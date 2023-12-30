https://crimea.ria.ru/20231230/13-reaktivnykh-snaryadov-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1133910170.html
13 реактивных снарядов сбиты над Белгородской областью
13 реактивных снарядов сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 30.12.2023
13 реактивных снарядов сбиты над Белгородской областью
Армия РФ пресекла очередную попытку террористической атаки киевского режима. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T00:10
2023-12-30T00:10
2023-12-30T00:35
белгородская область
министерство обороны рф
новости
пво
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Армия РФ пресекла очередную попытку террористической атаки киевского режима. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом сбиты несколько воздушных целей, есть один погибший и один пострадавший.Днем над Белгородом были сбиты три ракеты HARM производства США, запущенные с территории Украины. Тогда пострадавших и разрушений зафиксировано не было.
https://crimea.ria.ru/20231229/bespilotnyy-kompleks-razvedchik-sbit-nad-bryanskoy-oblastyu-1133909727.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, министерство обороны рф, новости, пво, вооруженные силы россии
13 реактивных снарядов сбиты над Белгородской областью
13 реактивных снарядов сбиты над Белгородской областью – Минобороны
00:10 30.12.2023 (обновлено: 00:35 30.12.2023)