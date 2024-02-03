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Заявлением о демилитаризированной зоне Данилов требует оружие у Запада - РИА Новости Крым, 03.02.2024
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Заявлением о демилитаризированной зоне Данилов требует оружие у Запада
Заявлением о демилитаризированной зоне Данилов требует оружие у Запада - РИА Новости Крым, 03.02.2024
Заявлением о демилитаризированной зоне Данилов требует оружие у Запада
Угрозы отодвинуть "демилитаризованную зону" до Москвы или Санкт-Петербурга, которыми сыплет секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей... РИА Новости Крым, 03.02.2024
2024-02-03T17:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Угрозы отодвинуть "демилитаризованную зону" до Москвы или Санкт-Петербурга, которыми сыплет секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, ни что иное как завуалированные требования Киева к своим западным спонсорам предоставить дальнобойное оружие. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог Игорь Шатров.Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире "Украинского радио" пригрозил отодвинуть "демилитаризованную зону" до Москвы или Санкт-Петербурга.Политолог назвал это попыткой сделать "хорошую мину при плохой игре"."Данилов об этом говорит, чтобы показать своим западным спонсорам, что Украина полна решимости воевать дальше. Но мы стороны Киева наблюдаем попытки уколов иголкой в шкуру слона. А большего без поддержки Запада они сделать не могут. И поэтому такие заявления – это завуалированные обращения к западу: дайте нам оружие", - пояснил Шатров. Однако США откровенно теряет интерес к проблемам киевского режима, полностью увязая в собственных.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал главную задачу РоссииПутин назвал Одессу русским городомПоложение российских войск в зоне СВО почти везде улучшается – Путин
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украина, снбо украины, алексей данилов, игорь шатров, оружие, поставки западного оружия украине, политика, новости сво, россия, мнения
Заявлением о демилитаризированной зоне Данилов требует оружие у Запада

Угрозами отодвинуть демилитаризированную зону Данилов выпрашивает оружие у Запада - мнение

17:26 03.02.2024 (обновлено: 17:33 03.02.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Угрозы отодвинуть "демилитаризованную зону" до Москвы или Санкт-Петербурга, которыми сыплет секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, ни что иное как завуалированные требования Киева к своим западным спонсорам предоставить дальнобойное оружие. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог Игорь Шатров.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире "Украинского радио" пригрозил отодвинуть "демилитаризованную зону" до Москвы или Санкт-Петербурга.
Политолог назвал это попыткой сделать "хорошую мину при плохой игре".
"Данилов об этом говорит, чтобы показать своим западным спонсорам, что Украина полна решимости воевать дальше. Но мы стороны Киева наблюдаем попытки уколов иголкой в шкуру слона. А большего без поддержки Запада они сделать не могут. И поэтому такие заявления – это завуалированные обращения к западу: дайте нам оружие", - пояснил Шатров.
Однако США откровенно теряет интерес к проблемам киевского режима, полностью увязая в собственных.

"США сейчас заняты своими внутренними проблемами, пытаются перевалить ответственность за происходящее на Европу, а Европа в своих проблемах тоже запуталась. Не думаю, что Украине в 2024 году следует ждать такой же поддержки, какая была даже в 2023-м, хотя и тогда она стала значительно менее серьезной. Думаю, что в 2024 году мы увидим угасание западного ручейка вооружения", - заключил эксперт.

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