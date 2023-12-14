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Путин рассказал, когда закончится спецоперация - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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Путин рассказал, когда закончится спецоперация
Путин рассказал, когда закончится спецоперация - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Путин рассказал, когда закончится спецоперация
Мир на Украине будет тогда, когда Россия достигнет целей, которые остались неизменными с начала специальной военной операции. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T12:31
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прямая линия с владимиром путиным в 2023 году
владимир путин (политик)
новости сво
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Мир на Украине будет тогда, когда Россия достигнет целей, которые остались неизменными с начала специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии.Он подчеркнул, что вопрос денацификации остается актуальным, несмотря на то, что Украина отрицает собственную фашизацию.Что касается демилитаризации, которая является неотъемлемым условием безопасности РФ, по словам Путина, она также будет достигнута в любом случае.Президент России Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию и прямую линию. В рамках публичного общения вопросы российскому лидеру смогут задать как простые граждане, так и аккредитованные представители отечественных и зарубежных СМИ. Уже поступило более полутора миллионов вопросов.
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Новости
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прямая линия с владимиром путиным в 2023 году, владимир путин (политик), новости сво, россия, украина
Путин рассказал, когда закончится спецоперация

Спецоперация завершится при достижении всех поставленных целей – Путин

12:31 14.12.2023 (обновлено: 12:35 14.12.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Мир на Украине будет тогда, когда Россия достигнет целей, которые остались неизменными с начала специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии.

"Мир будет тогда, когда мы достигнем целей специальной военной операции. Они не меняются. Мы говорили о денацификации, демилитаризации Украины, ее нейтральном статусе", – сказал президент.

Он подчеркнул, что вопрос денацификации остается актуальным, несмотря на то, что Украина отрицает собственную фашизацию.
"Как же нет, если фашист Бандера возведен в ранг национального героя?" – задал вопрос российский лидер.
Что касается демилитаризации, которая является неотъемлемым условием безопасности РФ, по словам Путина, она также будет достигнута в любом случае.
"Или договориться, или решить силовым путем", – констатировал глава российского государства.
Президент России Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию и прямую линию. В рамках публичного общения вопросы российскому лидеру смогут задать как простые граждане, так и аккредитованные представители отечественных и зарубежных СМИ. Уже поступило более полутора миллионов вопросов.
 
Прямая линия с Владимиром Путиным в 2023 годуВладимир Путин (политик)Новости СВОРоссияУкраина
 
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