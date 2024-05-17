https://crimea.ria.ru/20240517/sukhoputnyy-koridor-v-krym-nuzhdaetsya-v-avtoservisakh--ekspert-1137297762.html

Сухопутный коридор в Крым нуждается в автосервисах – эксперт

Сухопутный коридор в Крым нуждается в автосервисах – эксперт - РИА Новости Крым, 17.05.2024

Сухопутный коридор в Крым нуждается в автосервисах – эксперт

Сухопутному коридору в Крым через новые регионы РФ не хватает придорожных автосервисов по обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей. Проблему уже обсуждают в... РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T07:38

2024-05-17T07:38

2024-05-17T07:59

радио "спутник в крыму"

сухопутный коридор в крым

логистика

крым

новые регионы россии

транспорт

олег торош

правительство россии

грузоперевозки

экономика

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Олег Торош: Сухопутный коридор в Крым нуждается в автосервисах Олег Торош: Сухопутный коридор в Крым нуждается в автосервисах audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Сухопутному коридору в Крым через новые регионы РФ не хватает придорожных автосервисов по обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей. Проблему уже обсуждают в правительстве России совместно с экспертами автомобильной отрасли. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил президент Общероссийской общественной организации "Водители России" Олег Торош.По его словам, большинство водителей грузовых машин "уже привыкли и спокойно ездят по новым территориям через Запорожскую и Херсонскую области"."Все комфортно, удобно, никаких вопросов. Качество дорожного покрытия очень хорошее, безопасность на высшем уровне", – отметил Торош.Поэтому в целом трафик грузового направления высокий, поскольку не все выбирают паромную переправу из-за времени ожидания, добавил он.Однако есть один важный недостаток: отсутствие необходимого числа автосервисов по обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей, которым приходится идти много дней с грузом туда и обратно, а на дороге "случается всякое".Торош подчеркнул, что проблема уже обсуждается в правительстве России с участием экспертов автомобильной отрасли, и вопрос вскоре может быть решен."Мы вместе с правительством эти вопросы формируем на повестке дня и планируем к реализации. Поэтому, я думаю, в ближайшее время этот вопрос решится", – заявил Торош.Эксперт отметил, что улучшение дорожного сервиса, как и формирование в будущем распределительных центров, и развитие новых территорий РФ в целом, позволят оптимизировать логистические цепочки. А значит, и улучшить перевозки товаров с материка в Крым и обратно. В том числе с точки зрения выгоды перевозок благодаря наполняемости машин: чтобы они не шли обратно пустыми. В то же время, уже сейчас, по словам эксперта, высокую слаженность транспортной сети на территории полуострова демонстрирует тот факт, что в Крым "начали перевозку и крупные транспортные компании России".Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферопольском районе строят три логистических центра Ремонт дорог в новых регионах идет опережающими темпами – Хуснуллин Альтернативная дорога в Крым из Херсонской области готова на 90%

https://crimea.ria.ru/20240207/kak-transportnoe-koltso-vokrug-azovskogo-morya-izmenit-turizm-v-krymu-1134754501.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сухопутный коридор в крым, логистика, крым, новые регионы россии, транспорт, олег торош, правительство россии, грузоперевозки, экономика, мнения