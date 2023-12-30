https://crimea.ria.ru/20231230/po-porucheniyu-putina-v-belgorod-vyletela-brigada-minzdrava--1133922084.html

По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава

По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава - РИА Новости Крым, 30.12.2023

По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава

Президенту Владимиру Путину доложено об ударе ВСУ по жилым кварталам Белгорода, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 30.12.2023

2023-12-30T17:26

2023-12-30T17:26

2023-12-30T17:27

белгород

обстрелы белгородской области

новости

происшествия

атака всу на белгород

владимир путин (политик)

дмитрий песков

михаил мурашко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Президенту Владимиру Путину доложено об ударе ВСУ по жилым кварталам Белгорода, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр города. На тот момент было известно о гибели двоих детей и раненых. В городе была объявлена воздушная тревога. Центр перекрыли спецслужбы.По последним данным МЧС, погибли 9 взрослых и один ребенок. Пострадали 45 человек, из них четыре ребенка.Также продолжаются обстрелы приграничья Белгородской области.

https://crimea.ria.ru/20231230/ataka-vsu-na-belgorod-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1133921563.html

белгород

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2023

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