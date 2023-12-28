https://crimea.ria.ru/20231228/zapad-pytaetsya-razvesti-drugie-strany-formuloy-mira-zelenskogo-1133872946.html

Запад пытается "развести" другие страны "формулой мира" Зеленского

Запад пытается "развести" другие страны "формулой мира" Зеленского - РИА Новости Крым, 28.12.2023

Запад пытается "развести" другие страны "формулой мира" Зеленского

Коллективный Запад попросту пытается "развести" другие государства привлечением их к так называемой "формуле мира" украинского президента Владимира Зеленского... РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T12:58

2023-12-28T12:58

2023-12-28T13:02

сергей лавров

дмитрий киселев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Коллективный Запад попросту пытается "развести" другие государства привлечением их к так называемой "формуле мира" украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью агентству РИА Новости и телеканалу "Россия 24".Он также отметил, что западные страны пытаются манипулировать отдельными пунктами "формулы мира" Зеленского, чтобы показать, что якобы многие страны поддерживают возвращение России к границам 1991 года.Лавров добавил, что десять дней назад состоялась очередная встреча государств G7 и развивающихся стран, где "уже не все страны мирового большинства участвовали, некоторые отказались от приглашения". Эта встреча прошла в полной секретности, никаких утечек допущено не было.Глава МИД РФ назвал "формулу мира" Зеленского "плодом больного воображения" и "в лучшем случае пустышкой", и отметил, что страны, которые Запад пытается привлечь к ее утверждению и реализации, это хорошо понимают.Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть своя так называемая "формула мира", состоящая из 10 пунктов. В их числе радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны в границах на момент провозглашения независимости Украины в 1991 году, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта и т.д.Российская сторона заявила, что отвергает любые мирные планы Киева, если они не учитывают присоединения к РФ новых территорий – ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. А глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что приверженность США и Великобритании "формуле мира" Зеленского означает, что Запад поддерживает идею геноцида русских жителей Крыма и Донбасса, которую неоднократно озвучивали представители киевского режима.Лавров также неоднократно подчеркивал, что "формула мира" Зеленского абсолютно нереализуема, и это прекрасно осознают на Западе.

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сергей лавров, дмитрий киселев, международная медиагруппа "россия сегодня", интервью, политика, в мире, россия