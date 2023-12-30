Массированный обстрел Белгорода: четверо пострадавших, ранен ребенок
При обстреле Белгорода увеличилось количество пострадавших, ранен ребенок – Гладков
00:46 30.12.2023 (обновлено: 01:25 30.12.2023)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаМассированный обстрел Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Белгороде погиб мужчина. Четыре человека ранены, в том числе ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина. Четыре человека ранены. У 10-летнего ребенка осколочное ранение ягодичной области (состояние оценивается как средней степени тяжести). У женщины осколочное ранение височной области, у одного мужчины осколочные ранения головы, у второго мужчины – контузия", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Все пострадавшие доставлены в Белгородскую областную клиническую больницу и детскую областную больницу. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь, подчеркнул губернатор.
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И уточнил, что различные разрушения зафиксированы в 10 частных жилых домовладениях: выбиты окна, один из домов частично разрушен. Также повреждены два автомобиля. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток.
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Также, по информации Гладкова, есть повреждение системы водообеспечения в Белгороде. Аварийные бригады на месте во главе с заместителем губернатора Сергеем Довгалюком и мэром города Валентином Демидовым. Определяются места повреждений, после этого сразу начнутся восстановительные работы, написал Гладков.
⠀
И уточнил, что различные разрушения зафиксированы в 10 частных жилых домовладениях: выбиты окна, один из домов частично разрушен. Также повреждены два автомобиля. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток.
⠀
Также, по информации Гладкова, есть повреждение системы водообеспечения в Белгороде. Аварийные бригады на месте во главе с заместителем губернатора Сергеем Довгалюком и мэром города Валентином Демидовым. Определяются места повреждений, после этого сразу начнутся восстановительные работы, написал Гладков.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаМассированный обстрел Белгорода
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Массированный обстрел Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаМассированный обстрел Белгорода
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Массированный обстрел Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаМассированный обстрел Белгорода
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Массированный обстрел Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаМассированный обстрел Белгорода
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Массированный обстрел Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаМассированный обстрел Белгорода
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Массированный обстрел Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаМассированный обстрел Белгорода
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Массированный обстрел Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаМассированный обстрел Белгорода
7 из 7
Массированный обстрел Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
1 из 7
Массированный обстрел Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
2 из 7
Массированный обстрел Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
3 из 7
Массированный обстрел Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
4 из 7
Массированный обстрел Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
5 из 7
Массированный обстрел Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
6 из 7
Массированный обстрел Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
7 из 7
Массированный обстрел Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Ранее в Минобороны сообщили, что дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов были уничтожены над Белгородской областью.
Днем над Белгородом были сбиты три ракеты HARM производства США, запущенные с территории Украины. Тогда пострадавших и разрушений зафиксировано не было.