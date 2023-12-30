https://crimea.ria.ru/20231230/massirovannyy-obstrel-belgoroda-kolichestvo-postradavshikh-uvelichilos-1133910513.html

Массированный обстрел Белгорода: четверо пострадавших, ранен ребенок

Массированный обстрел Белгорода: четверо пострадавших, ранен ребенок - РИА Новости Крым, 30.12.2023

Массированный обстрел Белгорода: четверо пострадавших, ранен ребенок

В результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Белгороде погиб мужчина. Четыре человека ранены, в том числе ребенок. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 30.12.2023

2023-12-30T00:46

2023-12-30T00:46

2023-12-30T01:25

белгород

вячеслав гладков

новости

больница

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Белгороде погиб мужчина. Четыре человека ранены, в том числе ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Все пострадавшие доставлены в Белгородскую областную клиническую больницу и детскую областную больницу. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь, подчеркнул губернатор.⠀И уточнил, что различные разрушения зафиксированы в 10 частных жилых домовладениях: выбиты окна, один из домов частично разрушен. Также повреждены два автомобиля. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток.⠀Также, по информации Гладкова, есть повреждение системы водообеспечения в Белгороде. Аварийные бригады на месте во главе с заместителем губернатора Сергеем Довгалюком и мэром города Валентином Демидовым. Определяются места повреждений, после этого сразу начнутся восстановительные работы, написал Гладков.Ранее в Минобороны сообщили, что дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов были уничтожены над Белгородской областью.Днем над Белгородом были сбиты три ракеты HARM производства США, запущенные с территории Украины. Тогда пострадавших и разрушений зафиксировано не было.

https://crimea.ria.ru/20231230/nad-bryanskom-i-bryanskim-rayonom-rabotaet-pvo--chto-izvestno-1133910335.html

белгород

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, вячеслав гладков, новости, больница, обстрелы всу