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ВСУ ударили по волонтерам в центре Новой Каховки – тяжело ранена женщина - РИА Новости Крым, 27.01.2024
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ВСУ ударили по волонтерам в центре Новой Каховки – тяжело ранена женщина
ВСУ ударили по волонтерам в центре Новой Каховки – тяжело ранена женщина - РИА Новости Крым, 27.01.2024
ВСУ ударили по волонтерам в центре Новой Каховки – тяжело ранена женщина
70-летняя женщина тяжело ранена при беспилотном ударе по машинам волонтеров в Новой Каховке, сообщил в субботу глава правительства Херсонской области Андрей... РИА Новости Крым, 27.01.2024
2024-01-27T15:43
2024-01-27T16:09
новости
херсонская область
новая каховка
происшествия
новые регионы россии
беспилотник (бпла, дрон)
андрей алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. 70-летняя женщина тяжело ранена при беспилотном ударе по машинам волонтеров в Новой Каховке, сообщил в субботу глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.По его данным, в результате украинского удара тяжело ранена 70-летняя женщина. Сейчас врачи предпринимают попытки ее спасти.ВСУ регулярно бьют по мирным населенным пунктам херсонского левобережья. 24 января ВСУ ударили дронами по зданию новокаховской больницы. Читайте также на РИА Новости Крым:В ООН строго осудили удар ВСУ по рынку в Донецке, где погибли 27 человекПод обстрел ВСУ попали 11 населенных пунктов левобережной ХерсонщиныПоселок в Курской области остался без тепла и света из-за обстрела ВСУ
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херсонская область
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новости, херсонская область, новая каховка, происшествия, новые регионы россии, беспилотник (бпла, дрон), андрей алексеенко
ВСУ ударили по волонтерам в центре Новой Каховки – тяжело ранена женщина

ВСУ ударили дронами по машинам волонтеров в центре Новой Каховке, тяжело ранена женщина

15:43 27.01.2024 (обновлено: 16:09 27.01.2024)
 
© Telegram Андрей АлексеенкоВСУ ударили дронами по машинам волонтеров у входа в гуманитарный штаб в центре Новой Каховки
ВСУ ударили дронами по машинам волонтеров у входа в гуманитарный штаб в центре Новой Каховки
© Telegram Андрей Алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. 70-летняя женщина тяжело ранена при беспилотном ударе по машинам волонтеров в Новой Каховке, сообщил в субботу глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

"Новая Каховка сегодня. Нацисты среди бела дня ударили дронами по машинам волонтеров у входа в соцмаркет и гуманитарный штаб в самом центре города", – сообщил глава правительства региона.

По его данным, в результате украинского удара тяжело ранена 70-летняя женщина. Сейчас врачи предпринимают попытки ее спасти.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ ударили дронами по машинам волонтеров у входа в гуманитарный штаб в центре Новой Каховки
ВСУ ударили дронами по машинам волонтеров у входа в гуманитарный штаб в центре Новой Каховки
1 из 3
ВСУ ударили дронами по машинам волонтеров у входа в гуманитарный штаб в центре Новой Каховки
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
© Telegram Андрей АлексеенкоВСУ ударили дронами по машинам волонтеров у входа в гуманитарный штаб в центре Новой Каховки
ВСУ ударили дронами по машинам волонтеров у входа в гуманитарный штаб в центре Новой Каховки
2 из 3
ВСУ ударили дронами по машинам волонтеров у входа в гуманитарный штаб в центре Новой Каховки
© Telegram Андрей Алексеенко
© Telegram Андрей АлексеенкоВСУ ударили дронами по машинам волонтеров у входа в гуманитарный штаб в центре Новой Каховки
ВСУ ударили дронами по машинам волонтеров у входа в гуманитарный штаб в центре Новой Каховки
3 из 3
ВСУ ударили дронами по машинам волонтеров у входа в гуманитарный штаб в центре Новой Каховки
© Telegram Андрей Алексеенко
1 из 3
ВСУ ударили дронами по машинам волонтеров у входа в гуманитарный штаб в центре Новой Каховки
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
2 из 3
ВСУ ударили дронами по машинам волонтеров у входа в гуманитарный штаб в центре Новой Каховки
© Telegram Андрей Алексеенко
3 из 3
ВСУ ударили дронами по машинам волонтеров у входа в гуманитарный штаб в центре Новой Каховки
© Telegram Андрей Алексеенко
ВСУ регулярно бьют по мирным населенным пунктам херсонского левобережья. 24 января ВСУ ударили дронами по зданию новокаховской больницы.
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