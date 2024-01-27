ВСУ ударили по волонтерам в центре Новой Каховки – тяжело ранена женщина
ВСУ ударили дронами по машинам волонтеров в центре Новой Каховке, тяжело ранена женщина
15:43 27.01.2024 (обновлено: 16:09 27.01.2024)
© Telegram Андрей АлексеенкоВСУ ударили дронами по машинам волонтеров у входа в гуманитарный штаб в центре Новой Каховки
© Telegram Андрей Алексеенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. 70-летняя женщина тяжело ранена при беспилотном ударе по машинам волонтеров в Новой Каховке, сообщил в субботу глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
"Новая Каховка сегодня. Нацисты среди бела дня ударили дронами по машинам волонтеров у входа в соцмаркет и гуманитарный штаб в самом центре города", – сообщил глава правительства региона.
По его данным, в результате украинского удара тяжело ранена 70-летняя женщина. Сейчас врачи предпринимают попытки ее спасти.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ ударили дронами по машинам волонтеров у входа в гуманитарный штаб в центре Новой Каховки
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ВСУ ударили дронами по машинам волонтеров у входа в гуманитарный штаб в центре Новой Каховки
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
© Telegram Андрей АлексеенкоВСУ ударили дронами по машинам волонтеров у входа в гуманитарный штаб в центре Новой Каховки
2 из 3
ВСУ ударили дронами по машинам волонтеров у входа в гуманитарный штаб в центре Новой Каховки
© Telegram Андрей Алексеенко
© Telegram Андрей АлексеенкоВСУ ударили дронами по машинам волонтеров у входа в гуманитарный штаб в центре Новой Каховки
3 из 3
ВСУ ударили дронами по машинам волонтеров у входа в гуманитарный штаб в центре Новой Каховки
© Telegram Андрей Алексеенко
1 из 3
ВСУ ударили дронами по машинам волонтеров у входа в гуманитарный штаб в центре Новой Каховки
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
2 из 3
ВСУ ударили дронами по машинам волонтеров у входа в гуманитарный штаб в центре Новой Каховки
© Telegram Андрей Алексеенко
3 из 3
ВСУ ударили дронами по машинам волонтеров у входа в гуманитарный штаб в центре Новой Каховки
© Telegram Андрей Алексеенко
ВСУ регулярно бьют по мирным населенным пунктам херсонского левобережья. 24 января ВСУ ударили дронами по зданию новокаховской больницы.
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