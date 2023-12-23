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Критическая инфраструктура повреждена в Херсоне - РИА Новости Крым, 23.12.2023
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Критическая инфраструктура повреждена в Херсоне
Критическая инфраструктура повреждена в Херсоне - РИА Новости Крым, 23.12.2023
Критическая инфраструктура повреждена в Херсоне
В Херсоне повреждена критическая инфраструктура, вспыхнул пожар. Об этом заявил глава подконтрольной Киеву Херсонской областной военной администрации Александр... РИА Новости Крым, 23.12.2023
2023-12-23T21:45
2023-12-23T21:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. В Херсоне повреждена критическая инфраструктура, вспыхнул пожар. Об этом заявил глава подконтрольной Киеву Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.В субботу ВСУ нанесли ракетный удар по левобережью Херсонской области. В результате разрушено здание школы и поврежден детский сад в Каланчакском районе, тяжело ранен мирный житель – охранник одного из пострадавших образовательных учреждений.Накануне в Одесской области в результате падения обломков дрона было повреждено зернохранилище, заявляла начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после устроенного украинскими спецслужбами теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по городам Донбасса - среди раненых медики "скорой"Почти 40 групповых ударов по противнику: какие объекты ВСУ уничтоженыБоевики ВСУ нанесли удар по Днепрянам – есть жертвы
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4.7
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херсон, украина, в мире, новости
Критическая инфраструктура повреждена в Херсоне

В Херсоне горит критическая инфраструктура

21:45 23.12.2023
 
© Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации Александра ПрокудинаКритическая инфраструктура повреждена в Херсоне
Критическая инфраструктура повреждена в Херсоне
© Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. В Херсоне повреждена критическая инфраструктура, вспыхнул пожар. Об этом заявил глава подконтрольной Киеву Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
"Произошел удар по критической инфраструктуре Херсона. Произошел порыв на газовых сетях. Возник пожар", - написал он в своем Telegram.
В субботу ВСУ нанесли ракетный удар по левобережью Херсонской области. В результате разрушено здание школы и поврежден детский сад в Каланчакском районе, тяжело ранен мирный житель – охранник одного из пострадавших образовательных учреждений.
Накануне в Одесской области в результате падения обломков дрона было повреждено зернохранилище, заявляла начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после устроенного украинскими спецслужбами теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.
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