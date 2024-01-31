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Миллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в Крым - РИА Новости Крым, 31.01.2024
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Миллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в Крым
Миллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в Крым - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Миллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в Крым
Около миллиона граждан воспользовались альтернативным маршрутом из Ростова-на-Дону в Крым в летние месяцы. Об этом в ходе совещания по социально-экономическому... РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T22:31
2024-01-31T22:39
сухопутный коридор в крым
сухопутный маршрут в крым
марат хуснуллин
транспорт
крым
ростов-на-дону
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Около миллиона граждан воспользовались альтернативным маршрутом из Ростова-на-Дону в Крым в летние месяцы. Об этом в ходе совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Вице-премьер подчеркнул, что добиться таких результатов удалось благодаря созданию полноценного 370-километрового участка дороги между Ростовской областью и Крымом.Он также отметил, что за минувший год в новых регионах было отремонтировано около двух тысяч километров дорог, что стало безусловным рекордом.В декабре вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил об окончании ремонта дорожного покрытия на сухопутном коридоре в Крым через новые регионы России.Сухопутный коридор в Крым проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой по территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Весь путь на автомобиле из Ростова-на-Дону до админграницы с Крымом занимает около шести часов, включая прохождение контроля на АПП и блокпостах.Пассажирский автомобильный трафик через новые территории существенно вырос летом. К этому времени большая часть 387-ми километровой дороги уже была капитально отремонтирована, открылись первые сетевые автозаправочные комплексы. Поэтому многие автомобилисты, оказывавшиеся перед выбором длительного ожидания в очереди на паром или перед пунктами досмотра на Крымский мост, предпочли открыть для себя новую дорогу.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроектуКак работает сухопутный коридор в Крым: транспортный поток и очередиС 15 декабря Крым с Геническом свяжет новый автобусный маршрут
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сухопутный коридор в крым, сухопутный маршрут в крым, марат хуснуллин, транспорт, крым, ростов-на-дону, новости, новые регионы россии
Миллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в Крым

Хуснуллин: за лето по сухопутному маршруту через новые регионы проехали миллион человек

22:31 31.01.2024 (обновлено: 22:39 31.01.2024)
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПассажиры. Архивное фото
Пассажиры. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Около миллиона граждан воспользовались альтернативным маршрутом из Ростова-на-Дону в Крым в летние месяцы. Об этом в ходе совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Только за летние месяцы этого года (по альтернативному маршруту, – ред.) проехали миллион пассажиров… Миллион граждан проехали на личных машинах и на автобусах", – сказал Хуснуллин.

Вице-премьер подчеркнул, что добиться таких результатов удалось благодаря созданию полноценного 370-километрового участка дороги между Ростовской областью и Крымом.
Он также отметил, что за минувший год в новых регионах было отремонтировано около двух тысяч километров дорог, что стало безусловным рекордом.
В декабре вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил об окончании ремонта дорожного покрытия на сухопутном коридоре в Крым через новые регионы России.
Сухопутный коридор в Крым проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой по территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Весь путь на автомобиле из Ростова-на-Дону до админграницы с Крымом занимает около шести часов, включая прохождение контроля на АПП и блокпостах.
Пассажирский автомобильный трафик через новые территории существенно вырос летом. К этому времени большая часть 387-ми километровой дороги уже была капитально отремонтирована, открылись первые сетевые автозаправочные комплексы. Поэтому многие автомобилисты, оказывавшиеся перед выбором длительного ожидания в очереди на паром или перед пунктами досмотра на Крымский мост, предпочли открыть для себя новую дорогу.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Сухопутный коридор в КрымСухопутный маршрут в КрымМарат ХуснуллинТранспортКрымРостов-на-ДонуНовостиНовые регионы России
 
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