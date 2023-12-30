https://crimea.ria.ru/20231230/vsu-udarili-po-belgorodu-kassetnymi-boepripasami--minoborony-1133923613.html

ВСУ ударили по Белгороду кассетными боеприпасами – Минобороны

ВСУ ударили по Белгороду кассетными боеприпасами – Минобороны - РИА Новости Крым, 30.12.2023

ВСУ ударили по Белгороду кассетными боеприпасами – Минобороны

ВСУ ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 30.12.2023

2023-12-30T18:25

2023-12-30T18:25

2023-12-30T18:30

атака всу на белгород

белгород

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всу (вооруженные силы украины)

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происшествия

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. ВСУ ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Об этом сообщили в Минобороны.По данным ведомства, средствами ПВО ракеты и большая часть реактивных снарядов были перехвачены. При этом этом на город упали кассетные части от сбитых ракет и несколько снарядов. Отмечается, что на данный момент известно о гибели 12 взрослых и двоих детей, а 108 пострадавших."В случае прямого попадания ракет "Ольха" с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми", – отметили в Минобороны.В ведомстве подчеркнули, что киевский режим, совершив это преступление, пытается таким образом отвлечь внимание от поражений ВСУ на фронте, "а также спровоцировать нас на подобные действия". Но этого не будет, заявили в МО. "Подчеркиваем, что Вооруженные силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре", – акцентировали в ведомстве, отметив, что преступление ВСУ в Белгороде "не останется безнаказанным".ВСУ атаковали Белгород днем 30 декабря. Удар пришелся по центру города. По последним данным МЧС, в результате атаки погибли 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек, включая 15 детей, пострадали. Четверо детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии.В результате ударов возникло десять пожаров, все они потушены, спасатели оказывают необходимую помощь жителям. По поручению президента России Владимира Путина в Белгород вылетели бригада Минздрава и группа МЧС РФ.Все о произошедшем собрали здесь >>

белгород

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака всу на белгород, белгород, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), кассетные боеприпасы, происшествия, министерство обороны рф