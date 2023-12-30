https://crimea.ria.ru/20231230/chislo-zhertv-ataki-vsu-na-belgorod-uvelichilos-sredi-pogibshikh-dvoe-detey-1133923075.html

Число жертв атаки ВСУ на Белгород увеличилось: среди погибших двое детей

Число жертв атаки ВСУ на Белгород увеличилось: среди погибших двое детей - РИА Новости Крым, 30.12.2023

Число жертв атаки ВСУ на Белгород увеличилось: среди погибших двое детей

12 взрослых и два ребенка погибли в результате обстрела ВСУ центра Белгорода, сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 30.12.2023

2023-12-30T18:04

2023-12-30T18:04

2023-12-30T18:18

атака всу на белгород

белгород

обстрелы всу

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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. 12 взрослых и два ребенка погибли в результате обстрела ВСУ центра Белгорода, сообщили в МЧС России.По информации уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, на данный момент четверо детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии. При необходимости детей направят в федеральные клиники. "Помочь белгородским медикам в проведении операций и лечении готовы травматологи из Республиканского травматологического центра ДНР, у них накоплен большой опыт работы с минно-взрывными травмами, как детскими, так и взрослыми", - добавила она.Ранее в МЧС сообщали, что жертвами обстрела Белгорода стали 10 человек и 45 ранены. Губернатор города Вячеслав Гладков сообщил о ракетном обстреле в начале четвертого дня 30 декабря. Предварительно было известно о гибели двоих детей. В городе включили сирену ракетной опасности, отбой был дан в 16-25. В регионе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших в результате обстрела. По данным МЧС в Белгороде в результате ударов возникло десять пожаров, все они потушены, спасатели оказывают необходимую помощь жителям. По поручению президента России Владимира Путина в Белгород вылетели бригада Минздрава и группа МЧС РФ.Все о произошедшем собрали здесь >>

https://crimea.ria.ru/20231230/po-porucheniyu-putina-v-belgorod-vyletela-brigada-minzdrava--1133922084.html

белгород

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака всу на белгород, белгород, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, всу (вооруженные силы украины)