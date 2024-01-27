https://crimea.ria.ru/20240127/vsu-udarili-po-volonteram-v-tsentre-novoy-kakhovki--tyazhelo-ranena-zhenschina-1134500997.html

ВСУ ударили по волонтерам в центре Новой Каховки – тяжело ранена женщина

ВСУ ударили по волонтерам в центре Новой Каховки – тяжело ранена женщина - РИА Новости Крым, 27.01.2024

ВСУ ударили по волонтерам в центре Новой Каховки – тяжело ранена женщина

70-летняя женщина тяжело ранена при беспилотном ударе по машинам волонтеров в Новой Каховке, сообщил в субботу глава правительства Херсонской области Андрей... РИА Новости Крым, 27.01.2024

2024-01-27T15:43

2024-01-27T15:43

2024-01-27T16:09

новости

херсонская область

новая каховка

происшествия

новые регионы россии

беспилотник (бпла, дрон)

андрей алексеенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. 70-летняя женщина тяжело ранена при беспилотном ударе по машинам волонтеров в Новой Каховке, сообщил в субботу глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.По его данным, в результате украинского удара тяжело ранена 70-летняя женщина. Сейчас врачи предпринимают попытки ее спасти.ВСУ регулярно бьют по мирным населенным пунктам херсонского левобережья. 24 января ВСУ ударили дронами по зданию новокаховской больницы. Читайте также на РИА Новости Крым:В ООН строго осудили удар ВСУ по рынку в Донецке, где погибли 27 человекПод обстрел ВСУ попали 11 населенных пунктов левобережной ХерсонщиныПоселок в Курской области остался без тепла и света из-за обстрела ВСУ

https://crimea.ria.ru/20240125/zhenschina-pogibla-pri-atake-kvadrokoptera-vsu-v-belgorodskoy-oblasti-1134464714.html

херсонская область

новая каховка

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсонская область, новая каховка, происшествия, новые регионы россии, беспилотник (бпла, дрон), андрей алексеенко