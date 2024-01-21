https://crimea.ria.ru/20240121/stalo-izvestno-o-sostoyanii-postradavshikh-pri-udare-vsu-po-donetsku-1134364692.html

Стало известно о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Донецку

Стало известно о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Донецку - РИА Новости Крым, 21.01.2024

Стало известно о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Донецку

После удара украинских боевиков по Донецку, госпитализация потребовалась 18 пострадавшим. Состояние большинства из них медики оценивают как тяжелое. Об этом со... РИА Новости Крым, 21.01.2024

2024-01-21T18:10

2024-01-21T18:10

2024-01-21T18:10

донецкая народная республика (днр)

донецк

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

минздрав рф

новости

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119074310_0:53:1620:964_1920x0_80_0_0_614ac799b8d46a54328adb7f7b718bc0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. После удара украинских боевиков по Донецку, госпитализация потребовалась 18 пострадавшим. Состояние большинства из них медики оценивают как тяжелое. Об этом со ссылкой на Минздрав РФ пишет РИА Новости.Всего после удара по Кировскому району города было госпитализировано 18 мирных жителей города, том числе двое детей. Еще двое пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ готовят телемедицинские консультации донецких медиков с коллегами из федеральных медицинских организаций, добавили в Минздраве.ВСУ ударили по Кировскому району Донецка около 10 утра в воскресенье. Снаряды упали в оживленном месте, где расположены торговые ряды и магазины. Изначально сообщалось о 8 погибших, после их число возросло до 13, а затем - до 18 человек. Днем стало известно о 25 погибших, еще 20 человек получили ранения. По мирным гражданам был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили очередной населенный пункт в Донбассе Дрон ВСУ ударил по скорой в Горловке: двое погибли, трое пострадали

донецкая народная республика (днр)

донецк

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), донецк, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, минздрав рф, новости, происшествия