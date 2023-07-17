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В МЧС назвали главную причину пожаров в домах крымчан
В МЧС назвали главную причину пожаров в домах крымчан - РИА Новости Крым, 17.07.2023
В МЧС назвали главную причину пожаров в домах крымчан
Основная причина гибели жителей Крыма в пожарах, возникающих в частных домах и квартирах, – неосторожное обращение с огнем, причем 80% случаев связаны с... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T20:49
2023-07-17T20:49
2023-07-17T20:50
безопасность
гу мчс рф по республике крым
пожар
общество
игорь скуртул
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Основная причина гибели жителей Крыма в пожарах, возникающих в частных домах и квартирах, – неосторожное обращение с огнем, причем 80% случаев связаны с курением в постели в нетрезвом виде. Данными печальной статистики спасателей в пресс-центре РИА Новости Крым поделился замначальника ГУ МЧС России по Крыму Игорь Скуртул.Что касается гибели людей, что пока и здесь наблюдается снижение количества смертных случаев более чем на 20%, добавил он. Так, в прошлом году в Крыму в пожарах погибли 45 человек, за полгода текущего – 36, отметил Скуртул.Также в числе причин неосторожное обращение с печным оборудованием и несоблюдение требований к поддержанию порядка на придомовых территориях: некоторые хозяева их сильно запускают, позволяя растительности высоко вырастать и сохнуть вокруг зданий и сооружений, проникая внутрь дворов, пояснил Скуртул.Он напомнил, что пострадавшие при пожаре прежде всего должны позвонить по телефону 101 или 112, в случае необходимости организовать эвакуацию и лишь потом попытаться ликвидировать огонь, если это возможно, собственными силами до приезда пожарных.По словам замминистра чрезвычайных ситуаций Крыма Максима Грамотного, федеральная противопожарная служба сосредоточена в крупных городах. При этом время ожидания спецмашины к месту в границах городского округа не должно превышать 10 минут, а добраться до сел спасатели должны в течение 20 минут. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе двое сгорели при пожаре в гаражах - Следком ведет проверку Трагедия на Кубани: при пожаре в жилом доме погибли трое детей – видеоВ Крыму вводится особый противопожарный режим: что подпадает под запрет
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безопасность, гу мчс рф по республике крым, пожар, общество, игорь скуртул
В МЧС назвали главную причину пожаров в домах крымчан
ГУ МЧС по Крыму: основная причина гибели на пожарах – неосторожное обращение с огнем
20:49 17.07.2023 (обновлено: 20:50 17.07.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым.
Основная причина гибели жителей Крыма в пожарах, возникающих в частных домах и квартирах, – неосторожное обращение с огнем, причем 80% случаев связаны с курением в постели в нетрезвом виде. Данными печальной статистики спасателей в пресс-центре РИА Новости Крым
поделился замначальника ГУ МЧС России по Крыму Игорь Скуртул.
"1,5 тысячи пожаров произошло в этом году – в прошлом было на 50 пожаров больше. Снижение всего в 2,5%. Вместе с тем, по сравнению с 2017 годом, когда была цифра 6 000 пожаров за год, в 2022-м и 2023-м было около 2 тысяч пожаров. Есть общее снижение за последние пять лет", – сказал Скуртул.
Что касается гибели людей, что пока и здесь наблюдается снижение количества смертных случаев более чем на 20%, добавил он. Так, в прошлом году в Крыму в пожарах погибли 45 человек, за полгода текущего – 36, отметил Скуртул.
"Основная причина гибели – неосторожное обращение с огнем. В большей степени это прежде всего курение в постели в нетрезвом виде – около 80% всех случаев", – сказал он.
Также в числе причин неосторожное обращение с печным оборудованием и несоблюдение требований к поддержанию порядка на придомовых территориях: некоторые хозяева их сильно запускают, позволяя растительности высоко вырастать и сохнуть вокруг зданий и сооружений, проникая внутрь дворов, пояснил Скуртул.
Он напомнил, что пострадавшие при пожаре прежде всего должны позвонить по телефону 101 или 112, в случае необходимости организовать эвакуацию и лишь потом попытаться ликвидировать огонь, если это возможно, собственными силами до приезда пожарных.
По словам замминистра чрезвычайных ситуаций Крыма Максима Грамотного, федеральная противопожарная служба сосредоточена в крупных городах. При этом время ожидания спецмашины к месту в границах городского округа не должно превышать 10 минут, а добраться до сел спасатели должны в течение 20 минут.
"Мы развиваем пожарную охрану республики согласно этим требованиям. Каждый год принимается и становится на боевое дежурство порядка 2-3 частей. Согласно схеме территориального планирования, которая была утверждена, но сейчас проходит корректировку, до 2040 года на территории Крыма должно быть создано еще 80 пожарных частей", – сказал Грамотный, отметив, что на сегодняшний день их действует 30.
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