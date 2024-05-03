Главное за день: 3 мая
Главные события и заявления пятницы, 3 мая
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Успехи армии России в зоне спецоперации. Атаки ВСУ на российские регионы. Ответ Кремля на слова Кэмерона об ударах по РФ британским оружием. Мобилизация больных украинцев. Выпуск танков и бронемашин в России. Более 70 единиц техники для парада Победы в Москве.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Успехи армии России
Россия освободила 547 квадратных километров в новых регионах с начала года, радиотехнические средства Черноморского Флота позволили уничтожить 80 дронов и 20 безэкипажных катеров ВСУ с начла СВО, а общие потери вооруженных сил Украины с начала 2024 года превысили 111 тысяч человек, заявил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
Только за минувшие сутки подразделения Вооруженных сил России улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений в зоне СВО, потери противника составили более 1200 боевиков убитыми и ранеными и 44 единицы вооружений и техники, также уничтожен очередной американский танк Abrams, нефтебаза "Баловное", снабжавшая топливом подразделения украинских войск, три пусковых установки комплексов ПВО противника, сообщает Минобороны РФ.
Атаки на регионы РФ
В ночь на 3 мая над территорией Крыма силы ПВО уничтожили украинский беспилотник беспилотного типа, еще пять сбили в Белгородской области.
После атаки дроном-камикадзе в Шебекино Белгородской области произошло возгорание на газораспределительной станции. В селе Вознесеновка Шебекинского городского округа при очередной атаке дрона ВСУ осколочные ранения получил мирный житель. Еще один человек ранен в результате атаки украинского беспилотника на автобус с людьми в Белгородской области.
Также в птницу украинские боевики атаковали Токмак Запорожско области, при обстреле в Токмаке ранены четверо мирных жителей.
Ответ Кремля на угрозы Запада
Кремль рассматривает как прямую эскалацию напряженности заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о "праве" Киева наносить удары британским оружием по объектам на российской территории и слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом Песков заверил, что Россия несмотря ни на что будет продолжать специальную военную операцию до достижения поставленных целей.
Танки и бронемашины России
Государственная корпорация "Ростех" с начала специальной военной операции увеличила производство и ремонт танков в 3,5 раза, легкобронированной техники – в 3 раза, самоходной артиллерии – в 10 раз, сообщил 3 мая глава госкорпорации Сергей Чемезов. Кроме того, входящие в "Ростех" предприятия в 9 раз нарастили выпуск боеприпасов для танков и боевых машин пехоты, в 6 раз – снарядов для ствольной артиллерии и в 8 раз - реактивных снарядов для РСЗО.
Мобилизация больных украинцев
Граждан Украины с ВИЧ, гепатитом, онкологическими заболеваниями, а также легкими формами психических расстройств признали годными к службе в рядах ВСУ, сообщили в пятницу украинские СМИ со ссылкой на соответствующий приказ минобороны страны.
По мнению военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, киевский режим продолжит бросать в бой простых украинцев, даже несмотря на диагнозы, поскольку должен отработать деньги Запада, вложенные в противостояние с Россией. При этом в успех уже не верят ни украинские власти, ни их западные хозяева, поэтому цель - выполнить хотя бы "программу минимум" - максимально затянуть конфликт с целью ослабить Россию и, вероятно, обеспечить РФ дополнительные заботы в виде больных военнопленных.
Подготовка к Параду Победы
В праздничном параде на Красной площади в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие более девяти тысяч человек и 70 единиц техники, аявил в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу.
В состав пешей колонны включены полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты от суворовских, нахимовскоих, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков и сводный военный оркестр.
Также по Красной площади пройдут участники специальной военной операции. Завершится парад пролетом авиационных групп "Русские витязи" и "Стрижи". Генеральная репетиция парада в Москве состоится 5 мая.