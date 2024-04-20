https://crimea.ria.ru/20240420/khromaya-utka-po-kievski-svergnut-li-zelenskogo-posle-20-maya-1136721422.html

"Хромая утка" по-киевски: свергнут ли Зеленского после 20 мая

"Хромая утка" по-киевски: свергнут ли Зеленского после 20 мая - РИА Новости Крым, 20.04.2024

"Хромая утка" по-киевски: свергнут ли Зеленского после 20 мая

Пока США будет выгодно держать Владимира Зеленского на посту президента Украины, он будет занимать эту должность, и вопрос о его легитимности на Западе... РИА Новости Крым, 20.04.2024

2024-04-20T19:43

2024-04-20T19:43

2024-04-20T19:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Пока США будет выгодно держать Владимира Зеленского на посту президента Украины, он будет занимать эту должность, и вопрос о его легитимности на Западе поднимать не будут. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, политолог и социолог Наталья Киселева.Ссылки на конституцию несостоятельныСрок действия полномочий Зеленского в качестве украинского президента истекает через месяц. На Украине действует военное положение, в связи с чем выборы главы государства, которые должны были состояться в марте 2024 года, Киев решил не проводить. Ряд политиков и экспертов полагают, что после 20 мая на Украине может произойти переворот и свержение Зеленского, который потеряет свою легитимность.Киселева, комментируя сложившуюся ситуацию, указала, что в украинской конституции нет запрета на проведение выборов президента в условиях военного положения. Так, 83-й статьей основного закона страны регламентируется только деятельность Верховной рады, если срок окончания ее полномочий выпадает на период действия такого положения. В этом случае полномочия продлеваются до первого заседания первой сессии парламента, избранного после отмены военного положения.Аналогичной нормы для украинского президента в соответствующем разделе конституции нет. Поэтому все ссылки на закон о правовом режиме военного положения, в котором говорится о продлении сроков полномочий главы государства во время действия военного положения, являются несостоятельными, потому что конституция – это высший закон государства, отметила эксперт. И добавила, что решить вопрос о соответствии или несоответствии данной статьи закона украинской конституции может только Конституционный суд Украины.США играют роль "слепой курицы"В свою очередь признание Западом легитимности Зеленского после 20 мая будет зависеть от планов США, "под дудку которых пляшет не только Зеленский, но и Запад в целом", считает руководитель крымского филиала ФоРГО.Она напомнила, что Запад уже не раз молчал и не замечал неконституционные действия на Украине. Это касается и третьего тура президентских выборов в 2004 году, и того факта, что Леонид Кучма тогда же исполнял полномочия президента дольше, чем положено конституцией, и двух госпереворотов на Украине."Хромой уткой" в американском политическом сленге называют президента, чей срок на посту главы государства завершается, а переизбраться он уже не может или не хочет.Свержения Зеленского вряд ли стоит ждатьКиселева также усомнилась в вероятности свержения Зеленского в результате переворота, поскольку на Украине нет реальной силы, способной это осуществить.Она обратила внимание на то, что все кардинальные изменения на Украине инспирировал и финансировал Вашингтон, которому "хочется и рыбку съесть, и косточкой не подавиться".Что касается поддержки Зеленского простыми гражданами страны, то публикуемым украинскими социологическими службами результатам опросов вряд ли стоит доверять, считает Киселева. По ее словам, ни о какой репрезентативности выборки в соцопросах на Украине сегодня нельзя говорить, поскольку миллионы граждан выехали за ее пределы, а сотни тысяч прячутся от мобилизации. При этом на Украине остаются еще люди, которым просто небезопасно высказывать свою точку зрения.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина не выбрала президента: что ждет страну в ближайший месяцКиев ждут сюрпризы от Запада этой весной – политологВ Верховной раде готовят "домашний" переворот против Зеленского

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мнения, наталья киселева, владимир зеленский (президент украины), украина, выборы на украине, сша