https://crimea.ria.ru/20231214/putin-nazval-glavnuyu-zadachu-rossii-1133533080.html

Путин назвал главную задачу России

Путин назвал главную задачу России - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Путин назвал главную задачу России

Главной задачей России является укрепление суверенитета страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии". РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T12:23

2023-12-14T12:23

2023-12-14T12:23

владимир путин (политик)

прямая линия с президентом

новости

россия

политика

безопасность

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Главной задачей России является укрепление суверенитета страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии".По словам Путина, запас прочности российской экономики позволяет не просто уверенно себя чувствовать, но и уверенно идти вперед. В частности он обеспечен высокой консолидацией российского общества и возрастанием возможностей силовой составляющий - армии и органов госбезопасности.Президент России Владимир Путин в четверг проводит "Прямую линию" и большую пресс-конференцию. В рамках публичного общения вопросы российскому лидеру смогут задать как простые граждане, так и аккредитованные представители отечественных и зарубежных СМИ. Уже поступило более полутора миллионов вопросов.

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), прямая линия с президентом, новости, россия, политика, безопасность, экономика