https://crimea.ria.ru/20231230/13-reaktivnykh-snaryadov-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1133910170.html

13 реактивных снарядов сбиты над Белгородской областью

13 реактивных снарядов сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 30.12.2023

13 реактивных снарядов сбиты над Белгородской областью

Армия РФ пресекла очередную попытку террористической атаки киевского режима. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.12.2023

2023-12-30T00:10

2023-12-30T00:10

2023-12-30T00:35

белгородская область

министерство обороны рф

новости

пво

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Армия РФ пресекла очередную попытку террористической атаки киевского режима. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом сбиты несколько воздушных целей, есть один погибший и один пострадавший.Днем над Белгородом были сбиты три ракеты HARM производства США, запущенные с территории Украины. Тогда пострадавших и разрушений зафиксировано не было.

https://crimea.ria.ru/20231229/bespilotnyy-kompleks-razvedchik-sbit-nad-bryanskoy-oblastyu-1133909727.html

белгородская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, министерство обороны рф, новости, пво, вооруженные силы россии