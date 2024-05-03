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На подъездах к Крымскому мосту выросла гигантская очередь - РИА Новости Крым, 03.05.2024
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На подъездах к Крымскому мосту выросла гигантская очередь
На подъездах к Крымскому мосту выросла гигантская очередь - РИА Новости Крым, 03.05.2024
На подъездах к Крымскому мосту выросла гигантская очередь
После почти четырехчасового ограничения проезда по Крымскому мосту к вечеру пятницу на подходах к транспортному переходу скопилась очередь из 445 автомобилей... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T21:01
2024-05-03T21:02
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
логистика
новости
новости крыма
транспорт
керчь
керченский пролив
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. После почти четырехчасового ограничения проезда по Крымскому мосту к вечеру пятницу на подходах к транспортному переходу скопилась очередь из 445 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе."В очереди со стороны Керчи находится 205 транспортных средств. Со стороны Тамани - 240", - говорится в сообщении.Проезд для автомобильного транспорта по Крымскому мосту в пятницу был закрыт с 16:19, ограничение продлилось почти четыре часа.В настоящее время проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, логистика, новости, новости крыма, транспорт, керчь, керченский пролив, тамань
На подъездах к Крымскому мосту выросла гигантская очередь

В очереди на Крымский мост стоят 445 машин после того как движение было перекрыто 3,5 часа

21:01 03.05.2024 (обновлено: 21:02 03.05.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. После почти четырехчасового ограничения проезда по Крымскому мосту к вечеру пятницу на подходах к транспортному переходу скопилась очередь из 445 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"В очереди со стороны Керчи находится 205 транспортных средств. Со стороны Тамани - 240", - говорится в сообщении.

Проезд для автомобильного транспорта по Крымскому мосту в пятницу был закрыт с 16:19, ограничение продлилось почти четыре часа.
В настоящее время проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымЛогистикаНовостиНовости КрымаТранспортКерчьКерченский проливТамань
 
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