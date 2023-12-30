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ВСУ ударили по Белгороду кассетными боеприпасами – Минобороны - РИА Новости Крым, 30.12.2023
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ВСУ ударили по Белгороду кассетными боеприпасами – Минобороны
ВСУ ударили по Белгороду кассетными боеприпасами – Минобороны - РИА Новости Крым, 30.12.2023
ВСУ ударили по Белгороду кассетными боеприпасами – Минобороны
ВСУ ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T18:25
2023-12-30T18:30
атака всу на белгород
белгород
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
кассетные боеприпасы
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. ВСУ ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Об этом сообщили в Минобороны.По данным ведомства, средствами ПВО ракеты и большая часть реактивных снарядов были перехвачены. При этом этом на город упали кассетные части от сбитых ракет и несколько снарядов. Отмечается, что на данный момент известно о гибели 12 взрослых и двоих детей, а 108 пострадавших."В случае прямого попадания ракет "Ольха" с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми", – отметили в Минобороны.В ведомстве подчеркнули, что киевский режим, совершив это преступление, пытается таким образом отвлечь внимание от поражений ВСУ на фронте, "а также спровоцировать нас на подобные действия". Но этого не будет, заявили в МО. "Подчеркиваем, что Вооруженные силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре", – акцентировали в ведомстве, отметив, что преступление ВСУ в Белгороде "не останется безнаказанным".ВСУ атаковали Белгород днем 30 декабря. Удар пришелся по центру города. По последним данным МЧС, в результате атаки погибли 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек, включая 15 детей, пострадали. Четверо детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии.В результате ударов возникло десять пожаров, все они потушены, спасатели оказывают необходимую помощь жителям. По поручению президента России Владимира Путина в Белгород вылетели бригада Минздрава и группа МЧС РФ.Все о произошедшем собрали здесь &gt;&gt;
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
атака всу на белгород, белгород, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), кассетные боеприпасы, происшествия, министерство обороны рф
ВСУ ударили по Белгороду кассетными боеприпасами – Минобороны

ВСУ ударили по Белгороду ракетами "Ольха" и чешскими снарядами – Минобороны

18:25 30.12.2023 (обновлено: 18:30 30.12.2023)
 
© МЧС РоссииСотрудники МЧС несут раненого во время атаки ВСУ на Белгород
Сотрудники МЧС несут раненого во время атаки ВСУ на Белгород
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. ВСУ ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Об этом сообщили в Минобороны.
"Сегодня киевский режим предпринял попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по городу Белгород двумя ракетами "Ольха" в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, средствами ПВО ракеты и большая часть реактивных снарядов были перехвачены. При этом этом на город упали кассетные части от сбитых ракет и несколько снарядов. Отмечается, что на данный момент известно о гибели 12 взрослых и двоих детей, а 108 пострадавших.
"В случае прямого попадания ракет "Ольха" с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми", – отметили в Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что киевский режим, совершив это преступление, пытается таким образом отвлечь внимание от поражений ВСУ на фронте, "а также спровоцировать нас на подобные действия". Но этого не будет, заявили в МО.
"Подчеркиваем, что Вооруженные силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре", – акцентировали в ведомстве, отметив, что преступление ВСУ в Белгороде "не останется безнаказанным".
ВСУ атаковали Белгород днем 30 декабря. Удар пришелся по центру города. По последним данным МЧС, в результате атаки погибли 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек, включая 15 детей, пострадали. Четверо детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
В результате ударов возникло десять пожаров, все они потушены, спасатели оказывают необходимую помощь жителям. По поручению президента России Владимира Путина в Белгород вылетели бригада Минздрава и группа МЧС РФ.
Все о произошедшем собрали здесь >>
 
Атака ВСУ на БелгородБелгородОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Кассетные боеприпасыПроисшествияМинистерство обороны РФ
 
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