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На подлете к Белгороду сбиты воздушные цели: один человек погиб - РИА Новости Крым, 29.12.2023
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На подлете к Белгороду сбиты воздушные цели: один человек погиб
На подлете к Белгороду сбиты воздушные цели: один человек погиб - РИА Новости Крым, 29.12.2023
На подлете к Белгороду сбиты воздушные цели: один человек погиб
В Белгороде после атаки на город украинских БПЛА есть один погибший и один пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T23:47
2023-12-29T23:50
белгород
вячеслав гладков
новости
белгородская область
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Белгороде после атаки на город украинских БПЛА есть один погибший и один пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгород, вячеслав гладков, новости, белгородская область, пво
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На подлете к Белгороду сбиты воздушные цели: один человек погиб

Над Белгородом сбито несколько воздушных целей, один человек погиб – Гладков

23:47 29.12.2023 (обновлено: 23:50 29.12.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Белгороде после атаки на город украинских БПЛА есть один погибший и один пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
БелгородВячеслав ГладковНовостиБелгородская областьПВО
 
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23:47На подлете к Белгороду сбиты воздушные цели: один человек погиб
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