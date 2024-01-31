https://crimea.ria.ru/20240131/million-chelovek-proekhali-po-alternativnomu-koridoru-iz-rostova-v-krym-1134600988.html

Миллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в Крым

Миллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в Крым - РИА Новости Крым, 31.01.2024

Миллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в Крым

Около миллиона граждан воспользовались альтернативным маршрутом из Ростова-на-Дону в Крым в летние месяцы. Об этом в ходе совещания по социально-экономическому... РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T22:31

2024-01-31T22:31

2024-01-31T22:39

сухопутный коридор в крым

сухопутный маршрут в крым

марат хуснуллин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Около миллиона граждан воспользовались альтернативным маршрутом из Ростова-на-Дону в Крым в летние месяцы. Об этом в ходе совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Вице-премьер подчеркнул, что добиться таких результатов удалось благодаря созданию полноценного 370-километрового участка дороги между Ростовской областью и Крымом.Он также отметил, что за минувший год в новых регионах было отремонтировано около двух тысяч километров дорог, что стало безусловным рекордом.В декабре вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил об окончании ремонта дорожного покрытия на сухопутном коридоре в Крым через новые регионы России.Сухопутный коридор в Крым проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой по территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Весь путь на автомобиле из Ростова-на-Дону до админграницы с Крымом занимает около шести часов, включая прохождение контроля на АПП и блокпостах.Пассажирский автомобильный трафик через новые территории существенно вырос летом. К этому времени большая часть 387-ми километровой дороги уже была капитально отремонтирована, открылись первые сетевые автозаправочные комплексы. Поэтому многие автомобилисты, оказывавшиеся перед выбором длительного ожидания в очереди на паром или перед пунктами досмотра на Крымский мост, предпочли открыть для себя новую дорогу.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроектуКак работает сухопутный коридор в Крым: транспортный поток и очередиС 15 декабря Крым с Геническом свяжет новый автобусный маршрут

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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