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В ООН строго осудили удар ВСУ по рынку в Донецке, где погибли 27 человек - РИА Новости Крым, 21.01.2024
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В ООН строго осудили удар ВСУ по рынку в Донецке, где погибли 27 человек
В ООН строго осудили удар ВСУ по рынку в Донецке, где погибли 27 человек - РИА Новости Крым, 21.01.2024
В ООН строго осудили удар ВСУ по рынку в Донецке, где погибли 27 человек
Генсек ООН Антониу Гутерриш строго осудил удар ВСУ по рынку в Донецке, где погибли 27 человек, говорится в комментарии его официального представителя. РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T22:01
2024-01-21T22:23
оон
антониу гутерриш
донецк
донецкая народная республика (днр)
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Генсек ООН Антониу Гутерриш строго осудил удар ВСУ по рынку в Донецке, где погибли 27 человек, говорится в комментарии его официального представителя.Удар по рынку в ДонецкеОколо 10 утра ВСУ ударили по оживленному рынку в Кировском районе Донецка, об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Это был удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.В результате атаки украинских боевиков по мирному населению Донецка погибли 27 и пострадали 25 человек. По данным Минздрава РФ, госпитализация потребовалась 18 пострадавшим, в том числе двоим детям. Состояние большинства из них медики оценивают как тяжелое. Один из детей также находится в тяжелом состоянии, второй – средней степени тяжести.Заседание Совбеза ООН по трагедии в ДонецкеУдар ВСУ по Донецку станет одной из центральных тем запрошенного Россией на понедельник заседания Совбеза ООН по Украине, в нем будет участвовать глава МИД РФ Сергей Лавров.Заседание созвано в связи с поставками западных стран оружия Киеву.В МИД России произошедшее назвали варварским терактом против мирного населения и призвали все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого преступления.
https://crimea.ria.ru/20240121/dnem-traura-v-donetskoy-narodnoy-respublike-obyavlen-22-yanvarya-1134366302.html
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РИА Новости Крым
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оон, антониу гутерриш, донецк, донецкая народная республика (днр), происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, в мире
В ООН строго осудили удар ВСУ по рынку в Донецке, где погибли 27 человек

ООН: Гутерриш строго осудил сегодняшний удар ВСУ по Донецку

22:01 21.01.2024 (обновлено: 22:23 21.01.2024)
 
© AP Photo/ Bebeto MatthewsАнтониу Гутерриш
Антониу Гутерриш
© AP Photo/ Bebeto Matthews
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Генсек ООН Антониу Гутерриш строго осудил удар ВСУ по рынку в Донецке, где погибли 27 человек, говорится в комментарии его официального представителя.
"Генеральный секретарь решительно осуждает все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе сегодняшний обстрел города Донецка", - сказано в комментарии.

Удар по рынку в Донецке

Около 10 утра ВСУ ударили по оживленному рынку в Кировском районе Донецка, об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Это был удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.
В результате атаки украинских боевиков по мирному населению Донецка погибли 27 и пострадали 25 человек. По данным Минздрава РФ, госпитализация потребовалась 18 пострадавшим, в том числе двоим детям. Состояние большинства из них медики оценивают как тяжелое. Один из детей также находится в тяжелом состоянии, второй – средней степени тяжести.

Заседание Совбеза ООН по трагедии в Донецке

Удар ВСУ по Донецку станет одной из центральных тем запрошенного Россией на понедельник заседания Совбеза ООН по Украине, в нем будет участвовать глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Не сомневаюсь, что это очередное отвратительное преступление ВСУ станет одной из центральных тем запрошенного нами на 22 января заседания СБ ООН с участием Сергея Викторовича Лаврова", – написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Заседание созвано в связи с поставками западных стран оружия Киеву.
В МИД России произошедшее назвали варварским терактом против мирного населения и призвали все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого преступления.
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