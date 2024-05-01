https://crimea.ria.ru/20240501/v-khersone-voenkomy-otlavlivayut-invalidov-dlya-otpravki-na-front--saldo-1136975968.html

В Херсоне военкомы отлавливают инвалидов для отправки на фронт – Сальдо

В Херсоне военкомы отлавливают инвалидов для отправки на фронт – Сальдо - РИА Новости Крым, 01.05.2024

В Херсоне военкомы отлавливают инвалидов для отправки на фронт – Сальдо

В подконтрольном киевскому режиму Херсоне сотрудники территориальных центров комплектования ВСУ практически круглосуточно отлавливают мужчин, в том числе... РИА Новости Крым, 01.05.2024

2024-05-01T16:51

2024-05-01T16:51

2024-05-01T16:56

владимир сальдо

херсон

херсонская область

украина

новости

мнения

всу (вооруженные силы украины)

тцк на украине (территориальный центр комплектования)

мобилизация на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0e/1134944465_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_10a169a56a32bfcade25a9ad2ab7741a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В подконтрольном киевскому режиму Херсоне сотрудники территориальных центров комплектования ВСУ практически круглосуточно отлавливают мужчин, в том числе инвалидов, для отправки на передовую. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо со ссылкой на организацию сопротивления "Русский Херсон".По словам Сальдо, боевики киевского режима настолько затиранили местное население, что люди боятся выходить на улицы и круглосуточно прячутся в своих квартирах.С 18 мая вступает в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Так, согласно документу, призывной возраст снижен с 27 до 25 лет. При этом из законопроекта исключили пункт о демобилизации действующих военнослужащих после 36 месяцев службы.Также согласно закону все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет, независимо от пригодности к службе и прав на отсрочку, должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Его отсутствие сможет стать основанием для задержания.В течение 60 дней военнообязанные должны являться в территориальные центры комплектования (аналоги военкоматов) для уточнения учетных данных. Повестка будет считаться врученной даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться день, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.Консульские услуги для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет не будут предоставляться без военно-учетных документов. То есть въехать на территорию Украины и выехать за границу без военного билета будет невозможно, даже для непригодных к воинской службе граждан.Кроме того, мужчины, признанные ранее частично годными к службе, должны будут пройти повторное обследование в течение 12 месяцев. Лица, получившие II или III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих), подлежат повторному медицинскому освидетельствованию для определения годности к службе. Граждан, уклоняющихся от мобилизации, решениями судов по искам ТЦК будут лишать водительских прав и блокировать банковские карты.В то же время ряд категорий получили "бронь" от мобилизации. В их числе полицейские и госслужащие категории "А", помощники депутатов и владельцев стратегических предприятий. Также отсрочку получат учащиеся аспирантуры. При этом получающие второе высшее студенты остались без права на отсрочку.Читайте также на РИА Новости Крым:Польша вернет на Украину мужчин призывного возраста – министр обороныБегут с Украины: на границе ловят до десяти уклонистов в деньСкандальный закон о мобилизации на Украине ужесточат – Азаров

херсон

херсонская область

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсон, херсонская область, украина, новости, мнения, всу (вооруженные силы украины), тцк на украине (территориальный центр комплектования), мобилизация на украине