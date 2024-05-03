https://crimea.ria.ru/20240503/sredstva-chf-pozvolili-unichtozhit-80-dronov-i-20-bezekipazhnykh-katerov---1137013487.html

Средства ЧФ позволили уничтожить 80 дронов и 20 безэкипажных катеров

Средства ЧФ позволили уничтожить 80 дронов и 20 безэкипажных катеров - РИА Новости Крым, 03.05.2024

Средства ЧФ позволили уничтожить 80 дронов и 20 безэкипажных катеров

Благодаря работе береговых радиотехнических постов Черноморского флота, которые активно используются для обнаружения объектов противника, за время спецоперации... РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T13:08

2024-05-03T13:08

2024-05-03T13:09

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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беспилотные катера

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Благодаря работе береговых радиотехнических постов Черноморского флота, которые активно используются для обнаружения объектов противника, за время спецоперации удалось уничтожить более 80 беспилотников и 20 безэкипажных катеров ВСУ. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством Минобороны, сообщает пресс-служба ведомства. Шойгу отметил, что с целью повышения результативности работы особое внимание уделяется модернизации инфраструктуры береговых радиотехнических постов. Так, на Курильских островах, в зоне ответственности Тихоокеанского флота, создаются посты наблюдения. В Арктике ведется реконструкция двух военных городков береговой системы наблюдения Северного флота.

https://crimea.ria.ru/20240406/morskaya-pekhota-chernomorskogo-flota-unichtozhila-esche-odnu-lodku-vsu-1136332277.html

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армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), крым, новости крыма, сергей шойгу, министерство обороны рф, новости сво, беспилотные катера