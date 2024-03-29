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Куда Зеленский пошлет уволенного Данилова

Куда Зеленский пошлет уволенного Данилова - РИА Новости Крым, 29.03.2024

Куда Зеленский пошлет уволенного Данилова

Экс-секретарь СНБО Алексей Данилов получил назначение посла в Молдавии, об этом в пятницу сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T15:33

2024-03-29T15:33

2024-03-29T15:57

алексей данилов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Экс-секретарь СНБО Алексей Данилов получил назначение посла в Молдавии, об этом в пятницу сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.26 марта украинский президент Владимир Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО, назначив на это место Александра Литвиненко, который занимал до этого пост главы службы внешней разведки. Также на сайте Зеленского появился указ об увольнении посла Украины в Молдавии Марка Шевченко."Данилов едет в Молдавию. Послом", – сообщил Гончаренко в своем Telegram-канале.Алексей Данилов был секретарем СНБО Украины с октября 2019 года. До этого был замдиректора Института европейской интеграции и развития. В 1994-1997 годах значился мэром Луганска. С этой должности его уволили за совмещение государственного поста с предпринимательской деятельностью, а также за финансовые махинации.Некоторое время в период президентства Виктора Ющенко руководил Луганской областной государственной администрацией. Избирался народным депутатом Верховной рады V созыва.Вернулся в политику после избрания президентом Украины Владимира Зеленского.В должности секретаря СНБО "прославился", в основном, своими русофобскими и неонацистскими взглядами и заявлениями. В частности, он называл русских "варварами" и призывал к полному их уничтожению, обещал провести жесткую люстрацию крымчан после захвата полуострова Украиной, а также говорил о том, что русский язык должен исчезнуть с территории Украины и вместо него стоит изучать английский.Читайте также на РИА Новости Крым:Заявлением о демилитаризированной зоне Данилов требует оружие у ЗападаДемилитаризованная зона до Москвы и Петербурга – о чем заявил ДаниловУкраинцев превращают в рабов: МИД о новых правилах мобилизации от Киева

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей данилов, владимир зеленский (президент украины), украина, новости, политика, молдавия, в мире