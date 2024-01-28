https://crimea.ria.ru/20240128/vsu-obstrelyali-iz-minometov-novuyu-kakhovku---est-pogibshiy-i-ranenyy-1134519781.html

ВСУ обстреляли из минометов Новую Каховку - есть погибший и раненый

ВСУ обстреляли из минометов Новую Каховку - есть погибший и раненый - РИА Новости Крым, 28.01.2024

ВСУ обстреляли из минометов Новую Каховку - есть погибший и раненый

Один человек погиб, еще один получил ранения в результате минометного обстрела ВСУ Новой Каховки. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 28.01.2024

2024-01-28T18:38

2024-01-28T18:38

2024-01-28T18:39

каховка

новая каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще один получил ранения в результате минометного обстрела ВСУ Новой Каховки. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По информации Сальдо, один мирный житель погиб в результате обстрела, еще один мужчина ранен, в настоящее время им занимаются медики.Накануне 70-летняя женщина была тяжело ранена в результате удара беспилотника по машинам волонтеров в Новой Каховке.ВСУ регулярно бьют по мирным населенным пунктам херсонского левобережья. За минувшие сутки украинские войска совершили 38 артиллерийских обстрелов по гражданской инфраструктуре левого берега Днепра.Читайте также на РИА Новости Крым:В ООН строго осудили удар ВСУ по рынку в Донецке, где погибли 27 человекПод обстрел ВСУ попали 11 населенных пунктов левобережной Херсонщины

каховка

новая каховка

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2024

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