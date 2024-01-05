https://crimea.ria.ru/20240105/ne-tolko-pokhmele-vrach-nazval-glavnye-opasnosti-novogodnikh-kanikul-1126128283.html

Похмелье и другие опасности праздников: врач дал советы

Похмелье и другие опасности праздников: врач дал советы - РИА Новости Крым, 05.01.2024

Похмелье и другие опасности праздников: врач дал советы

Новогодние каникулы – время приятного безделья, походов в гости, веселых уличных игр, фейерверков и бенгальских огней. Всего этого россияне ожидают в течение... РИА Новости Крым, 05.01.2024

2024-01-05T20:47

2024-01-05T20:47

2024-01-05T20:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Новогодние каникулы – время приятного безделья, походов в гости, веселых уличных игр, фейерверков и бенгальских огней. Всего этого россияне ожидают в течение года, но в некоторых случаях слишком бурное веселье заканчивается на больничной койке. Главные опасности новогодних каникул РИА Новости Крым обозначил заместитель главного врача по медицинской части феодосийского медицинского центра Евгений Синеокий.Не переборщить за столомПосле главного застолья в новогоднюю ночь многие россияне еще долго продолжают угощаться недоеденными салатами. Майонезные лучше выбросить сразу – срок их хранения не более 12 часов. Все остальное тоже не следует доедать в течение всех каникул – можно получить отравление. Но даже если вы приготовили свежие блюда и в очередной раз ждете гостей, слишком много есть не нужно:Также он советует выбирать легкие блюда, отказаться от жирной, жаренной, соленой и слишком острой пищи.Алкогольный марафонЕще одна опасность – алкогольные вечеринки. По словам Синеокого, алкоголь вреден в любых количествах, поэтому лучше вообще отказаться от его употребления. Если же к такому вы не готовы, остановитесь на относительно безопасной дозе: не слишком повредят здоровью 50-100 граммов спиртного. Конкретный напиток доктор разрешает выбирать на свое усмотрение.Что касается рассола и других народных методов, в некоторых случаях и они могут снять симптомы похмелья.Подвижные игры"Что касается травматизма. Дети – это понятно. Они всегда на улице, и подвержены не только в выходные и праздничные дни большому риску травматизма. Обыкновенная бытовая рекомендация – следить за детьми. А что касается взрослых, нужно внимательно смотреть под ноги, особенно если гололед. Хорошо подобрать специальную противоскользящую обувь с шипами", – продолжает врач.От зимних развлечений – санок, лыж, ватрушек и снежков – отказываться не стоит, однако и тут нужно быть осторожными, и ни в коем случае не совмещать эти игры с алкоголем. Если травма произошла, заниматься самолечением не нужно, настаивает доктор:Новый год "без огонька"Кстати, обжечься можно даже бенгальскими огнями, особенно опасно их жечь в помещениях. По мнению Синеокого, лучше и вовсе обойтись "без огонька". Если же очень хочется, действовать надо строго по инструкции, а детям – только вместе со взрослыми. Если вдруг травма произошла, надо срочно вызывать скорую помощь. Кроме того, в праздничные и выходные дни в поликлиниках будут работать кабинеты неотложной помощи.

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

общество, совет эксперта, безопасность, здоровье, евгений синеокий, новый год 2024, алкоголь, мнения