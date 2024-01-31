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Демилитаризованная зона на Украине будет расширена - Путин - РИА Новости Крым, 31.01.2024
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Демилитаризованная зона на Украине будет расширена - Путин
Демилитаризованная зона на Украине будет расширена - Путин - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Демилитаризованная зона на Украине будет расширена - Путин
Демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута на расстояние, позволяющее обеспечить безопасность мирных городов России от обстрелов со стороны ВСУ. Такое... РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T17:39
2024-01-31T17:59
владимир путин (политик)
демилитаризованная зона
безопасность
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута на расстояние, позволяющее обеспечить безопасность мирных городов России от обстрелов со стороны ВСУ. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.Россия не стремится отвоевывать дополнительные территории, украинский кризис не является территориальным конфликтом, заявлял ранее президент РФ. По словам Путина, вопрос "гораздо шире и фундаментальнее". Речь идет о "принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство", а прочный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности. Глава государства неоднократно подчеркивал, что специальная военная операция призвана прекратить войну, развязанную киевским режимом против Донбасса.На данный момент почти полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области, приазовская часть Запорожской и незначительная часть Харьковской областей. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал Одессу русским городомВСУ обстреляли из минометов Новую Каховку - есть погибший и раненый Путин назвал главную задачу России
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владимир путин (политик), демилитаризованная зона, безопасность, всу (вооруженные силы украины), новости сво, россия, новости, украина
Демилитаризованная зона на Украине будет расширена - Путин

Путин: демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута для безопасности городов РФ

17:39 31.01.2024 (обновлено: 17:59 31.01.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФАрмия РФ
Армия РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута на расстояние, позволяющее обеспечить безопасность мирных городов России от обстрелов со стороны ВСУ. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.

"Демилитаризованную зону на Украине будем отодвигать", — заявил президент, отвечая на вопросы о том, когда прекратятся обстрелы приграничных городов.

Россия не стремится отвоевывать дополнительные территории, украинский кризис не является территориальным конфликтом, заявлял ранее президент РФ.
По словам Путина, вопрос "гораздо шире и фундаментальнее". Речь идет о "принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство", а прочный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности. Глава государства неоднократно подчеркивал, что специальная военная операция призвана прекратить войну, развязанную киевским режимом против Донбасса.
На данный момент почти полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области, приазовская часть Запорожской и незначительная часть Харьковской областей. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
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Владимир Путин (политик)Демилитаризованная зонаБезопасностьВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОРоссияНовостиУкраина
 
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