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В МЧС назвали главную причину пожаров в домах крымчан

В МЧС назвали главную причину пожаров в домах крымчан - РИА Новости Крым, 17.07.2023

В МЧС назвали главную причину пожаров в домах крымчан

Основная причина гибели жителей Крыма в пожарах, возникающих в частных домах и квартирах, – неосторожное обращение с огнем, причем 80% случаев связаны с... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T20:49

2023-07-17T20:49

2023-07-17T20:50

безопасность

гу мчс рф по республике крым

пожар

общество

игорь скуртул

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Основная причина гибели жителей Крыма в пожарах, возникающих в частных домах и квартирах, – неосторожное обращение с огнем, причем 80% случаев связаны с курением в постели в нетрезвом виде. Данными печальной статистики спасателей в пресс-центре РИА Новости Крым поделился замначальника ГУ МЧС России по Крыму Игорь Скуртул.Что касается гибели людей, что пока и здесь наблюдается снижение количества смертных случаев более чем на 20%, добавил он. Так, в прошлом году в Крыму в пожарах погибли 45 человек, за полгода текущего – 36, отметил Скуртул.Также в числе причин неосторожное обращение с печным оборудованием и несоблюдение требований к поддержанию порядка на придомовых территориях: некоторые хозяева их сильно запускают, позволяя растительности высоко вырастать и сохнуть вокруг зданий и сооружений, проникая внутрь дворов, пояснил Скуртул.Он напомнил, что пострадавшие при пожаре прежде всего должны позвонить по телефону 101 или 112, в случае необходимости организовать эвакуацию и лишь потом попытаться ликвидировать огонь, если это возможно, собственными силами до приезда пожарных.По словам замминистра чрезвычайных ситуаций Крыма Максима Грамотного, федеральная противопожарная служба сосредоточена в крупных городах. При этом время ожидания спецмашины к месту в границах городского округа не должно превышать 10 минут, а добраться до сел спасатели должны в течение 20 минут. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе двое сгорели при пожаре в гаражах - Следком ведет проверку Трагедия на Кубани: при пожаре в жилом доме погибли трое детей – видеоВ Крыму вводится особый противопожарный режим: что подпадает под запрет

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, гу мчс рф по республике крым, пожар, общество, игорь скуртул