https://crimea.ria.ru/20231229/na-podlete-k-belgorodu-sbity-vozdushnye-tseli-odin-chelovek-pogib-1133909939.html

На подлете к Белгороду сбиты воздушные цели: один человек погиб

На подлете к Белгороду сбиты воздушные цели: один человек погиб - РИА Новости Крым, 29.12.2023

На подлете к Белгороду сбиты воздушные цели: один человек погиб

В Белгороде после атаки на город украинских БПЛА есть один погибший и один пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 29.12.2023

2023-12-29T23:47

2023-12-29T23:47

2023-12-29T23:50

белгород

вячеслав гладков

новости

белгородская область

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В Белгороде после атаки на город украинских БПЛА есть один погибший и один пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

белгород

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, вячеслав гладков, новости, белгородская область, пво