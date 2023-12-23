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Критическая инфраструктура повреждена в Херсоне

Критическая инфраструктура повреждена в Херсоне - РИА Новости Крым, 23.12.2023

Критическая инфраструктура повреждена в Херсоне

В Херсоне повреждена критическая инфраструктура, вспыхнул пожар. Об этом заявил глава подконтрольной Киеву Херсонской областной военной администрации Александр... РИА Новости Крым, 23.12.2023

2023-12-23T21:45

2023-12-23T21:45

2023-12-23T21:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. В Херсоне повреждена критическая инфраструктура, вспыхнул пожар. Об этом заявил глава подконтрольной Киеву Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.В субботу ВСУ нанесли ракетный удар по левобережью Херсонской области. В результате разрушено здание школы и поврежден детский сад в Каланчакском районе, тяжело ранен мирный житель – охранник одного из пострадавших образовательных учреждений.Накануне в Одесской области в результате падения обломков дрона было повреждено зернохранилище, заявляла начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после устроенного украинскими спецслужбами теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по городам Донбасса - среди раненых медики "скорой"Почти 40 групповых ударов по противнику: какие объекты ВСУ уничтоженыБоевики ВСУ нанесли удар по Днепрянам – есть жертвы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсон, украина, в мире, новости