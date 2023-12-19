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Террор ВСУ на левобережье Херсонской области: обстреляны города и села - РИА Новости Крым, 19.12.2023
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Террор ВСУ на левобережье Херсонской области: обстреляны города и села
Террор ВСУ на левобережье Херсонской области: обстреляны города и села - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Террор ВСУ на левобережье Херсонской области: обстреляны города и села
Левобережье Херсонской области ежедневно подвергается террору со стороны украинских боевиков. За минувшие сутки по инфраструктуре городов и сел региона ВСУ... РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T11:05
2023-12-19T11:05
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новые регионы россии
новости сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Левобережье Херсонской области ежедневно подвергается террору со стороны украинских боевиков. За минувшие сутки по инфраструктуре городов и сел региона ВСУ выпустили 97 снарядов из ствольной артиллерии, сообщили в экстренных службах.Днем в понедельник зафиксировано 58 "прилетов" по населенным пунктам. Наиболее массированному обстрелу подверглись Крынки – 29 снарядов и Алешки – 10 снарядов. Также обстреляны Днепряны, Саги, Новые Лагеря, Обрывка, Великая Лепетиха и Подлесное."В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии. Под огнем находились Новая Каховка, Каховка, Пролетарка, Корсунка, Алешки, Днепряны, Крынки, Голая Пристань", – говорится в сообщении.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, добавили в экстренных службах.Обстрелы херсонского левобережья со стороны украинских боевиков продолжаются ежедневно. Днем ранее ВСУ выпустили по мирным городам и селам области 75 снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атакуют ударными дронами гражданские машины на ХерсонщинеБПЛА атаковал машину в Херсонской области: ранена семья с ребенкомПри подрыве машины на мине под Белгородом пострадали чиновники
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новые регионы россии, новости сво, новости
Террор ВСУ на левобережье Херсонской области: обстреляны города и села

ВСУ выпустили 97 снарядов из ствольной артиллерии по левобережью Херсонской области

11:05 19.12.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Левобережье Херсонской области ежедневно подвергается террору со стороны украинских боевиков. За минувшие сутки по инфраструктуре городов и сел региона ВСУ выпустили 97 снарядов из ствольной артиллерии, сообщили в экстренных службах.
Днем в понедельник зафиксировано 58 "прилетов" по населенным пунктам. Наиболее массированному обстрелу подверглись Крынки – 29 снарядов и Алешки – 10 снарядов. Также обстреляны Днепряны, Саги, Новые Лагеря, Обрывка, Великая Лепетиха и Подлесное.
"В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии. Под огнем находились Новая Каховка, Каховка, Пролетарка, Корсунка, Алешки, Днепряны, Крынки, Голая Пристань", – говорится в сообщении.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, добавили в экстренных службах.
Обстрелы херсонского левобережья со стороны украинских боевиков продолжаются ежедневно. Днем ранее ВСУ выпустили по мирным городам и селам области 75 снарядов.
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Херсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУНовые регионы РоссииНовости СВОНовости
 
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