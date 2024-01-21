Рейтинг@Mail.ru
Стало известно о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Донецку - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240121/stalo-izvestno-o-sostoyanii-postradavshikh-pri-udare-vsu-po-donetsku-1134364692.html
Стало известно о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Донецку
Стало известно о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Донецку - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Стало известно о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Донецку
После удара украинских боевиков по Донецку, госпитализация потребовалась 18 пострадавшим. Состояние большинства из них медики оценивают как тяжелое. Об этом со... РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T18:10
2024-01-21T18:10
донецкая народная республика (днр)
донецк
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
минздрав рф
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119074310_0:53:1620:964_1920x0_80_0_0_614ac799b8d46a54328adb7f7b718bc0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. После удара украинских боевиков по Донецку, госпитализация потребовалась 18 пострадавшим. Состояние большинства из них медики оценивают как тяжелое. Об этом со ссылкой на Минздрав РФ пишет РИА Новости.Всего после удара по Кировскому району города было госпитализировано 18 мирных жителей города, том числе двое детей. Еще двое пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ готовят телемедицинские консультации донецких медиков с коллегами из федеральных медицинских организаций, добавили в Минздраве.ВСУ ударили по Кировскому району Донецка около 10 утра в воскресенье. Снаряды упали в оживленном месте, где расположены торговые ряды и магазины. Изначально сообщалось о 8 погибших, после их число возросло до 13, а затем - до 18 человек. Днем стало известно о 25 погибших, еще 20 человек получили ранения. По мирным гражданам был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили очередной населенный пункт в Донбассе Дрон ВСУ ударил по скорой в Горловке: двое погибли, трое пострадали
донецкая народная республика (днр)
донецк
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119074310_102:0:1542:1080_1920x0_80_0_0_f3f91cf4d9441049e2c5f8137b3f984d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецкая народная республика (днр), донецк, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, минздрав рф, новости, происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Донецку

Минздрав: большинство из пострадавших при обстреле Донецка в тяжелом состоянии

18:10 21.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. После удара украинских боевиков по Донецку, госпитализация потребовалась 18 пострадавшим. Состояние большинства из них медики оценивают как тяжелое. Об этом со ссылкой на Минздрав РФ пишет РИА Новости.
Всего после удара по Кировскому району города было госпитализировано 18 мирных жителей города, том числе двое детей. Еще двое пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.
"Большинство из госпитализированных взрослых - в тяжелом состоянии", – сообщили в ведомстве. Состояние одного из пострадавших детей оценивается как тяжелое, второго – средней степени тяжести.
Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ готовят телемедицинские консультации донецких медиков с коллегами из федеральных медицинских организаций, добавили в Минздраве.
ВСУ ударили по Кировскому району Донецка около 10 утра в воскресенье. Снаряды упали в оживленном месте, где расположены торговые ряды и магазины. Изначально сообщалось о 8 погибших, после их число возросло до 13, а затем - до 18 человек. Днем стало известно о 25 погибших, еще 20 человек получили ранения. По мирным гражданам был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российские войска освободили очередной населенный пункт в Донбассе
Дрон ВСУ ударил по скорой в Горловке: двое погибли, трое пострадали
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)ДонецкВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУМинздрав РФНовостиПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:39Днем траура в Донецкой народной республике объявлен 22 января
19:11Донецк, мы с тобой: регионы соболезнуют семьям погибших в Донецке
18:48Когда в Севастополе дадут воду – уточненная информация
18:43В школах и колледжах Севастополя понедельник объявлен выходным
18:25"Ложка для солдата": резчик из Крыма делает посуду для бойцов СВО
18:10Стало известно о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Донецку
17:59В горах Сочи оползень перекрыл въезд на курорт – что известно
17:50Выжили четверо: упавший в Афганистане российский самолет найден
17:39Устранение паводка в Севастополе – обстановка на вечер воскресенья
17:10Занятия в школах Севастополя могут отменить в понедельник – причина
17:01В очереди перед Крымским мостом стоят около 500 автомобилей
16:52Россия запросила заседание Совбеза ООН по трагедии в Донецке
16:21Движение по Крымскому мосту возобновили
16:12Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
16:02Мировое сообщество должно осудить варварский теракт ВСУ в Донецке - МИД
15:35Еще одна украинская ракета сбита у берегов Крыма – Минобороны
15:16В Севастополе звучат сирены - объявлена воздушная тревога
15:05Крымский мост снова закрыт для проезда
14:54Более 500 украинских боевиков уничтожены в зоне спецоперации за сутки
14:39Пушилин сообщил о 25 погибших на рынке в Донецке
Лента новостейМолния