Бегут с Украины: на границе ловят до десяти уклонистов в день
Около десятка уклонистов ежедневно пытаются покинуть Украину – погранслужба
© Фото: пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Госпогранслужбы УкраиныПограничник на границе Украины с Крымом
© Фото: пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Госпогранслужбы Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Украинские пограничники ежедневно задерживают на границе около десяти уклонистов, которые пытаются незаконно покинуть страну. Об этом сообщил представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко.
"Конечно, есть и попытки незаконного пересечения границы через пункты пропуска, когда мужчины пытаются предоставить поддельные документы. Такие случаи ежедневно фиксируются на границе. Это может быть около 10 человек, которых мы разоблачаем с такими документами при попытке пересечения границы", - сказал он в интервью местного телеканала ТСН.
По словам Демченко, также фиксируются случаи, когда украинцы пытаются дать взятку инспекторам госпогранслужбы.
Чаще всего украинцы пытаются незаконно покинуть страну через границу с Молдавией и Румынией.
Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Украина нуждается не только в средствах, но и в людях, но должна наполнять ВСУ живой силой самостоятельно.
Читайте также на РИА Новости Крым: