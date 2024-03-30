https://crimea.ria.ru/20240330/zelenskiy-uvolil-pervogo-pomoschnika-prezidenta-shefira-1136155829.html

Зеленский уволил первого помощника президента Шефира

Зеленский уволил первого помощника президента Шефира - РИА Новости Крым, 30.03.2024

Зеленский уволил первого помощника президента Шефира

Владимир Зеленский уволил в субботу ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира - первого помощника президента Украины, сообщается на сайте главы... РИА Новости Крым, 30.03.2024

2024-03-30T12:53

2024-03-30T12:53

2024-03-30T12:53

владимир зеленский (президент украины)

политика

украина

сергей шефир

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский уволил в субботу ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира - первого помощника президента Украины, сообщается на сайте главы государства.Кроме того, уволены три внештатных советника президента — Олег Устенко, Михаил Радуцкий и Сергей Трофимов. Также глава украинского государства освободил от занимаемых должностей "уполномоченного президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины" Алену Вербицкую и "уполномоченного президента Украины по вопросам волонтерской деятельности" Наталью Пушкареву.Сергей Шефир занимал должность помощника президента Украины с мая 2019 года, являлся одним из основателей студии "Квартал-95". Шефир и Зеленский были совладельцами "Квартала".В сентябре 2021 года на Шефира было совершено покушение: неизвестные обстреляли автомобиль недалеко от села Лесники в Киевской области. Водитель получил ранения, сам Шефир не пострадал. Зеленский называл покушение на его первого помощника "ценой за проводимые в стране реформы".26 марта Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы украинского государства. Читайте также на РИА Новости Крым:Большая чистка: почему Зеленский увольняет своих соратниковКуда Зеленский пошлет уволенного Данилова"Он сломался": эксперт предрек замену Зеленского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), политика, украина, сергей шефир, новости