https://crimea.ria.ru/20240517/sukhoputnyy-koridor-v-krym-nuzhdaetsya-v-avtoservisakh--ekspert-1137297762.html
Сухопутный коридор в Крым нуждается в автосервисах – эксперт
Сухопутный коридор в Крым нуждается в автосервисах – эксперт - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Сухопутный коридор в Крым нуждается в автосервисах – эксперт
Сухопутному коридору в Крым через новые регионы РФ не хватает придорожных автосервисов по обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей. Проблему уже обсуждают в... РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T07:38
2024-05-17T07:38
2024-05-17T07:59
радио "спутник в крыму"
сухопутный коридор в крым
логистика
крым
новые регионы россии
транспорт
олег торош
правительство россии
грузоперевозки
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/14/1130204176_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_69ec53b8ab57e7ba6bdd3dff65fb08e8.jpg
Олег Торош: Сухопутный коридор в Крым нуждается в автосервисах
Олег Торош: Сухопутный коридор в Крым нуждается в автосервисах
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Сухопутному коридору в Крым через новые регионы РФ не хватает придорожных автосервисов по обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей. Проблему уже обсуждают в правительстве России совместно с экспертами автомобильной отрасли. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил президент Общероссийской общественной организации "Водители России" Олег Торош.По его словам, большинство водителей грузовых машин "уже привыкли и спокойно ездят по новым территориям через Запорожскую и Херсонскую области"."Все комфортно, удобно, никаких вопросов. Качество дорожного покрытия очень хорошее, безопасность на высшем уровне", – отметил Торош.Поэтому в целом трафик грузового направления высокий, поскольку не все выбирают паромную переправу из-за времени ожидания, добавил он.Однако есть один важный недостаток: отсутствие необходимого числа автосервисов по обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей, которым приходится идти много дней с грузом туда и обратно, а на дороге "случается всякое".Торош подчеркнул, что проблема уже обсуждается в правительстве России с участием экспертов автомобильной отрасли, и вопрос вскоре может быть решен."Мы вместе с правительством эти вопросы формируем на повестке дня и планируем к реализации. Поэтому, я думаю, в ближайшее время этот вопрос решится", – заявил Торош.Эксперт отметил, что улучшение дорожного сервиса, как и формирование в будущем распределительных центров, и развитие новых территорий РФ в целом, позволят оптимизировать логистические цепочки. А значит, и улучшить перевозки товаров с материка в Крым и обратно. В том числе с точки зрения выгоды перевозок благодаря наполняемости машин: чтобы они не шли обратно пустыми. В то же время, уже сейчас, по словам эксперта, высокую слаженность транспортной сети на территории полуострова демонстрирует тот факт, что в Крым "начали перевозку и крупные транспортные компании России".Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферопольском районе строят три логистических центра Ремонт дорог в новых регионах идет опережающими темпами – Хуснуллин Альтернативная дорога в Крым из Херсонской области готова на 90%
https://crimea.ria.ru/20240207/kak-transportnoe-koltso-vokrug-azovskogo-morya-izmenit-turizm-v-krymu-1134754501.html
крым
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/14/1130204176_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e5f6d13ca0a4765562e283bc91416088.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сухопутный коридор в крым, логистика, крым, новые регионы россии, транспорт, олег торош, правительство россии, грузоперевозки, экономика, мнения
Сухопутный коридор в Крым нуждается в автосервисах – эксперт
Проблему придорожного сервиса на трассе в Крым через новые регионы решат в правительстве
07:38 17.05.2024 (обновлено: 07:59 17.05.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым
. Сухопутному коридору в Крым через новые регионы РФ не хватает придорожных автосервисов по обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей. Проблему уже обсуждают в правительстве России совместно с экспертами автомобильной отрасли. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил президент Общероссийской общественной организации "Водители России" Олег Торош.
По его словам, большинство водителей грузовых машин "уже привыкли и спокойно ездят по новым территориям через Запорожскую и Херсонскую области".
"Все комфортно, удобно, никаких вопросов. Качество дорожного покрытия очень хорошее, безопасность на высшем уровне", – отметил Торош.
Поэтому в целом трафик грузового направления высокий, поскольку не все выбирают паромную переправу из-за времени ожидания, добавил он.
Однако есть один важный недостаток: отсутствие необходимого числа автосервисов по обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей, которым приходится идти много дней с грузом туда и обратно, а на дороге "случается всякое".
"Одно дело, если мы говорим про туристический поток, тогда достаточно заправочных комплексов и каких-то кафе. Но если мы говорим про грузовой трафик, то дорожный сервис должен включать в том числе грузовой ремонт, шиномонтаж. И вот это, к сожалению, на новых территориях пока слабо развито", – сказал эксперт.
Торош подчеркнул, что проблема уже обсуждается в правительстве России с участием экспертов автомобильной отрасли, и вопрос вскоре может быть решен.
"Мы вместе с правительством эти вопросы формируем на повестке дня и планируем к реализации. Поэтому, я думаю, в ближайшее время этот вопрос решится", – заявил Торош.
Эксперт отметил, что улучшение дорожного сервиса, как и формирование в будущем распределительных центров, и развитие новых территорий РФ в целом, позволят оптимизировать логистические цепочки. А значит, и улучшить перевозки товаров с материка в Крым и обратно. В том числе с точки зрения выгоды перевозок благодаря наполняемости машин: чтобы они не шли обратно пустыми.
"Будет летний сезон и в большом объеме из Крыма будут вывозиться и фрукты, и овощи, и все остальное. Поэтому определенный тип грузовых транспортных средств, конечно, будет находить обратную загрузку. Однозначно ответить, хорошо это выстроено сейчас или плохо, нельзя: есть как проблемные зоны, так и положительные моменты при перевозке из Крыма или с новых территорий РФ", – сказал Торош.
В то же время, уже сейчас, по словам эксперта, высокую слаженность транспортной сети на территории полуострова демонстрирует тот факт, что в Крым "начали перевозку и крупные транспортные компании России".
Читайте также на РИА Новости Крым: