https://crimea.ria.ru/20240121/vsu-udarili-po-ozhivlennomu-rayonu-donetska-est-pogibshie-i-ranenye-1134356969.html

ВСУ ударили по оживленному району Донецка: восемь человек погибли

ВСУ ударили по оживленному району Донецка: восемь человек погибли - РИА Новости Крым, 21.01.2024

ВСУ ударили по оживленному району Донецка: восемь человек погибли

ВСУ ударили по Кировскому району Донецка. По предварительным данным, погибли восемь человек, есть раненые. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости Крым, 21.01.2024

2024-01-21T11:18

2024-01-21T11:18

2024-01-21T11:36

донецк

алексей кулемзин

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. ВСУ ударили по Кировскому району Донецка. По предварительным данным, погибли восемь человек, есть раненые. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.По информации Штаба территориальной обороны ДНР, за минувшие сутки в результате обстрелов Донецкой Народной Республики погиб мужчина, ранения получили 9 человек.11 января в результате массированного обстрела вооруженными силами Украины жилого района Донецка были ранены пять человек.Донецк украинские боевики обстреляли и в новогоднюю ночь. Погибли четыре человека, 13 были ранены. Массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня подверглись центр Донецка, Калининский и Буденновский районы.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили очередной населенный пункт в Донбассе Дрон ВСУ ударил по скорой в Горловке: двое погибли, трое пострадали

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донецк

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донецк, алексей кулемзин, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости