https://crimea.ria.ru/20240330/zelenskiy-uvolil-pervogo-pomoschnika-prezidenta-shefira-1136155829.html
Зеленский уволил первого помощника президента Шефира
Зеленский уволил первого помощника президента Шефира - РИА Новости Крым, 30.03.2024
Зеленский уволил первого помощника президента Шефира
Владимир Зеленский уволил в субботу ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира - первого помощника президента Украины, сообщается на сайте главы... РИА Новости Крым, 30.03.2024
2024-03-30T12:53
2024-03-30T12:53
2024-03-30T12:53
владимир зеленский (президент украины)
политика
украина
сергей шефир
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/16/1120948511_2:36:902:542_1920x0_80_0_0_14574c6dfe4ed8d783102056696d46cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский уволил в субботу ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира - первого помощника президента Украины, сообщается на сайте главы государства.Кроме того, уволены три внештатных советника президента — Олег Устенко, Михаил Радуцкий и Сергей Трофимов. Также глава украинского государства освободил от занимаемых должностей "уполномоченного президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины" Алену Вербицкую и "уполномоченного президента Украины по вопросам волонтерской деятельности" Наталью Пушкареву.Сергей Шефир занимал должность помощника президента Украины с мая 2019 года, являлся одним из основателей студии "Квартал-95". Шефир и Зеленский были совладельцами "Квартала".В сентябре 2021 года на Шефира было совершено покушение: неизвестные обстреляли автомобиль недалеко от села Лесники в Киевской области. Водитель получил ранения, сам Шефир не пострадал. Зеленский называл покушение на его первого помощника "ценой за проводимые в стране реформы".26 марта Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы украинского государства. Читайте также на РИА Новости Крым:Большая чистка: почему Зеленский увольняет своих соратниковКуда Зеленский пошлет уволенного Данилова"Он сломался": эксперт предрек замену Зеленского
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/16/1120948511_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_4d9e4f10a6824c0e520e5052c273d7f7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский (президент украины), политика, украина, сергей шефир, новости
Зеленский уволил первого помощника президента Шефира
Зеленский уволил Сергея Шефира с должности первого помощника президента Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский уволил в субботу ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира - первого помощника президента Украины, сообщается на сайте главы государства.
Кроме того, уволены три внештатных советника президента — Олег Устенко, Михаил Радуцкий и Сергей Трофимов. Также глава украинского государства освободил от занимаемых должностей "уполномоченного президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины" Алену Вербицкую и "уполномоченного президента Украины по вопросам волонтерской деятельности" Наталью Пушкареву.
Сергей Шефир занимал должность помощника президента Украины с мая 2019 года, являлся одним из основателей студии "Квартал-95". Шефир и Зеленский были совладельцами "Квартала".
В сентябре 2021 года на Шефира было совершено покушение: неизвестные обстреляли автомобиль недалеко от села Лесники в Киевской области. Водитель получил ранения, сам Шефир не пострадал. Зеленский называл покушение на его первого помощника "ценой за проводимые в стране реформы".
26 марта Зеленский уволил Алексея Данилова
с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы украинского государства.
Читайте также на РИА Новости Крым: