https://crimea.ria.ru/20240503/glavnoe-za-den-3-maya-1137037065.html

Главное за день: 3 мая

Главное за день: 3 мая - РИА Новости Крым, 03.05.2024

Главное за день: 3 мая

Успехи армии России в зоне спецоперации. Атаки ВСУ на российские регионы. Ответ Кремля на слова Кэмерона об ударах по РФ британским оружием. Мобилизация больных РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T22:15

2024-05-03T22:15

2024-05-03T22:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Успехи армии России в зоне спецоперации. Атаки ВСУ на российские регионы. Ответ Кремля на слова Кэмерона об ударах по РФ британским оружием. Мобилизация больных украинцев. Выпуск танков и бронемашин в России. Более 70 единиц техники для парада Победы в Москве.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииРоссия освободила 547 квадратных километров в новых регионах с начала года, радиотехнические средства Черноморского Флота позволили уничтожить 80 дронов и 20 безэкипажных катеров ВСУ с начла СВО, а общие потери вооруженных сил Украины с начала 2024 года превысили 111 тысяч человек, заявил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.Только за минувшие сутки подразделения Вооруженных сил России улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений в зоне СВО, потери противника составили более 1200 боевиков убитыми и ранеными и 44 единицы вооружений и техники, также уничтожен очередной американский танк Abrams, нефтебаза "Баловное", снабжавшая топливом подразделения украинских войск, три пусковых установки комплексов ПВО противника, сообщает Минобороны РФ.Атаки на регионы РФВ ночь на 3 мая над территорией Крыма силы ПВО уничтожили украинский беспилотник беспилотного типа, еще пять сбили в Белгородской области.После атаки дроном-камикадзе в Шебекино Белгородской области произошло возгорание на газораспределительной станции. В селе Вознесеновка Шебекинского городского округа при очередной атаке дрона ВСУ осколочные ранения получил мирный житель. Еще один человек ранен в результате атаки украинского беспилотника на автобус с людьми в Белгородской области.Также в птницу украинские боевики атаковали Токмак Запорожско области, при обстреле в Токмаке ранены четверо мирных жителей.Ответ Кремля на угрозы ЗападаКремль рассматривает как прямую эскалацию напряженности заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о "праве" Киева наносить удары британским оружием по объектам на российской территории и слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом Песков заверил, что Россия несмотря ни на что будет продолжать специальную военную операцию до достижения поставленных целей.Танки и бронемашины РоссииГосударственная корпорация "Ростех" с начала специальной военной операции увеличила производство и ремонт танков в 3,5 раза, легкобронированной техники – в 3 раза, самоходной артиллерии – в 10 раз, сообщил 3 мая глава госкорпорации Сергей Чемезов. Кроме того, входящие в "Ростех" предприятия в 9 раз нарастили выпуск боеприпасов для танков и боевых машин пехоты, в 6 раз – снарядов для ствольной артиллерии и в 8 раз - реактивных снарядов для РСЗО.Мобилизация больных украинцевГраждан Украины с ВИЧ, гепатитом, онкологическими заболеваниями, а также легкими формами психических расстройств признали годными к службе в рядах ВСУ, сообщили в пятницу украинские СМИ со ссылкой на соответствующий приказ минобороны страны.По мнению военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, киевский режим продолжит бросать в бой простых украинцев, даже несмотря на диагнозы, поскольку должен отработать деньги Запада, вложенные в противостояние с Россией. При этом в успех уже не верят ни украинские власти, ни их западные хозяева, поэтому цель - выполнить хотя бы "программу минимум" - максимально затянуть конфликт с целью ослабить Россию и, вероятно, обеспечить РФ дополнительные заботы в виде больных военнопленных.Подготовка к Параду ПобедыВ праздничном параде на Красной площади в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие более девяти тысяч человек и 70 единиц техники, аявил в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу. В состав пешей колонны включены полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты от суворовских, нахимовскоих, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков и сводный военный оркестр.Также по Красной площади пройдут участники специальной военной операции. Завершится парад пролетом авиационных групп "Русские витязи" и "Стрижи". Генеральная репетиция парада в Москве состоится 5 мая.

https://crimea.ria.ru/20240503/vypusk-tankov-i-bronemashin-v-rossii-vyros-bolee-chem-vtroe-s-nachala-svo-1137008237.html

https://crimea.ria.ru/20240503/vspyshka-na-solntse-3-maya-na-zemlyu-mogut-popast-oblaka-plazmy-1137006230.html

https://crimea.ria.ru/20240503/rossiyskie-voyska-unichtozhili-snabzhavshuyu-vsu-toplivom-neftebazu-1137024373.html

https://crimea.ria.ru/20240503/v-khersonskoy-oblasti-na-paskhu-otmenyat-komendantskiy-chas-1137034939.html

https://crimea.ria.ru/20240503/ekspert-otsenil-veroyatnost-massirovannogo-udara-atacms-po-krymskomu-mostu-1137033370.html

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