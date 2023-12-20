https://crimea.ria.ru/20231220/udar-vsu-po-gorodam-donbassa---sredi-ranenykh-mediki-skoroy-1133692630.html
Удар ВСУ по городам Донбасса - среди раненых медики "скорой"
Удар ВСУ по городам Донбасса - среди раненых медики "скорой" - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Удар ВСУ по городам Донбасса - среди раненых медики "скорой"
Шестеро мирных жителей Донбасса, в том числе два медика и пациент больницы, ранены при обстрелах со стороны ВСУ, сообщил вечером в среду глава Донецкой Народной РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T18:50
2023-12-20T18:50
2023-12-20T18:50
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
горловка
донецк
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Шестеро мирных жителей Донбасса, в том числе два медика и пациент больницы, ранены при обстрелах со стороны ВСУ, сообщил вечером в среду глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Кроме того, повреждены три жилых дома в Киевском и Петровском районах Донецка и объект гражданской инфраструктуры в Горловке.Всего зафиксировано 15 обстрелов, выпущено 42 боеприпаса, применялась реактивная артиллерия калибром 122 мм, ствольная артиллерия калибром 152 мм, 155 мм, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА.Ранее в среду ВСУ нанесли удар по Днерпянам Херсонской области. В результате один человек погиб и двое ранены. Читайте также на РИА Новости Крым:Иван Охлобыстин попал под обстрел в ДонбассеТеррор ВСУ на левобережье Херсонской области: обстреляны города и селаМирные жители не пострадали при обстреле Теребрено в Белгородской области
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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), горловка, донецк, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия
Удар ВСУ по городам Донбасса - среди раненых медики "скорой"
При обстреле городов Донбасса пострадали шесть человек - Пушилин