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Ремонт дорог в новых регионах идет опережающими темпами - Хуснуллин
Ремонт дорог в новых регионах идет опережающими темпами - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 08.02.2024
Ремонт дорог в новых регионах идет опережающими темпами - Хуснуллин
Восстановление автомобильных дорог в новых регионах идет с опережением графика. Об этом сообщает пресс-служба правительства России со ссылкой на вице-премьера... РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T07:24
2024-02-08T07:24
2024-02-08T07:24
марат хуснуллин
новые регионы россии
ремонт дорог
херсонская область
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запорожская область
ремонт дорог в запорожской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Восстановление автомобильных дорог в новых регионах идет с опережением графика. Об этом сообщает пресс-служба правительства России со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.Зампредседателя правительства отметил, что восстановление инфраструктуры в новых субъектах страны, в том числе дорожной, проходит комплексно. Помимо замены дорожного полотна, на 2024 год запланирована организация водопропускных труб, установка дорожных знаков и остановочных павильонов.Основные силы сосредоточены на трассах, которые обеспечивают связь региональных центров новых субъектов с соседними регионами. Среди них дорога Донецк – Харцызск – Амвросиевка – КПП Успенка протяженностью 55 километров. Там уже уложено около 18 километров нижнего слоя асфальтобетона объемом около 150 тысяч тонн. Также работы продолжаются в ЛНР – здесь нижний слой асфальтобетона уложен на 14 из 21 км региональной дороги от Перевальска до Ивановки.Вице-премьер подчеркнул, что в новых регионах активно растет объем грузоперевозок, развивается междугороднее пассажирское сообщение, значительно увеличился трафик частного автотранспорта."Например, прошлым летом порядка одного миллиона человек поехали в Крым по альтернативному маршруту по территории новых регионов. В нормативное состояние было приведено 370 километров сухопутного коридора", – сообщил Хуснуллин и подчеркнул, что от качества и разветвленности дорожной сети напрямую зависят темпы социально-экономического развития новых субъектов России.Всего в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях отремонтировано более двух тысяч километров дорог, из них около 1350 привели в порядок специалисты Автодора.Читайте также на РИА Новости Крым:Как транспортное кольцо вокруг Азовского моря изменит туризм в КрымуУтверждена программа социально-экономического развития новых регионовРемонтные работы идут на основных трассах из Крыма в новые регионы
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марат хуснуллин, новые регионы россии, ремонт дорог, херсонская область, ремонт дорог в херсонской области, запорожская область, ремонт дорог в запорожской области, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), сухопутный коридор в крым, новости
Ремонт дорог в новых регионах идет опережающими темпами - Хуснуллин
Хуснуллин: в новых регионах до конца года отремонтируют 640 километров дорог
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Восстановление автомобильных дорог в новых регионах идет с опережением графика. Об этом сообщает пресс-служба правительства России со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.
Зампредседателя правительства отметил, что восстановление инфраструктуры в новых субъектах страны, в том числе дорожной, проходит комплексно.
"На сегодняшний день специалисты Автодора уложили уже около 160 км нижнего покрытия и порядка 45 км верхнего слоя асфальтобетона из более 640 км, запланированных по программе 2024 года", – сказано в сообщении.
Помимо замены дорожного полотна, на 2024 год запланирована организация водопропускных труб, установка дорожных знаков и остановочных павильонов.
Основные силы сосредоточены на трассах, которые обеспечивают связь региональных центров новых субъектов с соседними регионами. Среди них дорога Донецк – Харцызск – Амвросиевка – КПП Успенка протяженностью 55 километров. Там уже уложено около 18 километров нижнего слоя асфальтобетона объемом около 150 тысяч тонн. Также работы продолжаются в ЛНР – здесь нижний слой асфальтобетона уложен на 14 из 21 км региональной дороги от Перевальска до Ивановки.
Вице-премьер подчеркнул, что в новых регионах активно растет объем грузоперевозок, развивается междугороднее пассажирское сообщение, значительно увеличился трафик частного автотранспорта.
"Например, прошлым летом порядка одного миллиона человек поехали в Крым по альтернативному маршруту
по территории новых регионов. В нормативное состояние было приведено 370 километров сухопутного коридора", – сообщил Хуснуллин и подчеркнул, что от качества и разветвленности дорожной сети напрямую зависят темпы социально-экономического развития новых субъектов России.
Всего в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях отремонтировано более двух тысяч километров дорог, из них около 1350 привели в порядок специалисты Автодора.
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