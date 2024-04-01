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Украина не выбрала президента: что ждет страну в ближайший месяц

Украина не выбрала президента: что ждет страну в ближайший месяц - РИА Новости Крым, 01.04.2024

Украина не выбрала президента: что ждет страну в ближайший месяц

Отказ от проведения выборов президента на Украине, как того требует закон, чреват государственным переворотом, который может произойти в ближайший месяц и так... РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T20:14

2024-04-01T20:14

2024-04-01T20:14

радио "спутник в крыму"

украина

выборы на украине

владимир зеленский (президент украины)

верховная рада украины

политика

в мире

вадим петров

мнения

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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Отказ от проведения выборов президента на Украине, как того требует закон, чреват государственным переворотом, который может произойти в ближайший месяц и так же, как любые попытки изменить законодательство "под Зеленского", не приведет к установлению легитимной власти. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.По его словам, в ближайший месяц власти Украины будут пытаться изменить законодательство, чтобы наспех "сделать" Владимира Зеленского легитимным президентом без проведения выборов."Конечно, они предпримут какие-то усилия, чтобы срочно изменить законодательство, воспользоваться решением Конституционного суда о продлении срока пребывания Зеленского у власти, допустим, до какого-то периода, связанного с окончанием военных действий", – сказал Петров.Однако все это для международных договорных процессов и переговоров не будет иметь значения: "президент Зеленский останется нелегитимен", как и в случае, если на эту должность верховная рада назначит кого-то другого по истечении срока его полномочий, добавил он.Петров делает вывод, что законодательно проблему "обеспечения" законности президента Зеленского на Украине в сложившихся условиях уже не решить.При этом он подчеркнул, что сегодня в стране есть условия для нового госпереворота, который "решит проблему в совершенно ином плане". Причем, в конечном счете все равно потребует выборов."Или просто придет диктатор, который разгонит всех и скажет: "Пока я тут сижу. А потом выборы проведем. Но в любом случае это отнюдь не повышает уровень легитимности киевского руководства", – заключил Петров.Первого апреля экс-депутат украинского парламента Олег Царев заявил, что в верховной раде созрел заговор против президента Украины Владимира Зеленского, конечной целью которого является приход к власти Петра Порошенко после 20 мая, когда истекут конституционные полномочия действующего главы государства. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, но киевская власть не стала их назначать, обосновав такое решение действующим в стране военным положением. В 2023 году ряд представителей международных организаций, в том числе ПАСЕ, а также некоторые американские сенаторы, призывали Киев провести президентские выборы. Срок полномочий Владимира Зеленского истекает 20 мая.Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что "единоличное решение киевского диктатора не проводить президентские выборы, очевидно, в страхе их проиграть, принятое в нарушение Конституции Украины, делает его нелегитимным с 21 мая". Глава МИД РФ Сергей Лавров позже отметил, что к этой дате вопрос признания Зеленского президентом Украины может уже потерять актуальность.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский вне закона: в Крыму оценили легитимность украинского президентаДень невыборов: ожидает ли Украину "дворцовый переворот"В Верховной раде готовят "домашний" переворот против Зеленского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, выборы на украине, владимир зеленский (президент украины), верховная рада украины, политика, в мире, вадим петров, мнения