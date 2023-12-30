https://crimea.ria.ru/20231230/belgorod-pod-obstrelom-vsu-pogibli-dvoe-detey-est-ranenye-1133920194.html

Белгород под обстрелом ВСУ: погибли двое детей, есть раненые

Белгород под обстрелом ВСУ: погибли двое детей, есть раненые - РИА Новости Крым, 30.12.2023

Белгород под обстрелом ВСУ: погибли двое детей, есть раненые

Двое детей погибли в результате обстрела ВСУ центра Белгорода, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 30.12.2023

2023-12-30T15:14

2023-12-30T15:14

2023-12-30T15:30

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

белгород

вячеслав гладков

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Двое детей погибли в результате обстрела ВСУ центра Белгорода, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Подробности произошедшего выясняются.В воскресенье губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о гибели девятилетнего ребенка в результате обстрела ВСУ сел Кистер и Борщево Погарского района.Поздно вечером 29 декабря из реактивных систем залпового огня была обстреляна Белгородская область. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Белгороде погиб мужчина. Четыре человека ранены, в том числе ребенок.Разрушения выявлены в 55 частных жилых домах, одной квартире, в двух зданиях хозсубъектов и на трех социальных объектах: футбольном манеже, центре досуга и частном дошкольном образовательном учреждении. Также повреждены 27 автомобилей.

белгород

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгород, вячеслав гладков, происшествия, новости