https://crimea.ria.ru/20240503/na-podezdakh-k-krymskomu-mostu-vyrosla-gigantskaya-ochered-1137035630.html

На подъездах к Крымскому мосту выросла гигантская очередь

На подъездах к Крымскому мосту выросла гигантская очередь - РИА Новости Крым, 03.05.2024

На подъездах к Крымскому мосту выросла гигантская очередь

После почти четырехчасового ограничения проезда по Крымскому мосту к вечеру пятницу на подходах к транспортному переходу скопилась очередь из 445 автомобилей... РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T21:01

2024-05-03T21:01

2024-05-03T21:02

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

логистика

новости

новости крыма

транспорт

керчь

керченский пролив

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. После почти четырехчасового ограничения проезда по Крымскому мосту к вечеру пятницу на подходах к транспортному переходу скопилась очередь из 445 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе."В очереди со стороны Керчи находится 205 транспортных средств. Со стороны Тамани - 240", - говорится в сообщении.Проезд для автомобильного транспорта по Крымскому мосту в пятницу был закрыт с 16:19, ограничение продлилось почти четыре часа.В настоящее время проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крымский мост

крым

керчь

керченский пролив

тамань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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