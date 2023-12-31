ВСУ продолжают обстрелы мирных сел Херсонщины
В Херсонской области ВСУ продолжают террор мирного населения
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. В Херсонской области ВСУ продолжают активные обстрелы жилых домов и гражданской инфраструктуры левого берега Днепра. За прошедшие сутки украинские боевики выпустили почти 90 снарядов, сообщают экстренные службы региона.
Днем в населенных пунктах левобережья было обнаружено 57 "прилетов" из ствольной артиллерии, из них:
по селу Крынки — 29;
Корсунке — 5;
Алешкам — 7;
Казачьим Лагерям — 4;
Днепрянам — 4;
Песчановке — 5;
Подстепному — 3.
Ночью террор был продолжен - из ствольной артиллерии ВСУ выпустили 31 снаряд Обстрелам подверглись: Крынки, Старая Збурьевка, Саги, Алешки, Солонцы, Горностаевка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
по селу Крынки — 29;
Корсунке — 5;
Алешкам — 7;
Казачьим Лагерям — 4;
Днепрянам — 4;
Песчановке — 5;
Подстепному — 3.
Ночью террор был продолжен - из ствольной артиллерии ВСУ выпустили 31 снаряд Обстрелам подверглись: Крынки, Старая Збурьевка, Саги, Алешки, Солонцы, Горностаевка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
30 декабря ВСУ нанесли преступные неизбирательные удары по центру Белгорода. Как сообщили в Минобороны РФ, средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. В итоге более ста человек были ранены и 22 погибло.
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