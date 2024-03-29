https://crimea.ria.ru/20240329/zapad-priglashaet-k-genotsidu-v-krymu---lavrov-1136124237.html

Запад "приглашает" к геноциду в Крыму - Лавров

Запад "приглашает" к геноциду в Крыму - Лавров - РИА Новости Крым, 29.03.2024

Запад "приглашает" к геноциду в Крыму - Лавров

Предлагая странам глобального Юга поддержать "формулу мира" украинского президента Владимира Зеленского, Запад "приглашает" их к геноциду мирного населения... РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T06:34

2024-03-29T06:34

2024-03-29T06:34

сергей лавров

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политика

украина

владимир зеленский (президент украины)

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безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Предлагая странам глобального Юга поддержать "формулу мира" украинского президента Владимира Зеленского, Запад "приглашает" их к геноциду мирного населения Крыма и Новороссии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью "Известиям".Он напомнил не раз сделанные украинскими политиками заявления о необходимости "вернуть Крым" и о том, какая судьба ждет людей на полуострове, в Луганской и Донецкой народных республиках, в Запорожье и на Херсонщине.Ранее глава МИД подчеркивал, что в 2014 году крымчане сделали единственно возможный выбор в пользу России, и отвергнуть его было бы предательством по отношению к жителям полуострова. По его словам, все развитие драматических событий на Украине показывает правильность этого решения.Что касается так называемой "формулы мира" Зеленского, Лавров неоднократно заявлял, что стремление западных стран урегулировать конфликт на Украине таким образом является абсолютно тупиковым, а сама "формула" – не что иное, как ультиматум.Суть "формулы мира" Зеленского и позиция МосквыВладимир Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть своя так называемая "формула мира", состоящая из 10 пунктов. В их числе радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны в границах на момент провозглашения независимости Украины в 1991 году, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта и т.д."Формулу мира" Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности. Так, президент России Владимир Путин в январе этого года заявил, что она представляет собой запретительные требования для переговоров с российской стороной.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Сергей Лавров в интервью агентству РИА Новости и телеканалу "Россия 24" отмечал, что коллективный Запад попросту пытается "развести" другие государства привлечением их к так называемой "формуле мира" Зеленского.Глава МИД РФ назвал формулу "плодом больного воображения" и "в лучшем случае пустышкой", и отметил, что страны, которые Запад пытается привлечь к ее утверждению и реализации, это хорошо понимают.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, крым, политика, украина, владимир зеленский (президент украины), в мире, новости, безопасность республики крым и севастополя, новые регионы россии, россия