https://crimea.ria.ru/20231231/vsu-prodolzhayut-obstrely-mirnykh-sel-khersonschiny-1133931358.html

ВСУ продолжают обстрелы мирных сел Херсонщины

ВСУ продолжают обстрелы мирных сел Херсонщины - РИА Новости Крым, 31.12.2023

ВСУ продолжают обстрелы мирных сел Херсонщины

ВСУ продолжают активные обстрелы жилых домов и гражданской инфраструктуры левого берега Днепра. За прошедшие сутки украинские боевики выпустили почти 90... РИА Новости Крым, 31.12.2023

2023-12-31T10:32

2023-12-31T10:32

2023-12-31T10:32

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В Херсонской области ВСУ продолжают активные обстрелы жилых домов и гражданской инфраструктуры левого берега Днепра. За прошедшие сутки украинские боевики выпустили почти 90 снарядов, сообщают экстренные службы региона.Днем в населенных пунктах левобережья было обнаружено 57 "прилетов" из ствольной артиллерии, из них:по селу Крынки — 29;Корсунке — 5;Алешкам — 7;Казачьим Лагерям — 4;Днепрянам — 4;Песчановке — 5;Подстепному — 3.Ночью террор был продолжен - из ствольной артиллерии ВСУ выпустили 31 снаряд Обстрелам подверглись: Крынки, Старая Збурьевка, Саги, Алешки, Солонцы, Горностаевка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.30 декабря ВСУ нанесли преступные неизбирательные удары по центру Белгорода. Как сообщили в Минобороны РФ, средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. В итоге более ста человек были ранены и 22 погибло.Читайте также на РИА Новости Крым:Критическая инфраструктура повреждена в ХерсонеСевастополь выразил поддержку пострадавшему от теракта ВСУ БелгородуАтака на Белгород: число погибших детей увеличилось до трех

херсонская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, херсонская область, новости, новости сво