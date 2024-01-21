https://crimea.ria.ru/20240121/stalo-izvestno-o-sostoyanii-postradavshikh-pri-udare-vsu-po-donetsku-1134364692.html
Стало известно о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Донецку
Стало известно о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Донецку - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Стало известно о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Донецку
После удара украинских боевиков по Донецку, госпитализация потребовалась 18 пострадавшим. Состояние большинства из них медики оценивают как тяжелое. Об этом со... РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T18:10
2024-01-21T18:10
2024-01-21T18:10
донецкая народная республика (днр)
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. После удара украинских боевиков по Донецку, госпитализация потребовалась 18 пострадавшим. Состояние большинства из них медики оценивают как тяжелое. Об этом со ссылкой на Минздрав РФ пишет РИА Новости.Всего после удара по Кировскому району города было госпитализировано 18 мирных жителей города, том числе двое детей. Еще двое пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ готовят телемедицинские консультации донецких медиков с коллегами из федеральных медицинских организаций, добавили в Минздраве.ВСУ ударили по Кировскому району Донецка около 10 утра в воскресенье. Снаряды упали в оживленном месте, где расположены торговые ряды и магазины. Изначально сообщалось о 8 погибших, после их число возросло до 13, а затем - до 18 человек. Днем стало известно о 25 погибших, еще 20 человек получили ранения. По мирным гражданам был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили очередной населенный пункт в Донбассе Дрон ВСУ ударил по скорой в Горловке: двое погибли, трое пострадали
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), донецк, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, минздрав рф, новости, происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Донецку
Минздрав: большинство из пострадавших при обстреле Донецка в тяжелом состоянии