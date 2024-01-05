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Похмелье и другие опасности праздников: врач дал советы - РИА Новости Крым, 05.01.2024
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https://crimea.ria.ru/20240105/ne-tolko-pokhmele-vrach-nazval-glavnye-opasnosti-novogodnikh-kanikul-1126128283.html
Похмелье и другие опасности праздников: врач дал советы
Похмелье и другие опасности праздников: врач дал советы - РИА Новости Крым, 05.01.2024
Похмелье и другие опасности праздников: врач дал советы
Новогодние каникулы – время приятного безделья, походов в гости, веселых уличных игр, фейерверков и бенгальских огней. Всего этого россияне ожидают в течение... РИА Новости Крым, 05.01.2024
2024-01-05T20:47
2024-01-05T20:48
эксклюзивы риа новости крым
общество
совет эксперта
безопасность
здоровье
евгений синеокий
новый год 2024
алкоголь
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Новогодние каникулы – время приятного безделья, походов в гости, веселых уличных игр, фейерверков и бенгальских огней. Всего этого россияне ожидают в течение года, но в некоторых случаях слишком бурное веселье заканчивается на больничной койке. Главные опасности новогодних каникул РИА Новости Крым обозначил заместитель главного врача по медицинской части феодосийского медицинского центра Евгений Синеокий.Не переборщить за столомПосле главного застолья в новогоднюю ночь многие россияне еще долго продолжают угощаться недоеденными салатами. Майонезные лучше выбросить сразу – срок их хранения не более 12 часов. Все остальное тоже не следует доедать в течение всех каникул – можно получить отравление. Но даже если вы приготовили свежие блюда и в очередной раз ждете гостей, слишком много есть не нужно:Также он советует выбирать легкие блюда, отказаться от жирной, жаренной, соленой и слишком острой пищи.Алкогольный марафонЕще одна опасность – алкогольные вечеринки. По словам Синеокого, алкоголь вреден в любых количествах, поэтому лучше вообще отказаться от его употребления. Если же к такому вы не готовы, остановитесь на относительно безопасной дозе: не слишком повредят здоровью 50-100 граммов спиртного. Конкретный напиток доктор разрешает выбирать на свое усмотрение.Что касается рассола и других народных методов, в некоторых случаях и они могут снять симптомы похмелья.Подвижные игры"Что касается травматизма. Дети – это понятно. Они всегда на улице, и подвержены не только в выходные и праздничные дни большому риску травматизма. Обыкновенная бытовая рекомендация – следить за детьми. А что касается взрослых, нужно внимательно смотреть под ноги, особенно если гололед. Хорошо подобрать специальную противоскользящую обувь с шипами", – продолжает врач.От зимних развлечений – санок, лыж, ватрушек и снежков – отказываться не стоит, однако и тут нужно быть осторожными, и ни в коем случае не совмещать эти игры с алкоголем. Если травма произошла, заниматься самолечением не нужно, настаивает доктор:Новый год "без огонька"Кстати, обжечься можно даже бенгальскими огнями, особенно опасно их жечь в помещениях. По мнению Синеокого, лучше и вовсе обойтись "без огонька". Если же очень хочется, действовать надо строго по инструкции, а детям – только вместе со взрослыми. Если вдруг травма произошла, надо срочно вызывать скорую помощь. Кроме того, в праздничные и выходные дни в поликлиниках будут работать кабинеты неотложной помощи.
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Галина Оленева
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Галина Оленева
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общество, совет эксперта, безопасность, здоровье, евгений синеокий, новый год 2024, алкоголь, мнения
Похмелье и другие опасности праздников: врач дал советы

Доктор предупредил о главных опасностях новогодних каникул

20:47 05.01.2024 (обновлено: 20:48 05.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоловная боль
Головная боль - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Новогодние каникулы – время приятного безделья, походов в гости, веселых уличных игр, фейерверков и бенгальских огней. Всего этого россияне ожидают в течение года, но в некоторых случаях слишком бурное веселье заканчивается на больничной койке. Главные опасности новогодних каникул РИА Новости Крым обозначил заместитель главного врача по медицинской части феодосийского медицинского центра Евгений Синеокий.

Не переборщить за столом

После главного застолья в новогоднюю ночь многие россияне еще долго продолжают угощаться недоеденными салатами. Майонезные лучше выбросить сразу – срок их хранения не более 12 часов. Все остальное тоже не следует доедать в течение всех каникул – можно получить отравление. Но даже если вы приготовили свежие блюда и в очередной раз ждете гостей, слишком много есть не нужно:

"Переедание чревато не только неприятными ощущениями. В некоторых случаях можно получить серьезные последствия, вплоть до реанимации. Рекомендация одна – не усердствовать. А еще можно помочь себе препаратами, чтобы расщепление принятых в изобилии продуктов происходило активнее и с минимальными потерями для печени. Например, "Омепразол" можно принять и до еды, "Мезим" или "Панкреатин" сразу после или во время", – советует доктор.

Также он советует выбирать легкие блюда, отказаться от жирной, жаренной, соленой и слишком острой пищи.

Алкогольный марафон

Еще одна опасность – алкогольные вечеринки. По словам Синеокого, алкоголь вреден в любых количествах, поэтому лучше вообще отказаться от его употребления. Если же к такому вы не готовы, остановитесь на относительно безопасной дозе: не слишком повредят здоровью 50-100 граммов спиртного. Конкретный напиток доктор разрешает выбирать на свое усмотрение.

"Если все-таки перебрали, примите "Полисорб" или активированный уголь – помогут любые сорбенты, обильное питье. Задача – вывести токсины из организма и восстановить водный баланс. Также можно сделать клизму, чтобы очистить кишечник", – рекомендует специалист

Что касается рассола и других народных методов, в некоторых случаях и они могут снять симптомы похмелья.

Подвижные игры

"Что касается травматизма. Дети – это понятно. Они всегда на улице, и подвержены не только в выходные и праздничные дни большому риску травматизма. Обыкновенная бытовая рекомендация – следить за детьми. А что касается взрослых, нужно внимательно смотреть под ноги, особенно если гололед. Хорошо подобрать специальную противоскользящую обувь с шипами", – продолжает врач.
Похмелье
2 января 2022, 08:36
Как побороть похмелье
От зимних развлечений – санок, лыж, ватрушек и снежков – отказываться не стоит, однако и тут нужно быть осторожными, и ни в коем случае не совмещать эти игры с алкоголем. Если травма произошла, заниматься самолечением не нужно, настаивает доктор:

"Либо обращаемся в травматологический кабинет поликлиники, если есть возможность переместится самостоятельно. Либо вызываем Скорую помощь. Смотря по степени травмы", – поясняет он.

Новый год "без огонька"

"Петарды, и вся пиротехника – это очень травматичные вещи. Как правило, ими пользуются люди, которые не имеют соответствующих навыков. В первую очередь это дети, для которых, к сожалению, все это доступно в магазинах. Поэтому различные травмы очень частые – ежегодно в это время много обращаются с ожогами глаз и кожи", – констатирует медик.

Кстати, обжечься можно даже бенгальскими огнями, особенно опасно их жечь в помещениях. По мнению Синеокого, лучше и вовсе обойтись "без огонька". Если же очень хочется, действовать надо строго по инструкции, а детям – только вместе со взрослыми. Если вдруг травма произошла, надо срочно вызывать скорую помощь. Кроме того, в праздничные и выходные дни в поликлиниках будут работать кабинеты неотложной помощи.
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымОбществоСовет экспертаБезопасностьЗдоровьеЕвгений СинеокийНовый год 2024алкогольМнения
 
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