https://crimea.ria.ru/20230706/v-krymu-vvoditsya-osobyy-protivopozharnyy-rezhim-chto-popadaet-pod-zapret-1129863874.html

В Крыму вводится особый противопожарный режим: что подпадает под запрет

В Крыму вводится особый противопожарный режим: что подпадает под запрет - РИА Новости Крым, 06.07.2023

В Крыму вводится особый противопожарный режим: что подпадает под запрет

С 8 июля приказом МЧС Крыма на полуострове будет введен особый противопожарный режим, предусматривающий усиленные требования по безопасности. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 06.07.2023

2023-07-06T17:47

2023-07-06T17:47

2023-07-06T17:53

новости крыма

мчс крыма

противопожарный режим

сергей садаклиев

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. С 8 июля приказом МЧС Крыма на полуострове будет введен особый противопожарный режим, предусматривающий усиленные требования по безопасности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.По словам главы МЧС РК Сергея Садаклиева, такая мера принята с целью предотвращения возможных пожаров, создания условий для успешного их тушения и минимизации ущерба, а также повышения уровня пожарной безопасности в регионе.Особый противопожарный режим подразумевает введение дополнительных, усиленных требований по пожарной безопасности, а также приведение в готовность к реагированию на возможные нештатные ситуации сил и средств всех звеньев территориальной подсистемы РСЧС.Как уточнили в ведомстве, в период действия особого противопожарного режима категорически запрещено выжигание сухой травы и мусора, проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий.Исключение составляют работы, проводимые специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров.За нарушение требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, предусмотрена административная и уголовная ответственность.С 1 апреля на территории Крыма установлен пожароопасный сезон. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.По данным метеорологов, 7-8 июля в западных и центральных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

https://crimea.ria.ru/20220810/v-krymu-likvidirovali-krupneyshiy-s-nachala-goda-lesnoy-pozhar-1124121608.html

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новости крыма, мчс крыма, противопожарный режим, сергей садаклиев, общество