https://crimea.ria.ru/20231214/putin-rasskazal-kogda-zakonchitsya-spetsoperatsiya-1133534355.html

Путин рассказал, когда закончится спецоперация

Путин рассказал, когда закончится спецоперация - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Путин рассказал, когда закончится спецоперация

Мир на Украине будет тогда, когда Россия достигнет целей, которые остались неизменными с начала специальной военной операции. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T12:31

2023-12-14T12:31

2023-12-14T12:35

прямая линия с владимиром путиным в 2023 году

владимир путин (политик)

новости сво

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Мир на Украине будет тогда, когда Россия достигнет целей, которые остались неизменными с начала специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии.Он подчеркнул, что вопрос денацификации остается актуальным, несмотря на то, что Украина отрицает собственную фашизацию.Что касается демилитаризации, которая является неотъемлемым условием безопасности РФ, по словам Путина, она также будет достигнута в любом случае.Президент России Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию и прямую линию. В рамках публичного общения вопросы российскому лидеру смогут задать как простые граждане, так и аккредитованные представители отечественных и зарубежных СМИ. Уже поступило более полутора миллионов вопросов.

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украина

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прямая линия с владимиром путиным в 2023 году, владимир путин (политик), новости сво, россия, украина