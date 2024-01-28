https://crimea.ria.ru/20240128/vsu-obstrelyali-iz-minometov-novuyu-kakhovku---est-pogibshiy-i-ranenyy-1134519781.html
ВСУ обстреляли из минометов Новую Каховку - есть погибший и раненый
ВСУ обстреляли из минометов Новую Каховку - есть погибший и раненый - РИА Новости Крым, 28.01.2024
ВСУ обстреляли из минометов Новую Каховку - есть погибший и раненый
Один человек погиб, еще один получил ранения в результате минометного обстрела ВСУ Новой Каховки. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 28.01.2024
2024-01-28T18:38
2024-01-28T18:38
2024-01-28T18:39
каховка
новая каховка
владимир сальдо
обстрелы всу
новости сво
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1c/1134519902_0:55:1280:775_1920x0_80_0_0_70ee26226ecc6a08f91dc15f87362c69.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще один получил ранения в результате минометного обстрела ВСУ Новой Каховки. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По информации Сальдо, один мирный житель погиб в результате обстрела, еще один мужчина ранен, в настоящее время им занимаются медики.Накануне 70-летняя женщина была тяжело ранена в результате удара беспилотника по машинам волонтеров в Новой Каховке.ВСУ регулярно бьют по мирным населенным пунктам херсонского левобережья. За минувшие сутки украинские войска совершили 38 артиллерийских обстрелов по гражданской инфраструктуре левого берега Днепра.Читайте также на РИА Новости Крым:В ООН строго осудили удар ВСУ по рынку в Донецке, где погибли 27 человекПод обстрел ВСУ попали 11 населенных пунктов левобережной Херсонщины
каховка
новая каховка
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1c/1134519902_53:0:1190:853_1920x0_80_0_0_54e4e6ba29c3885a94f5afd7a9750490.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каховка, новая каховка, владимир сальдо, обстрелы всу, новости сво, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости
ВСУ обстреляли из минометов Новую Каховку - есть погибший и раненый
Один человек погиб и один ранен в результате минометного обстрела ВСУ Новой Каховки
18:38 28.01.2024 (обновлено: 18:39 28.01.2024)