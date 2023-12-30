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Белгород под обстрелом ВСУ: погибли двое детей, есть раненые
Белгород под обстрелом ВСУ: погибли двое детей, есть раненые - РИА Новости Крым, 30.12.2023
Белгород под обстрелом ВСУ: погибли двое детей, есть раненые
Двое детей погибли в результате обстрела ВСУ центра Белгорода, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T15:14
2023-12-30T15:14
2023-12-30T15:30
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
белгород
вячеслав гладков
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Двое детей погибли в результате обстрела ВСУ центра Белгорода, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Подробности произошедшего выясняются.В воскресенье губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о гибели девятилетнего ребенка в результате обстрела ВСУ сел Кистер и Борщево Погарского района.Поздно вечером 29 декабря из реактивных систем залпового огня была обстреляна Белгородская область. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Белгороде погиб мужчина. Четыре человека ранены, в том числе ребенок.Разрушения выявлены в 55 частных жилых домах, одной квартире, в двух зданиях хозсубъектов и на трех социальных объектах: футбольном манеже, центре досуга и частном дошкольном образовательном учреждении. Также повреждены 27 автомобилей.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгород, вячеслав гладков, происшествия, новости
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Белгород под обстрелом ВСУ: погибли двое детей, есть раненые
Двое детей погибли в результате обстрела ВСУ центра Белгорода - Гладков
15:14 30.12.2023 (обновлено: 15:30 30.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Двое детей погибли в результате обстрела ВСУ центра Белгорода, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие. Также есть попадание в жилой сектор", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Подробности произошедшего выясняются.
В воскресенье губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о гибели девятилетнего ребенка в результате обстрела ВСУ сел Кистер и Борщево Погарского района.
Поздно вечером 29 декабря из реактивных систем залпового огня была обстреляна
Белгородская область. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Белгороде погиб мужчина.
Четыре человека ранены, в том числе ребенок.
Разрушения выявлены в 55 частных жилых домах, одной квартире, в двух зданиях хозсубъектов и на трех социальных объектах: футбольном манеже, центре досуга и частном дошкольном образовательном учреждении. Также повреждены 27 автомобилей.