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Резонансные пожары в Крыму на новогодних каникулах – подробности от МЧС - РИА Новости Крым, 10.01.2024
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Резонансные пожары в Крыму на новогодних каникулах – подробности от МЧС
Резонансные пожары в Крыму на новогодних каникулах – подробности от МЧС - РИА Новости Крым, 10.01.2024
Резонансные пожары в Крыму на новогодних каникулах – подробности от МЧС
В Крыму на новогодних каникулах произошло более 40 пожаров, из которых два резонансных – в Судаке и Керчи, при этом ни один не был связан с нарушением правил... РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T06:04
2024-01-10T06:04
новости крыма
радио "спутник в крыму"
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судак
керчь
пожар
мчс крыма
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Игорь Скуртул о резонансных пожарах в Крыму на новогодних каникулах
Игорь Скуртул о резонансных пожарах в Крыму на новогодних каникулах
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Крыму на новогодних каникулах произошло более 40 пожаров, из которых два резонансных – в Судаке и Керчи, при этом ни один не был связан с нарушением правил использования пиротехники или новогодних гирлянд. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замначальника республиканского ГУ МЧС России Игорь Скуртул.С 1 по 8 января включительно в Крыму произошло более 40 пожаров, сказал Скуртул. И хотя разница с аналогичным периодом прошлого года невелика – 18% (тогда возгораний было 59) – статистика все-таки радует: ведь значит, что некоторые выводы относительно безопасности крымчане сделали, считает Скуртул."И сегодня мы можем констатировать тот факт, что динамика по пожарам положительная. Преимущественно они были техногенные", – отметил он.При этом никто не погиб, тогда как в прошлом году 9 января уже была первая жертва огня, добавил Скуртул.И хотя не все придерживались запрета на применение пиротехнических изделий – а исключение составляли только хлопушки, холодные фейерверки и бенгальские огни – ни один пожар не был связан с пиротехникой, как и с новогодней иллюминацией, сказал он.Тем не менее, без резонансных случаев все-таки не обошлось. По мнению представителя крымского главка МЧС, таких было два. И первый произошел как раз в новогоднюю ночь.Второй резонансный пожар возник в кинотеатре "Украина" на Рождество.По его словам, причины пожаров в Крыму неизменны и в 75% случаев связаны с неосторожным обращением с огнем. Оставшаяся доля приходится на неправильную эксплуатацию электрического или печного оборудования либо их неисправность.Скуртул подчеркнул, что ни в одном из учреждений, где состоялись массовые новогодние мероприятия для детей (их было около 180) и ни в одном храме или церкви в Крыму (их 238), где проходили праздничные службы в Рождество, не произошло никаких чрезвычайных ситуаций, в том числе, связанных с огнем. На всех объектах дежурили силы РСЧС, в том числе сотрудники государственного пожарного надзора и МВД.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выросла нагрузка на скорую помощь в Крыму на праздникахВ МЧС назвали главную причину пожаров в домах крымчанПохмелье и другие опасности праздников: врач дал советы
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новости крыма, игорь скуртул, судак, керчь, пожар, мчс крыма
Резонансные пожары в Крыму на новогодних каникулах – подробности от МЧС

Резонансные пожары в Крыму произошли на Новый год и Рождество

06:04 10.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПожарные МЧС России
Пожарные МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Крыму на новогодних каникулах произошло более 40 пожаров, из которых два резонансных – в Судаке и Керчи, при этом ни один не был связан с нарушением правил использования пиротехники или новогодних гирлянд. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замначальника республиканского ГУ МЧС России Игорь Скуртул.
Игорь Скуртул о резонансных пожарах в Крыму на новогодних каникулах
06:04
С 1 по 8 января включительно в Крыму произошло более 40 пожаров, сказал Скуртул. И хотя разница с аналогичным периодом прошлого года невелика – 18% (тогда возгораний было 59) – статистика все-таки радует: ведь значит, что некоторые выводы относительно безопасности крымчане сделали, считает Скуртул.
"И сегодня мы можем констатировать тот факт, что динамика по пожарам положительная. Преимущественно они были техногенные", – отметил он.
При этом никто не погиб, тогда как в прошлом году 9 января уже была первая жертва огня, добавил Скуртул.
И хотя не все придерживались запрета на применение пиротехнических изделий – а исключение составляли только хлопушки, холодные фейерверки и бенгальские огни – ни один пожар не был связан с пиротехникой, как и с новогодней иллюминацией, сказал он.
Тем не менее, без резонансных случаев все-таки не обошлось. По мнению представителя крымского главка МЧС, таких было два. И первый произошел как раз в новогоднюю ночь.
"С 31 декабря на 1 января в Судаке в результате короткого замыкания электротехнических сетей произошло возгорание кровли двухэтажного жилого дома. Пострадавших не было, тем не менее площадь пожара составила 400 метров квадратных, и на Новый год наши ребята поработали, укротили этот огонь", – поделился подробностями Скуртул.
Второй резонансный пожар возник в кинотеатре "Украина" на Рождество.
"7 января в фойе кинотеатра "Украина" в Керчи произошло замыкание аппарата для изготовления попкорна. Огонь перекинулся на фойе здания. Силы МЧС оперативно выехали, отработали, и на 20 квадратных метрах пожар был ликвидирован", – рассказал Скуртул.
По его словам, причины пожаров в Крыму неизменны и в 75% случаев связаны с неосторожным обращением с огнем. Оставшаяся доля приходится на неправильную эксплуатацию электрического или печного оборудования либо их неисправность.
Скуртул подчеркнул, что ни в одном из учреждений, где состоялись массовые новогодние мероприятия для детей (их было около 180) и ни в одном храме или церкви в Крыму (их 238), где проходили праздничные службы в Рождество, не произошло никаких чрезвычайных ситуаций, в том числе, связанных с огнем. На всех объектах дежурили силы РСЧС, в том числе сотрудники государственного пожарного надзора и МВД.
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