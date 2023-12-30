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Число жертв атаки ВСУ на Белгород увеличилось: среди погибших двое детей - РИА Новости Крым, 30.12.2023
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Число жертв атаки ВСУ на Белгород увеличилось: среди погибших двое детей
Число жертв атаки ВСУ на Белгород увеличилось: среди погибших двое детей - РИА Новости Крым, 30.12.2023
Число жертв атаки ВСУ на Белгород увеличилось: среди погибших двое детей
12 взрослых и два ребенка погибли в результате обстрела ВСУ центра Белгорода, сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T18:04
2023-12-30T18:18
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белгород
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. 12 взрослых и два ребенка погибли в результате обстрела ВСУ центра Белгорода, сообщили в МЧС России.По информации уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, на данный момент четверо детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии. При необходимости детей направят в федеральные клиники. "Помочь белгородским медикам в проведении операций и лечении готовы травматологи из Республиканского травматологического центра ДНР, у них накоплен большой опыт работы с минно-взрывными травмами, как детскими, так и взрослыми", - добавила она.Ранее в МЧС сообщали, что жертвами обстрела Белгорода стали 10 человек и 45 ранены. Губернатор города Вячеслав Гладков сообщил о ракетном обстреле в начале четвертого дня 30 декабря. Предварительно было известно о гибели двоих детей. В городе включили сирену ракетной опасности, отбой был дан в 16-25. В регионе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших в результате обстрела. По данным МЧС в Белгороде в результате ударов возникло десять пожаров, все они потушены, спасатели оказывают необходимую помощь жителям. По поручению президента России Владимира Путина в Белгород вылетели бригада Минздрава и группа МЧС РФ.Все о произошедшем собрали здесь &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20231230/po-porucheniyu-putina-v-belgorod-vyletela-brigada-minzdrava--1133922084.html
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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атака всу на белгород, белгород, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Число жертв атаки ВСУ на Белгород увеличилось: среди погибших двое детей

12 взрослых и двое детей погибли в результате обстрела Белгорода украинскими боевиками

18:04 30.12.2023 (обновлено: 18:18 30.12.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. 12 взрослых и два ребенка погибли в результате обстрела ВСУ центра Белгорода, сообщили в МЧС России.
"По уточненной информации, в Белгороде погибли 12 взрослых и два ребенка. Еще 108 человек, включая 15 детей, пострадали", - говорится в сообщении.
По информации уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, на данный момент четверо детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
"Всего ранены 17 детей. Им оказывается вся необходимая помощь", - написала она в ТГ-канале.
При необходимости детей направят в федеральные клиники.
"Помочь белгородским медикам в проведении операций и лечении готовы травматологи из Республиканского травматологического центра ДНР, у них накоплен большой опыт работы с минно-взрывными травмами, как детскими, так и взрослыми", - добавила она.
Ранее в МЧС сообщали, что жертвами обстрела Белгорода стали 10 человек и 45 ранены. Губернатор города Вячеслав Гладков сообщил о ракетном обстреле в начале четвертого дня 30 декабря. Предварительно было известно о гибели двоих детей. В городе включили сирену ракетной опасности, отбой был дан в 16-25. В регионе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших в результате обстрела.
По данным МЧС в Белгороде в результате ударов возникло десять пожаров, все они потушены, спасатели оказывают необходимую помощь жителям. По поручению президента России Владимира Путина в Белгород вылетели бригада Минздрава и группа МЧС РФ.
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