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ВСУ обстреляли из минометов Новую Каховку - есть погибший и раненый - РИА Новости Крым, 28.01.2024
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ВСУ обстреляли из минометов Новую Каховку - есть погибший и раненый
ВСУ обстреляли из минометов Новую Каховку - есть погибший и раненый - РИА Новости Крым, 28.01.2024
ВСУ обстреляли из минометов Новую Каховку - есть погибший и раненый
Один человек погиб, еще один получил ранения в результате минометного обстрела ВСУ Новой Каховки. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 28.01.2024
2024-01-28T18:38
2024-01-28T18:39
каховка
новая каховка
владимир сальдо
обстрелы всу
новости сво
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще один получил ранения в результате минометного обстрела ВСУ Новой Каховки. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По информации Сальдо, один мирный житель погиб в результате обстрела, еще один мужчина ранен, в настоящее время им занимаются медики.Накануне 70-летняя женщина была тяжело ранена в результате удара беспилотника по машинам волонтеров в Новой Каховке.ВСУ регулярно бьют по мирным населенным пунктам херсонского левобережья. За минувшие сутки украинские войска совершили 38 артиллерийских обстрелов по гражданской инфраструктуре левого берега Днепра.Читайте также на РИА Новости Крым:В ООН строго осудили удар ВСУ по рынку в Донецке, где погибли 27 человекПод обстрел ВСУ попали 11 населенных пунктов левобережной Херсонщины
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каховка, новая каховка, владимир сальдо, обстрелы всу, новости сво, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости
ВСУ обстреляли из минометов Новую Каховку - есть погибший и раненый

Один человек погиб и один ранен в результате минометного обстрела ВСУ Новой Каховки

18:38 28.01.2024 (обновлено: 18:39 28.01.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще один получил ранения в результате минометного обстрела ВСУ Новой Каховки. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Второй день подряд Новая Каховка подвергается массированной террористической атаке. С правого берега велся минометный артиллерийский огонь по всему городу. Пострадали мирные люди в разных концах Новой Каховки. К сожалению, сегодня без жертв не обошлось", - написал он в своем Telegram-канале.

По информации Сальдо, один мирный житель погиб в результате обстрела, еще один мужчина ранен, в настоящее время им занимаются медики.
Накануне 70-летняя женщина была тяжело ранена в результате удара беспилотника по машинам волонтеров в Новой Каховке.
ВСУ регулярно бьют по мирным населенным пунктам херсонского левобережья. За минувшие сутки украинские войска совершили 38 артиллерийских обстрелов по гражданской инфраструктуре левого берега Днепра.
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