Критическая инфраструктура повреждена в Херсоне
В Херсоне горит критическая инфраструктура
© Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации Александра ПрокудинаКритическая инфраструктура повреждена в Херсоне
© Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. В Херсоне повреждена критическая инфраструктура, вспыхнул пожар. Об этом заявил глава подконтрольной Киеву Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
"Произошел удар по критической инфраструктуре Херсона. Произошел порыв на газовых сетях. Возник пожар", - написал он в своем Telegram.
В субботу ВСУ нанесли ракетный удар по левобережью Херсонской области. В результате разрушено здание школы и поврежден детский сад в Каланчакском районе, тяжело ранен мирный житель – охранник одного из пострадавших образовательных учреждений.
Накануне в Одесской области в результате падения обломков дрона было повреждено зернохранилище, заявляла начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после устроенного украинскими спецслужбами теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.
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