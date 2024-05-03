Утилизация по-киевски: в чем подвох с мобилизацией больных украинцев
Киевский режим утилизирует собственный народ в интересах Запада - эксперт Дандыкин
18:45 03.05.2024 (обновлено: 18:50 03.05.2024)
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Киевский режим продолжит бросать в бой простых украинцев, даже несмотря на диагнозы, поскольку должен отработать деньги Запада, вложенные в противостояние с Россией. При этом в успех уже не верят ни украинские власти, ни их западные хозяева, поэтому цель - выполнить хотя бы "программу минимум" - максимально затянуть конфликт с целью ослабить Россию и, вероятно, обеспечить РФ дополнительные заботы в виде больных военнопленных. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Граждан Украины с ВИЧ, гепатитом, онкологическими заболеваниями, а также легкими формами психических расстройств признали годными к службе в рядах ВСУ, сообщили ранее в пятницу украинские СМИ со ссылкой на соответствующий приказ минобороны страны.
"Они пробовали уже формировать подразделения из лиц нетрадиционной ориентации. Теперь мобилизуют людей с диагнозами, в том числе опасными для других боевиков ВСУ. Но США приказали им набрать людей, и не случайно выделили помощь - заткнуть дыры там, где мы ведем наступление", - констатирует Дандыкин.
По его мнению, киевский режим в очередной раз доказывает свою фашистскую сущность, утилизируя собственных граждан с диагнозами по примеру гитлеровской Германии. При этом Киев действует еще циничнее, пытаясь "заткнуть ими дыры" на фронтах. Но главное - боеспособность ВСУ в свете таких решений все больше снижается.
"Боеспособность украинских сил крайне сомнительна. Если человек не может и не хочет воевать, то какая от него будет польза? Сейчас целые подразделения снимаются с фронта под Часовым Яром, на других направлениях, а те "свидомые", кто воевал раньше, практически все уничтожены. Поэтому наберут, кое-как оснастят и спишут как продукт единоразового применения", - продолжает военный эксперт.
Следующими, считает Дандыкин, будут женщины: украинская пропаганда уже готовит общественное мнение под этот кейс. Что касается людей с серьезными заболеваниями, по его мнению, эта задумка Киева может содержать и еще одну составляющую: обеспечить дополнительные заботы в виде больных военнопленных для России.
"Единственное спасение для этих несчастных людей - сдаваться в плен. Но это будет определенная нагрузка для нас. Не секрет, что РФ действует гуманно - пленные украинцы не жалуются на питание, качество медпомощи, условия содержания. Может, от части, в этом и состоит коварный план: выделять лекарства, тратить деньги на их лечение и содержание киевский режим не хочет и уже не может, а переложить свои проблемы на плечи России - это так по-украински", - заключает собеседник агентства.
В подконтрольном киевскому режиму Херсоне сотрудники территориальных центров комплектования ВСУ практически круглосуточно отлавливают мужчин, в том числе инвалидов, для отправки на передовую, сообщал ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Из-за огромных потерь украинских боевиков на Херсонском направлении им остро не хватает "пушечного мяса". Есть случаи отправки на фронт умирать за интересы США людей без одного глаза, а также после инсульта, констатировал губернатор Херсонщины.
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