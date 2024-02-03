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Демилитаризованная зона до Москвы и Петербурга – о чем заявил Данилов - РИА Новости Крым, 03.02.2024
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Демилитаризованная зона до Москвы и Петербурга – о чем заявил Данилов
Демилитаризованная зона до Москвы и Петербурга – о чем заявил Данилов - РИА Новости Крым, 03.02.2024
Демилитаризованная зона до Москвы и Петербурга – о чем заявил Данилов
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире "Украинского радио" пригрозил отодвинуть "демилитаризованную зону" до Москвы... РИА Новости Крым, 03.02.2024
2024-02-03T12:40
2024-02-03T12:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире "Украинского радио" пригрозил отодвинуть "демилитаризованную зону" до Москвы или Санкт-Петербурга.Данилов на фоне провалов ВСУ и жалоб Киева на нехватку оружия заявил, что "у военных есть желание иметь как можно больше средств поражения", пишет РИА Новости. По мнению Данилова, "Санкт-Петербург и Москва, и другие территории России" якобы уже "находятся под контролем оружия" украинского производства.Данилов грозит "продвинуть демилитаризованную зону", утверждая, что она "будет, по меньшей мере, в Москву, в Санкт-Петербург", а не на территории Украины.В среду Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута на расстояние, позволяющее обеспечить безопасность мирных городов России от обстрелов со стороны ВСУ.Россия не стремится отвоевывать дополнительные территории, украинский кризис не является территориальным конфликтом, заявлял ранее российский лидер.По словам Путина, вопрос "гораздо шире и фундаментальнее". Речь идет о "принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство", а прочный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности. Глава государства неоднократно подчеркивал, что специальная военная операция призвана прекратить войну, развязанную киевским режимом против Донбасса.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал Одессу русским городомПутин назвал главную задачу РоссииПутин рассказал, когда закончится спецоперация
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алексей данилов, украина, снбо украины, новости, россия
Демилитаризованная зона до Москвы и Петербурга – о чем заявил Данилов

Секретарь СНБО Украины Данилов пригрозил отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы

12:40 03.02.2024 (обновлено: 12:47 03.02.2024)
 
© AP Photo AP Photo/Ефрем ЛукацкийАлексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны,
Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AP Photo AP Photo/Ефрем Лукацкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире "Украинского радио" пригрозил отодвинуть "демилитаризованную зону" до Москвы или Санкт-Петербурга.
Данилов на фоне провалов ВСУ и жалоб Киева на нехватку оружия заявил, что "у военных есть желание иметь как можно больше средств поражения", пишет РИА Новости. По мнению Данилова, "Санкт-Петербург и Москва, и другие территории России" якобы уже "находятся под контролем оружия" украинского производства.
Данилов грозит "продвинуть демилитаризованную зону", утверждая, что она "будет, по меньшей мере, в Москву, в Санкт-Петербург", а не на территории Украины.
В среду Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута на расстояние, позволяющее обеспечить безопасность мирных городов России от обстрелов со стороны ВСУ.
Россия не стремится отвоевывать дополнительные территории, украинский кризис не является территориальным конфликтом, заявлял ранее российский лидер.
По словам Путина, вопрос "гораздо шире и фундаментальнее". Речь идет о "принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство", а прочный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности. Глава государства неоднократно подчеркивал, что специальная военная операция призвана прекратить войну, развязанную киевским режимом против Донбасса.
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