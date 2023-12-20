Рейтинг@Mail.ru
Удар ВСУ по городам Донбасса - среди раненых медики "скорой" - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231220/udar-vsu-po-gorodam-donbassa---sredi-ranenykh-mediki-skoroy-1133692630.html
Удар ВСУ по городам Донбасса - среди раненых медики "скорой"
Удар ВСУ по городам Донбасса - среди раненых медики "скорой" - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Удар ВСУ по городам Донбасса - среди раненых медики "скорой"
Шестеро мирных жителей Донбасса, в том числе два медика и пациент больницы, ранены при обстрелах со стороны ВСУ, сообщил вечером в среду глава Донецкой Народной РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T18:50
2023-12-20T18:50
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
горловка
донецк
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1b/1130987741_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f6e1eea7184fc1f06af46863e4e21e4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Шестеро мирных жителей Донбасса, в том числе два медика и пациент больницы, ранены при обстрелах со стороны ВСУ, сообщил вечером в среду глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Кроме того, повреждены три жилых дома в Киевском и Петровском районах Донецка и объект гражданской инфраструктуры в Горловке.Всего зафиксировано 15 обстрелов, выпущено 42 боеприпаса, применялась реактивная артиллерия калибром 122 мм, ствольная артиллерия калибром 152 мм, 155 мм, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА.Ранее в среду ВСУ нанесли удар по Днерпянам Херсонской области. В результате один человек погиб и двое ранены. Читайте также на РИА Новости Крым:Иван Охлобыстин попал под обстрел в ДонбассеТеррор ВСУ на левобережье Херсонской области: обстреляны города и селаМирные жители не пострадали при обстреле Теребрено в Белгородской области
донецкая народная республика (днр)
горловка
донецк
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1b/1130987741_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_69d504ea63f3b45f4094cacb325d4821.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис пушилин, донецкая народная республика (днр), горловка, донецк, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия
Удар ВСУ по городам Донбасса - среди раненых медики "скорой"

При обстреле городов Донбасса пострадали шесть человек - Пушилин

18:50 20.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРабота бригады скорой помощи
Работа бригады скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Шестеро мирных жителей Донбасса, в том числе два медика и пациент больницы, ранены при обстрелах со стороны ВСУ, сообщил вечером в среду глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Шесть мирных жителей получили ранения в результате обстрела противником Донецка, Горловки, Ясиноватского района. Среди них два сотрудника медицинских учреждений - в Донецке и Горловке, а также пациент больницы", — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Кроме того, повреждены три жилых дома в Киевском и Петровском районах Донецка и объект гражданской инфраструктуры в Горловке.
Всего зафиксировано 15 обстрелов, выпущено 42 боеприпаса, применялась реактивная артиллерия калибром 122 мм, ствольная артиллерия калибром 152 мм, 155 мм, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА.
Ранее в среду ВСУ нанесли удар по Днерпянам Херсонской области. В результате один человек погиб и двое ранены.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе
Террор ВСУ на левобережье Херсонской области: обстреляны города и села
Мирные жители не пострадали при обстреле Теребрено в Белгородской области
 
Денис ПушилинДонецкая Народная Республика (ДНР)ГорловкаДонецкВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:29Отбросить Россию к границам 1991 года невозможно - сенатор США
18:50Удар ВСУ по городам Донбасса - среди раненых медики "скорой"
18:37Редкое явление: в Ялтинском заповеднике проснулся "сухой" водопад
18:17В Крыму официально завершился пожароопасный сезон
18:01Боевики ВСУ нанесли удар по Днепрянам – есть жертвы
17:58В Днепропетровске Брежнева лишили звания почетного гражданина
17:49Аксенов оценил безопасность Крыма
17:43Армянский регулятор приостановил лицензию радио Sputnik Армения
17:03Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе
16:51В Крыму ускорилась инфляция: что подорожало больше всего
16:39Мобилизация по-украински: где Зеленский найдет 500 тысяч человек для ВСУ
15:59США пытаются заставить Европу раскошелиться на Украину – Захарова
15:49Второй офис Сбера для розничных клиентов открылся в Симферополе
15:31Путин: парламентарии из новых регионов – крепкие и надежные
15:19ВСУ потеряли еще 725 боевиков и Ми-24
15:08Когда в Севастополе откроют для посещения обелиск "Штык и парус"
14:46Ремонт сухопутного коридора в Крым завершен – Хуснуллин
14:28Почему Зеленский отказывается от переговоров с Россией
14:15Единый телефонный номер "112" заработает в Херсонской области
14:06Сколько крымчан переселили из аварийного жилья в 2023 году
Лента новостейМолния