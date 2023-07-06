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В Крыму вводится особый противопожарный режим: что подпадает под запрет
В Крыму вводится особый противопожарный режим: что подпадает под запрет - РИА Новости Крым, 06.07.2023
В Крыму вводится особый противопожарный режим: что подпадает под запрет
С 8 июля приказом МЧС Крыма на полуострове будет введен особый противопожарный режим, предусматривающий усиленные требования по безопасности. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 06.07.2023
2023-07-06T17:47
2023-07-06T17:47
2023-07-06T17:53
новости крыма
мчс крыма
противопожарный режим
сергей садаклиев
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. С 8 июля приказом МЧС Крыма на полуострове будет введен особый противопожарный режим, предусматривающий усиленные требования по безопасности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.По словам главы МЧС РК Сергея Садаклиева, такая мера принята с целью предотвращения возможных пожаров, создания условий для успешного их тушения и минимизации ущерба, а также повышения уровня пожарной безопасности в регионе.Особый противопожарный режим подразумевает введение дополнительных, усиленных требований по пожарной безопасности, а также приведение в готовность к реагированию на возможные нештатные ситуации сил и средств всех звеньев территориальной подсистемы РСЧС.Как уточнили в ведомстве, в период действия особого противопожарного режима категорически запрещено выжигание сухой травы и мусора, проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий.Исключение составляют работы, проводимые специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров.За нарушение требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, предусмотрена административная и уголовная ответственность.С 1 апреля на территории Крыма установлен пожароопасный сезон. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.По данным метеорологов, 7-8 июля в западных и центральных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
https://crimea.ria.ru/20220810/v-krymu-likvidirovali-krupneyshiy-s-nachala-goda-lesnoy-pozhar-1124121608.html
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новости крыма, мчс крыма, противопожарный режим, сергей садаклиев, общество
В Крыму вводится особый противопожарный режим: что подпадает под запрет
МЧС: в Крыму с 8 июля вводится особый противопожарный режим
17:47 06.07.2023 (обновлено: 17:53 06.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. С 8 июля приказом МЧС Крыма на полуострове будет введен особый противопожарный режим, предусматривающий усиленные требования по безопасности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По словам главы МЧС РК Сергея Садаклиева, такая мера принята с целью предотвращения возможных пожаров, создания условий для успешного их тушения и минимизации ущерба, а также повышения уровня пожарной безопасности в регионе.
Особый противопожарный режим подразумевает введение дополнительных, усиленных требований по пожарной безопасности, а также приведение в готовность к реагированию на возможные нештатные ситуации сил и средств всех звеньев территориальной подсистемы РСЧС.
Как уточнили в ведомстве, в период действия особого противопожарного режима категорически запрещено выжигание сухой травы и мусора, проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий.
Исключение составляют работы, проводимые специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров.
За нарушение требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, предусмотрена административная и уголовная ответственность.
С 1 апреля на территории Крыма установлен пожароопасный сезон. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.
По данным метеорологов, 7-8 июля в западных и центральных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожарная опасность.