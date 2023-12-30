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По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава - РИА Новости Крым, 30.12.2023
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По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава
По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава - РИА Новости Крым, 30.12.2023
По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава
Президенту Владимиру Путину доложено об ударе ВСУ по жилым кварталам Белгорода, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T17:26
2023-12-30T17:27
белгород
обстрелы белгородской области
новости
происшествия
атака всу на белгород
владимир путин (политик)
дмитрий песков
михаил мурашко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Президенту Владимиру Путину доложено об ударе ВСУ по жилым кварталам Белгорода, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр города. На тот момент было известно о гибели двоих детей и раненых. В городе была объявлена воздушная тревога. Центр перекрыли спецслужбы.По последним данным МЧС, погибли 9 взрослых и один ребенок. Пострадали 45 человек, из них четыре ребенка.Также продолжаются обстрелы приграничья Белгородской области.
https://crimea.ria.ru/20231230/ataka-vsu-na-belgorod-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1133921563.html
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белгород, обстрелы белгородской области, новости, происшествия, атака всу на белгород, владимир путин (политик), дмитрий песков, михаил мурашко
По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава

По поручению Путина в Белгород вылетели бригада Минздрава и группа МЧС РФ - Песков

17:26 30.12.2023 (обновлено: 17:27 30.12.2023)
 
© РИА НовостиУлица Белгорода после обстрела ВСУ
Улица Белгорода после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Президенту Владимиру Путину доложено об ударе ВСУ по жилым кварталам Белгорода, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетела бригада министерства здравоохранения во главе с министром (Михаилом) Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим", - сказал Песков.

Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр города. На тот момент было известно о гибели двоих детей и раненых. В городе была объявлена воздушная тревога. Центр перекрыли спецслужбы.
По последним данным МЧС, погибли 9 взрослых и один ребенок. Пострадали 45 человек, из них четыре ребенка.
Также продолжаются обстрелы приграничья Белгородской области.
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БелгородОбстрелы Белгородской областиНовостиПроисшествияАтака ВСУ на БелгородВладимир Путин (политик)Дмитрий ПесковМихаил Мурашко
 
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