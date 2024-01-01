https://crimea.ria.ru/20240101/ataka-vsu-na-donetsk-v-novogodnyuyu-noch--4-cheloveka-pogibli-i-13-raneny-1133939677.html

Атака ВСУ на Донецк в новогоднюю ночь – 4 человека погибли и 13 ранены

Атака ВСУ на Донецк в новогоднюю ночь – 4 человека погибли и 13 ранены - РИА Новости Крым, 01.01.2024

Атака ВСУ на Донецк в новогоднюю ночь – 4 человека погибли и 13 ранены

Украинские боевики в новогоднюю ночь обстреляли Донецк, погибли четыре человека. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 01.01.2024

2024-01-01T09:30

2024-01-01T09:30

2024-01-01T09:38

новый год

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

донецк

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Украинские боевики в новогоднюю ночь обстреляли Донецк, погибли четыре человека. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.По информации представительства республики в СЦКК, ВСУ после Нового года выпустили по региональному центру 15 ракет из РСЗО. Позднее стало известно еще об одном обстреле с применением восьми таких снарядов. Повреждены многоквартирные дома, гостиница, бизнес-центр. Как сообщалось, украинские боевики накануне Нового года ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Средствами ПВО ракеты и большая часть снарядов были перехвачены. При этом на город упали кассетные части от сбитых ракет и несколько снарядов. Погибли 24 человека, более 130 получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Белгороду кассетными боеприпасами – МинобороныВСУ продолжают обстрелы мирных сел ХерсонщиныКаждого из преступников украинского режима настигнет возмездие - Лавров

https://crimea.ria.ru/20231231/rossiyskaya-pvo-sbila-tri-ukrainskikh-drona-nad-rostovskoy-oblastyu---mo-rf-1133937263.html

донецкая народная республика (днр)

донецк

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новый год, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, донецк, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости