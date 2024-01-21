В ООН строго осудили удар ВСУ по рынку в Донецке, где погибли 27 человек
ООН: Гутерриш строго осудил сегодняшний удар ВСУ по Донецку
22:01 21.01.2024 (обновлено: 22:23 21.01.2024)
© AP Photo/ Bebeto MatthewsАнтониу Гутерриш
© AP Photo/ Bebeto Matthews
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Генсек ООН Антониу Гутерриш строго осудил удар ВСУ по рынку в Донецке, где погибли 27 человек, говорится в комментарии его официального представителя.
"Генеральный секретарь решительно осуждает все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе сегодняшний обстрел города Донецка", - сказано в комментарии.
Удар по рынку в Донецке
Около 10 утра ВСУ ударили по оживленному рынку в Кировском районе Донецка, об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Это был удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.
В результате атаки украинских боевиков по мирному населению Донецка погибли 27 и пострадали 25 человек. По данным Минздрава РФ, госпитализация потребовалась 18 пострадавшим, в том числе двоим детям. Состояние большинства из них медики оценивают как тяжелое. Один из детей также находится в тяжелом состоянии, второй – средней степени тяжести.
Заседание Совбеза ООН по трагедии в Донецке
Удар ВСУ по Донецку станет одной из центральных тем запрошенного Россией на понедельник заседания Совбеза ООН по Украине, в нем будет участвовать глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Не сомневаюсь, что это очередное отвратительное преступление ВСУ станет одной из центральных тем запрошенного нами на 22 января заседания СБ ООН с участием Сергея Викторовича Лаврова", – написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Заседание созвано в связи с поставками западных стран оружия Киеву.
В МИД России произошедшее назвали варварским терактом против мирного населения и призвали все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого преступления.