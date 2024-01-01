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Атака ВСУ на Донецк в новогоднюю ночь – 4 человека погибли и 13 ранены - РИА Новости Крым, 01.01.2024
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Атака ВСУ на Донецк в новогоднюю ночь – 4 человека погибли и 13 ранены
Атака ВСУ на Донецк в новогоднюю ночь – 4 человека погибли и 13 ранены - РИА Новости Крым, 01.01.2024
Атака ВСУ на Донецк в новогоднюю ночь – 4 человека погибли и 13 ранены
Украинские боевики в новогоднюю ночь обстреляли Донецк, погибли четыре человека. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 01.01.2024
2024-01-01T09:30
2024-01-01T09:38
новый год
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
донецк
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Украинские боевики в новогоднюю ночь обстреляли Донецк, погибли четыре человека. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.По информации представительства республики в СЦКК, ВСУ после Нового года выпустили по региональному центру 15 ракет из РСЗО. Позднее стало известно еще об одном обстреле с применением восьми таких снарядов. Повреждены многоквартирные дома, гостиница, бизнес-центр. Как сообщалось, украинские боевики накануне Нового года ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Средствами ПВО ракеты и большая часть снарядов были перехвачены. При этом на город упали кассетные части от сбитых ракет и несколько снарядов. Погибли 24 человека, более 130 получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Белгороду кассетными боеприпасами – МинобороныВСУ продолжают обстрелы мирных сел ХерсонщиныКаждого из преступников украинского режима настигнет возмездие - Лавров
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новый год, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, донецк, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости
Атака ВСУ на Донецк в новогоднюю ночь – 4 человека погибли и 13 ранены

Пушилин: при обстреле Донецка на Новый год погибли четыре человека и 13 получили ранения

09:30 01.01.2024 (обновлено: 09:38 01.01.2024)
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Украинские боевики в новогоднюю ночь обстреляли Донецк, погибли четыре человека. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
"В новогоднюю ночь ВФУ подвергли массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня центр Донецка, Калининский и Буденновский районы. По состоянию на 2:00 предварительно 13 раненых и четверо погибших", — написал Пушилин.
По информации представительства республики в СЦКК, ВСУ после Нового года выпустили по региональному центру 15 ракет из РСЗО. Позднее стало известно еще об одном обстреле с применением восьми таких снарядов. Повреждены многоквартирные дома, гостиница, бизнес-центр.
Как сообщалось, украинские боевики накануне Нового года ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Средствами ПВО ракеты и большая часть снарядов были перехвачены. При этом на город упали кассетные части от сбитых ракет и несколько снарядов. Погибли 24 человека, более 130 получили ранения.
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