https://crimea.ria.ru/20240113/krupnyy-pozhar-na-sklade-wildberries-pod-peterburgom-lokalizovali-1134170586.html

Крупный пожар на складе Wildberries под Петербургом локализовали

Крупный пожар на складе Wildberries под Петербургом локализовали - РИА Новости Крым, 13.01.2024

Крупный пожар на складе Wildberries под Петербургом локализовали

Пожар на складе Wildberries под Санкт-Петербургом локализован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 13.01.2024

2024-01-13T11:55

2024-01-13T11:55

2024-01-13T11:56

санкт-петербург

происшествия

wildberries

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

пожар

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0d/1134170713_159:0:1846:949_1920x0_80_0_0_e6746088b186427829e80f9e4e180738.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Пожар на складе Wildberries под Санкт-Петербургом локализован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.К ликвидации возгорания привлечено порядка 270 человек и 57 единиц техники МЧС России.Сообщение о пожаре по адресу Пушкинский район, Московское шоссе, дом 153 поступило в субботу. В складском комплексе размером 350х320 метров, высотой 20 метров происходило горение на площади 1000 квадратных метров. Спустя время огонь охватил площадь в 50 тысяч квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг. Позже его площадь увеличилась.Как пишет РИА Новости, во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров.Склад принадлежит маркетплейсу Wildberries. В компании сообщили, что покупателям вернут деньги, а продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары.Читайте также на РИА Новости Крым:Резонансные пожары в Крыму на новогодних каникулах – подробности от МЧСМы сражаемся с огнем и побеждаем его: как работают пожарные в КрымуПожар в многоэтажке Симферополя: спасены 12 человек, 16 эвакуированы

санкт-петербург

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия, wildberries , мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, новости