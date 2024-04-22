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Бегут с Украины: на границе ловят до десяти уклонистов в день - РИА Новости Крым, 22.04.2024
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Бегут с Украины: на границе ловят до десяти уклонистов в день
Бегут с Украины: на границе ловят до десяти уклонистов в день - РИА Новости Крым, 22.04.2024
Бегут с Украины: на границе ловят до десяти уклонистов в день
Украинские пограничники ежедневно задерживают на границе около десяти уклонистов, которые пытаются незаконно покинуть страну. Об этом сообщил представитель... РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T09:04
2024-04-22T09:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Украинские пограничники ежедневно задерживают на границе около десяти уклонистов, которые пытаются незаконно покинуть страну. Об этом сообщил представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко.По словам Демченко, также фиксируются случаи, когда украинцы пытаются дать взятку инспекторам госпогранслужбы.Чаще всего украинцы пытаются незаконно покинуть страну через границу с Молдавией и Румынией.Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Украина нуждается не только в средствах, но и в людях, но должна наполнять ВСУ живой силой самостоятельно.Читайте также на РИА Новости Крым:"Хромая утка" по-киевски: свергнут ли Зеленского после 20 маяПо сценарию США: зачем Киев требует уровня защиты "как у Израиля""Уж на сковородке": зачем Зеленский врет о ситуации на фронте
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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украина, общество, мобилизация на украине, новости, новости сво, в мире
Бегут с Украины: на границе ловят до десяти уклонистов в день

Около десятка уклонистов ежедневно пытаются покинуть Украину – погранслужба

09:04 22.04.2024
 
© Фото: пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Госпогранслужбы УкраиныПограничник на границе Украины с Крымом
Пограничник на границе Украины с Крымом
© Фото: пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Госпогранслужбы Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Украинские пограничники ежедневно задерживают на границе около десяти уклонистов, которые пытаются незаконно покинуть страну. Об этом сообщил представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко.
"Конечно, есть и попытки незаконного пересечения границы через пункты пропуска, когда мужчины пытаются предоставить поддельные документы. Такие случаи ежедневно фиксируются на границе. Это может быть около 10 человек, которых мы разоблачаем с такими документами при попытке пересечения границы", - сказал он в интервью местного телеканала ТСН.
По словам Демченко, также фиксируются случаи, когда украинцы пытаются дать взятку инспекторам госпогранслужбы.
Чаще всего украинцы пытаются незаконно покинуть страну через границу с Молдавией и Румынией.
Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Украина нуждается не только в средствах, но и в людях, но должна наполнять ВСУ живой силой самостоятельно.
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