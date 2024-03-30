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Зеленский уволил первого помощника президента Шефира - РИА Новости Крым, 30.03.2024
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Зеленский уволил первого помощника президента Шефира
Зеленский уволил первого помощника президента Шефира - РИА Новости Крым, 30.03.2024
Зеленский уволил первого помощника президента Шефира
Владимир Зеленский уволил в субботу ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира - первого помощника президента Украины, сообщается на сайте главы... РИА Новости Крым, 30.03.2024
2024-03-30T12:53
2024-03-30T12:53
владимир зеленский (президент украины)
политика
украина
сергей шефир
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский уволил в субботу ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира - первого помощника президента Украины, сообщается на сайте главы государства.Кроме того, уволены три внештатных советника президента — Олег Устенко, Михаил Радуцкий и Сергей Трофимов. Также глава украинского государства освободил от занимаемых должностей "уполномоченного президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины" Алену Вербицкую и "уполномоченного президента Украины по вопросам волонтерской деятельности" Наталью Пушкареву.Сергей Шефир занимал должность помощника президента Украины с мая 2019 года, являлся одним из основателей студии "Квартал-95". Шефир и Зеленский были совладельцами "Квартала".В сентябре 2021 года на Шефира было совершено покушение: неизвестные обстреляли автомобиль недалеко от села Лесники в Киевской области. Водитель получил ранения, сам Шефир не пострадал. Зеленский называл покушение на его первого помощника "ценой за проводимые в стране реформы".26 марта Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы украинского государства. Читайте также на РИА Новости Крым:Большая чистка: почему Зеленский увольняет своих соратниковКуда Зеленский пошлет уволенного Данилова"Он сломался": эксперт предрек замену Зеленского
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владимир зеленский (президент украины), политика, украина, сергей шефир, новости
Зеленский уволил первого помощника президента Шефира

Зеленский уволил Сергея Шефира с должности первого помощника президента Украины

12:53 30.03.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и его первый помощник Сергей Шефир (слева). Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский и его первый помощник Сергей Шефир (слева). Архивное фото
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский уволил в субботу ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира - первого помощника президента Украины, сообщается на сайте главы государства.
Кроме того, уволены три внештатных советника президента — Олег Устенко, Михаил Радуцкий и Сергей Трофимов. Также глава украинского государства освободил от занимаемых должностей "уполномоченного президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины" Алену Вербицкую и "уполномоченного президента Украины по вопросам волонтерской деятельности" Наталью Пушкареву.
Сергей Шефир занимал должность помощника президента Украины с мая 2019 года, являлся одним из основателей студии "Квартал-95". Шефир и Зеленский были совладельцами "Квартала".
В сентябре 2021 года на Шефира было совершено покушение: неизвестные обстреляли автомобиль недалеко от села Лесники в Киевской области. Водитель получил ранения, сам Шефир не пострадал. Зеленский называл покушение на его первого помощника "ценой за проводимые в стране реформы".
26 марта Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы украинского государства.
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Владимир Зеленский (президент Украины)ПолитикаУкраинаСергей ШефирНовости
 
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