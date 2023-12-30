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Массированный обстрел Белгорода: четверо пострадавших, ранен ребенок - РИА Новости Крым, 30.12.2023
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Массированный обстрел Белгорода: четверо пострадавших, ранен ребенок
Массированный обстрел Белгорода: четверо пострадавших, ранен ребенок - РИА Новости Крым, 30.12.2023
Массированный обстрел Белгорода: четверо пострадавших, ранен ребенок
В результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Белгороде погиб мужчина. Четыре человека ранены, в том числе ребенок. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T00:46
2023-12-30T01:25
белгород
вячеслав гладков
новости
больница
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Белгороде погиб мужчина. Четыре человека ранены, в том числе ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Все пострадавшие доставлены в Белгородскую областную клиническую больницу и детскую областную больницу. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь, подчеркнул губернатор.⠀И уточнил, что различные разрушения зафиксированы в 10 частных жилых домовладениях: выбиты окна, один из домов частично разрушен. Также повреждены два автомобиля. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток.⠀Также, по информации Гладкова, есть повреждение системы водообеспечения в Белгороде. Аварийные бригады на месте во главе с заместителем губернатора Сергеем Довгалюком и мэром города Валентином Демидовым. Определяются места повреждений, после этого сразу начнутся восстановительные работы, написал Гладков.Ранее в Минобороны сообщили, что дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов были уничтожены над Белгородской областью.Днем над Белгородом были сбиты три ракеты HARM производства США, запущенные с территории Украины. Тогда пострадавших и разрушений зафиксировано не было.
https://crimea.ria.ru/20231230/nad-bryanskom-i-bryanskim-rayonom-rabotaet-pvo--chto-izvestno-1133910335.html
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белгород, вячеслав гладков, новости, больница, обстрелы всу
Массированный обстрел Белгорода: четверо пострадавших, ранен ребенок

При обстреле Белгорода увеличилось количество пострадавших, ранен ребенок – Гладков

00:46 30.12.2023 (обновлено: 01:25 30.12.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаМассированный обстрел Белгорода
Массированный обстрел Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Белгороде погиб мужчина. Четыре человека ранены, в том числе ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина. Четыре человека ранены. У 10-летнего ребенка осколочное ранение ягодичной области (состояние оценивается как средней степени тяжести). У женщины осколочное ранение височной области, у одного мужчины осколочные ранения головы, у второго мужчины – контузия", – написал Гладков в своем Telegram-канале.

Все пострадавшие доставлены в Белгородскую областную клиническую больницу и детскую областную больницу. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь, подчеркнул губернатор.

И уточнил, что различные разрушения зафиксированы в 10 частных жилых домовладениях: выбиты окна, один из домов частично разрушен. Также повреждены два автомобиля. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток.

Также, по информации Гладкова, есть повреждение системы водообеспечения в Белгороде. Аварийные бригады на месте во главе с заместителем губернатора Сергеем Довгалюком и мэром города Валентином Демидовым. Определяются места повреждений, после этого сразу начнутся восстановительные работы, написал Гладков.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаМассированный обстрел Белгорода
Массированный обстрел Белгорода
1 из 7
Массированный обстрел Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаМассированный обстрел Белгорода
Массированный обстрел Белгорода
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Массированный обстрел Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаМассированный обстрел Белгорода
Массированный обстрел Белгорода
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Массированный обстрел Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаМассированный обстрел Белгорода
Массированный обстрел Белгорода
4 из 7
Массированный обстрел Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаМассированный обстрел Белгорода
Массированный обстрел Белгорода
5 из 7
Массированный обстрел Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаМассированный обстрел Белгорода
Массированный обстрел Белгорода
6 из 7
Массированный обстрел Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаМассированный обстрел Белгорода
Массированный обстрел Белгорода
7 из 7
Массированный обстрел Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
1 из 7
Массированный обстрел Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
2 из 7
Массированный обстрел Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
3 из 7
Массированный обстрел Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
4 из 7
Массированный обстрел Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
5 из 7
Массированный обстрел Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
6 из 7
Массированный обстрел Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
7 из 7
Массированный обстрел Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Ранее в Минобороны сообщили, что дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов были уничтожены над Белгородской областью.
Днем над Белгородом были сбиты три ракеты HARM производства США, запущенные с территории Украины. Тогда пострадавших и разрушений зафиксировано не было.
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Заголовок открываемого материала
00:46Массированный обстрел Белгорода: четверо пострадавших, ранен ребенок
00:41Над Брянском и Брянским районом работает ПВО – что известно
00:1013 реактивных снарядов сбиты над Белгородской областью
00:01Тепло и сухо: погода в Крыму в субботу
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