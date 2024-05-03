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Средства ЧФ позволили уничтожить 80 дронов и 20 безэкипажных катеров
Средства ЧФ позволили уничтожить 80 дронов и 20 безэкипажных катеров - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Средства ЧФ позволили уничтожить 80 дронов и 20 безэкипажных катеров
Благодаря работе береговых радиотехнических постов Черноморского флота, которые активно используются для обнаружения объектов противника, за время спецоперации... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T13:08
2024-05-03T13:08
2024-05-03T13:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Благодаря работе береговых радиотехнических постов Черноморского флота, которые активно используются для обнаружения объектов противника, за время спецоперации удалось уничтожить более 80 беспилотников и 20 безэкипажных катеров ВСУ. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством Минобороны, сообщает пресс-служба ведомства. Шойгу отметил, что с целью повышения результативности работы особое внимание уделяется модернизации инфраструктуры береговых радиотехнических постов. Так, на Курильских островах, в зоне ответственности Тихоокеанского флота, создаются посты наблюдения. В Арктике ведется реконструкция двух военных городков береговой системы наблюдения Северного флота.
https://crimea.ria.ru/20240406/morskaya-pekhota-chernomorskogo-flota-unichtozhila-esche-odnu-lodku-vsu-1136332277.html
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армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), крым, новости крыма, сергей шойгу, министерство обороны рф, новости сво, беспилотные катера
Средства ЧФ позволили уничтожить 80 дронов и 20 безэкипажных катеров
Радиотехнические средства ЧФ позволили уничтожить 80 дронов и 20 безэкипажных катеров ВСУ
13:08 03.05.2024 (обновлено: 13:09 03.05.2024)