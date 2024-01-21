https://crimea.ria.ru/20240121/v-oon-strogo-osudili-udar-vsu-po-rynku-v-donetske-gde-pogibli-27-chelovek-1134369597.html

В ООН строго осудили удар ВСУ по рынку в Донецке, где погибли 27 человек

В ООН строго осудили удар ВСУ по рынку в Донецке, где погибли 27 человек - РИА Новости Крым, 21.01.2024

В ООН строго осудили удар ВСУ по рынку в Донецке, где погибли 27 человек

Генсек ООН Антониу Гутерриш строго осудил удар ВСУ по рынку в Донецке, где погибли 27 человек, говорится в комментарии его официального представителя. РИА Новости Крым, 21.01.2024

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оон

антониу гутерриш

донецк

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Генсек ООН Антониу Гутерриш строго осудил удар ВСУ по рынку в Донецке, где погибли 27 человек, говорится в комментарии его официального представителя.Удар по рынку в ДонецкеОколо 10 утра ВСУ ударили по оживленному рынку в Кировском районе Донецка, об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Это был удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.В результате атаки украинских боевиков по мирному населению Донецка погибли 27 и пострадали 25 человек. По данным Минздрава РФ, госпитализация потребовалась 18 пострадавшим, в том числе двоим детям. Состояние большинства из них медики оценивают как тяжелое. Один из детей также находится в тяжелом состоянии, второй – средней степени тяжести.Заседание Совбеза ООН по трагедии в ДонецкеУдар ВСУ по Донецку станет одной из центральных тем запрошенного Россией на понедельник заседания Совбеза ООН по Украине, в нем будет участвовать глава МИД РФ Сергей Лавров.Заседание созвано в связи с поставками западных стран оружия Киеву.В МИД России произошедшее назвали варварским терактом против мирного населения и призвали все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого преступления.

https://crimea.ria.ru/20240121/dnem-traura-v-donetskoy-narodnoy-respublike-obyavlen-22-yanvarya-1134366302.html

донецк

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оон, антониу гутерриш, донецк, донецкая народная республика (днр), происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, в мире