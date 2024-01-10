https://crimea.ria.ru/20240110/rezonansnye-pozhary-v-krymu-na-novogodnikh-kanikulakh--podrobnosti-ot-mchs-1134066712.html

Резонансные пожары в Крыму на новогодних каникулах – подробности от МЧС

Резонансные пожары в Крыму на новогодних каникулах – подробности от МЧС - РИА Новости Крым, 10.01.2024

Резонансные пожары в Крыму на новогодних каникулах – подробности от МЧС

В Крыму на новогодних каникулах произошло более 40 пожаров, из которых два резонансных – в Судаке и Керчи, при этом ни один не был связан с нарушением правил... РИА Новости Крым, 10.01.2024

2024-01-10T06:04

2024-01-10T06:04

2024-01-10T06:04

новости крыма

радио "спутник в крыму"

игорь скуртул

судак

керчь

пожар

мчс крыма

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Игорь Скуртул о резонансных пожарах в Крыму на новогодних каникулах Игорь Скуртул о резонансных пожарах в Крыму на новогодних каникулах audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Крыму на новогодних каникулах произошло более 40 пожаров, из которых два резонансных – в Судаке и Керчи, при этом ни один не был связан с нарушением правил использования пиротехники или новогодних гирлянд. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замначальника республиканского ГУ МЧС России Игорь Скуртул.С 1 по 8 января включительно в Крыму произошло более 40 пожаров, сказал Скуртул. И хотя разница с аналогичным периодом прошлого года невелика – 18% (тогда возгораний было 59) – статистика все-таки радует: ведь значит, что некоторые выводы относительно безопасности крымчане сделали, считает Скуртул."И сегодня мы можем констатировать тот факт, что динамика по пожарам положительная. Преимущественно они были техногенные", – отметил он.При этом никто не погиб, тогда как в прошлом году 9 января уже была первая жертва огня, добавил Скуртул.И хотя не все придерживались запрета на применение пиротехнических изделий – а исключение составляли только хлопушки, холодные фейерверки и бенгальские огни – ни один пожар не был связан с пиротехникой, как и с новогодней иллюминацией, сказал он.Тем не менее, без резонансных случаев все-таки не обошлось. По мнению представителя крымского главка МЧС, таких было два. И первый произошел как раз в новогоднюю ночь.Второй резонансный пожар возник в кинотеатре "Украина" на Рождество.По его словам, причины пожаров в Крыму неизменны и в 75% случаев связаны с неосторожным обращением с огнем. Оставшаяся доля приходится на неправильную эксплуатацию электрического или печного оборудования либо их неисправность.Скуртул подчеркнул, что ни в одном из учреждений, где состоялись массовые новогодние мероприятия для детей (их было около 180) и ни в одном храме или церкви в Крыму (их 238), где проходили праздничные службы в Рождество, не произошло никаких чрезвычайных ситуаций, в том числе, связанных с огнем. На всех объектах дежурили силы РСЧС, в том числе сотрудники государственного пожарного надзора и МВД.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выросла нагрузка на скорую помощь в Крыму на праздникахВ МЧС назвали главную причину пожаров в домах крымчанПохмелье и другие опасности праздников: врач дал советы

https://crimea.ria.ru/20240109/avariya-na-setyakh---chast-simferopolya-v-sredu-ostanetsya-bez-vody-1134065013.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, игорь скуртул, судак, керчь, пожар, мчс крыма