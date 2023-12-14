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С 15 декабря Крым с Геническом свяжет новый автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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С 15 декабря Крым с Геническом свяжет новый автобусный маршрут
С 15 декабря Крым с Геническом свяжет новый автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 14.12.2023
С 15 декабря Крым с Геническом свяжет новый автобусный маршрут
С 15 декабря по маршруту Евпатория – Симферополь – Геническ начнут ежедневно курсировать комфортабельные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе минтранса... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T09:48
2023-12-14T09:48
крым
геническ
херсонская область
автобусное сообщение
сообщение между крымом и херсонской областью
транспорт
общественный транспорт
симферополь
евпатория
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. С 15 декабря по маршруту Евпатория – Симферополь – Геническ начнут ежедневно курсировать комфортабельные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе минтранса Крыма.Уточняется, что на маршрут выйдут комфортабельные автобусы.Из Евпатории автобус будет отправляться ежедневно в 6:30, от автостанции Симферополя – в 8:00, а из Геническа в 15:00.В марте город Скадовск в Херсонской области и Крым соединили дополнительным автобусным маршрутом.Также в октябре из Крыма в Белоруссию запустили автобусное сообщение.Читайте также на РИА Новости Крым:Скадовск и Севастополь свяжет новый автобусный маршрут – расписаниеСухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКОАэропорт Краснодара может возобновить работу
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крым, геническ, херсонская область, автобусное сообщение, сообщение между крымом и херсонской областью, транспорт, общественный транспорт, симферополь, евпатория, новости крыма
С 15 декабря Крым с Геническом свяжет новый автобусный маршрут

Регулярный автобусный маршрут Евпатория - Симферополь - Геническ запустят с 15 декабря

09:48 14.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. С 15 декабря по маршруту Евпатория – Симферополь – Геническ начнут ежедневно курсировать комфортабельные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе минтранса Крыма.
"По многочисленным просьбам жителей Геническа и Республики Крым с 15 декабря 2023 года запускается новый регулярный межрегиональный маршрут Евпатория – Симферополь – Геническ", - сказано в Telegram-сообщении ведомства.
Уточняется, что на маршрут выйдут комфортабельные автобусы.
Из Евпатории автобус будет отправляться ежедневно в 6:30, от автостанции Симферополя – в 8:00, а из Геническа в 15:00.
В марте город Скадовск в Херсонской области и Крым соединили дополнительным автобусным маршрутом.
Также в октябре из Крыма в Белоруссию запустили автобусное сообщение.
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