https://crimea.ria.ru/20231230/chto-proiskhodit-v-belgorode-posle-obstrelov-vsu-1133921079.html

Что происходит в Белгороде после обстрелов ВСУ

Что происходит в Белгороде после обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 30.12.2023

Что происходит в Белгороде после обстрелов ВСУ

Сирена работает в Белгороде после взрывов, центр города перекрыт, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 30.12.2023

2023-12-30T16:04

2023-12-30T16:04

2023-12-30T16:21

белгород

обстрелы белгородской области

обстрелы всу

происшествия

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вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Сирена работает в Белгороде после взрывов, центр города перекрыт, пишет РИА Новости.Около 15.00 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода, есть двое погибших детей и пострадавшие. Сейчас спецслужбы перекрыли центр города. Губернатор призвал всех жителей спуститься в укрытие, поскольку опасность сохраняется.В Белгороде запущена единая горячая линия по номеру 122 для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших, добавил губернатор.Гладков также сообщил, что под обстрел ВСУ попал поселок Уразово, пострадавших нет, повреждено здание физкультурно-оздоровительного комплекса.Поздно вечером 29 декабря из реактивных систем залпового огня была обстреляна Белгородская область. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Белгороде погиб мужчина. Четыре человека ранены, в том числе ребенок.Разрушения выявлены в 55 частных жилых домах, одной квартире, в двух зданиях хозсубъектов и на трех социальных объектах: футбольном манеже, центре досуга и частном дошкольном образовательном учреждении. Также повреждены 27 автомобилей.

белгород

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, происшествия, новости, вячеслав гладков