https://crimea.ria.ru/20231229/na-podlete-k-belgorodu-sbity-vozdushnye-tseli-odin-chelovek-pogib-1133909939.html
На подлете к Белгороду сбиты воздушные цели: один человек погиб
На подлете к Белгороду сбиты воздушные цели: один человек погиб - РИА Новости Крым, 29.12.2023
На подлете к Белгороду сбиты воздушные цели: один человек погиб
В Белгороде после атаки на город украинских БПЛА есть один погибший и один пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T23:47
2023-12-29T23:47
2023-12-29T23:50
белгород
вячеслав гладков
новости
белгородская область
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Белгороде после атаки на город украинских БПЛА есть один погибший и один пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, вячеслав гладков, новости, белгородская область, пво
Материал дополняется
На подлете к Белгороду сбиты воздушные цели: один человек погиб
Над Белгородом сбито несколько воздушных целей, один человек погиб – Гладков
23:47 29.12.2023 (обновлено: 23:50 29.12.2023)