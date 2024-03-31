https://crimea.ria.ru/20240331/den-nevyborov-ozhidaet-li-ukrainu-dvortsovyy-perevorot-1136171299.html

День невыборов: ожидает ли Украину "дворцовый переворот"

День невыборов: ожидает ли Украину "дворцовый переворот" - РИА Новости Крым, 31.03.2024

День невыборов: ожидает ли Украину "дворцовый переворот"

Владимир Зеленский отменил выборы президента Украины, которые должны были состояться сегодня, 31 марта 2024 года, ссылаясь на военное положение и всеобщую... РИА Новости Крым, 31.03.2024

2024-03-31T17:52

2024-03-31T17:52

2024-03-31T17:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Владимир Зеленский отменил выборы президента Украины, которые должны были состояться сегодня, 31 марта 2024 года, ссылаясь на военное положение и всеобщую мобилизацию, поскольку понимает, что не получит даже минимального количества голосов. И в этой ситуации на Украине в разы выросла вероятность "дворцового переворота". Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Ранее сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени". Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что полномочия Зеленского истекают 21 мая – об этом он написал в своем Telegram-канале.Общество требует от Зеленского, чтобы он доказал свою легитимность, "общество не доверяет Зеленскому последние год-полтора, что явно выражается не только в заявлениях политиков, но и в общественном мнении", говорит политолог."Почему Зеленский не пошел на подобные изменения? Потому что не уверен в себе. И не может поступить так, как, например, это произошло в России, где выборы прошли даже в регионах, в которых введено военное положение, став своего рода референдумом в поддержку действий российского президента", – подчеркнул Шатров.По его мнению, Зеленский прекрасно понимает, что если дать возможность гражданам высказаться, то он не получит даже минимально возможного количества голосов, потому что его позиция сейчас не поддерживается в обществе, или же поддерживается исключительно друзьями и сторонниками Зеленского. При этом Шатров отметил, что сейчас Зеленский исключает из своего окружения даже прежних верных друзей и товарищей.По мнению политолога, отменив выборы президента на Украине, Зеленский даже ослушался своих западных хозяев, многие из которых говорили о том, что они хотели бы видеть президентские выборы на Украине. "Но этого не случилось. Более того, украинское общество не считает, что закон, запрещающий проводить выборы президента при военном положении в стране, верный, не считает, что выборы нельзя проводить", – убежден собеседник."Думаю, Зеленский выполнил намеченное. Он считает, что продлил свои полномочия. Но то отношение, которое сейчас сформировалась в обществе к этому (отмене выборов президента на Украине – ред.) дает возможность предположить, что вероятность "дворцового переворота" на Украине после того как Зеленский отказался от президентских выборов, возросла как никогда", – заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад "приглашает" к геноциду в Крыму – ЛавровПризнавать не придется: Лавров о президентстве Зеленского без выборов"Это еще не все": Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки

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игорь шатров, мнения, выборы на украине, украина, владимир зеленский (президент украины), политика