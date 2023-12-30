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Что происходит в Белгороде после обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 30.12.2023
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Что происходит в Белгороде после обстрелов ВСУ
Что происходит в Белгороде после обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 30.12.2023
Что происходит в Белгороде после обстрелов ВСУ
Сирена работает в Белгороде после взрывов, центр города перекрыт, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T16:04
2023-12-30T16:21
белгород
обстрелы белгородской области
обстрелы всу
происшествия
новости
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Сирена работает в Белгороде после взрывов, центр города перекрыт, пишет РИА Новости.Около 15.00 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода, есть двое погибших детей и пострадавшие. Сейчас спецслужбы перекрыли центр города. Губернатор призвал всех жителей спуститься в укрытие, поскольку опасность сохраняется.В Белгороде запущена единая горячая линия по номеру 122 для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших, добавил губернатор.Гладков также сообщил, что под обстрел ВСУ попал поселок Уразово, пострадавших нет, повреждено здание физкультурно-оздоровительного комплекса.Поздно вечером 29 декабря из реактивных систем залпового огня была обстреляна Белгородская область. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Белгороде погиб мужчина. Четыре человека ранены, в том числе ребенок.Разрушения выявлены в 55 частных жилых домах, одной квартире, в двух зданиях хозсубъектов и на трех социальных объектах: футбольном манеже, центре досуга и частном дошкольном образовательном учреждении. Также повреждены 27 автомобилей.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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96
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белгород, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, происшествия, новости, вячеслав гладков
Что происходит в Белгороде после обстрелов ВСУ

В Белгороде звучит сирена воздушной опасности

16:04 30.12.2023 (обновлено: 16:21 30.12.2023)
 
© РИА НовостиЦентр Белгорода после обстрела ВСУ
Центр Белгорода после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Сирена работает в Белгороде после взрывов, центр города перекрыт, пишет РИА Новости.
Около 15.00 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода, есть двое погибших детей и пострадавшие.
Сейчас спецслужбы перекрыли центр города. Губернатор призвал всех жителей спуститься в укрытие, поскольку опасность сохраняется.
В Белгороде запущена единая горячая линия по номеру 122 для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших, добавил губернатор.
Гладков также сообщил, что под обстрел ВСУ попал поселок Уразово, пострадавших нет, повреждено здание физкультурно-оздоровительного комплекса.
Поздно вечером 29 декабря из реактивных систем залпового огня была обстреляна Белгородская область. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Белгороде погиб мужчина. Четыре человека ранены, в том числе ребенок.
Разрушения выявлены в 55 частных жилых домах, одной квартире, в двух зданиях хозсубъектов и на трех социальных объектах: футбольном манеже, центре досуга и частном дошкольном образовательном учреждении. Также повреждены 27 автомобилей.
 
БелгородОбстрелы Белгородской областиОбстрелы ВСУПроисшествияНовостиВячеслав Гладков
 
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