https://crimea.ria.ru/20240422/begut-s-ukrainy-na-granitse-lovyat-do-desyati-uklonistov-v-den-1136742923.html

Бегут с Украины: на границе ловят до десяти уклонистов в день

Бегут с Украины: на границе ловят до десяти уклонистов в день - РИА Новости Крым, 22.04.2024

Бегут с Украины: на границе ловят до десяти уклонистов в день

Украинские пограничники ежедневно задерживают на границе около десяти уклонистов, которые пытаются незаконно покинуть страну. Об этом сообщил представитель... РИА Новости Крым, 22.04.2024

2024-04-22T09:04

2024-04-22T09:04

2024-04-22T09:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Украинские пограничники ежедневно задерживают на границе около десяти уклонистов, которые пытаются незаконно покинуть страну. Об этом сообщил представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко.По словам Демченко, также фиксируются случаи, когда украинцы пытаются дать взятку инспекторам госпогранслужбы.Чаще всего украинцы пытаются незаконно покинуть страну через границу с Молдавией и Румынией.Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Украина нуждается не только в средствах, но и в людях, но должна наполнять ВСУ живой силой самостоятельно.Читайте также на РИА Новости Крым:"Хромая утка" по-киевски: свергнут ли Зеленского после 20 маяПо сценарию США: зачем Киев требует уровня защиты "как у Израиля""Уж на сковородке": зачем Зеленский врет о ситуации на фронте

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, общество, мобилизация на украине, новости, новости сво, в мире