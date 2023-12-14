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Путин назвал главную задачу России - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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Путин назвал главную задачу России
Путин назвал главную задачу России - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Путин назвал главную задачу России
Главной задачей России является укрепление суверенитета страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии". РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T12:23
2023-12-14T12:23
владимир путин (политик)
прямая линия с президентом
новости
россия
политика
безопасность
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Главной задачей России является укрепление суверенитета страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии".По словам Путина, запас прочности российской экономики позволяет не просто уверенно себя чувствовать, но и уверенно идти вперед. В частности он обеспечен высокой консолидацией российского общества и возрастанием возможностей силовой составляющий - армии и органов госбезопасности.Президент России Владимир Путин в четверг проводит "Прямую линию" и большую пресс-конференцию. В рамках публичного общения вопросы российскому лидеру смогут задать как простые граждане, так и аккредитованные представители отечественных и зарубежных СМИ. Уже поступило более полутора миллионов вопросов.
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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владимир путин (политик), прямая линия с президентом, новости, россия, политика, безопасность, экономика
Путин назвал главную задачу России

Главной задачей России является укрепление суверенитета - Путин

12:23 14.12.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Главной задачей России является укрепление суверенитета страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

"Существование России без суверенитета невозможно. Главное - укрепление суверенитета. Но это широкое понятие: это и укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру, обеспечение прав и свобод граждан. Развитие политической системы, парламентаризма, безопасности и суверенитета в сфере экономики и технологий. Без этого существовать Россия не сможет", - сказал президент.

По словам Путина, запас прочности российской экономики позволяет не просто уверенно себя чувствовать, но и уверенно идти вперед. В частности он обеспечен высокой консолидацией российского общества и возрастанием возможностей силовой составляющий - армии и органов госбезопасности.
Президент России Владимир Путин в четверг проводит "Прямую линию" и большую пресс-конференцию. В рамках публичного общения вопросы российскому лидеру смогут задать как простые граждане, так и аккредитованные представители отечественных и зарубежных СМИ. Уже поступило более полутора миллионов вопросов.
 
Владимир Путин (политик)Прямая линия с президентомНовостиРоссияПолитикаБезопасностьЭкономика
 
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