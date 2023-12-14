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С 15 декабря Крым с Геническом свяжет новый автобусный маршрут

С 15 декабря Крым с Геническом свяжет новый автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 14.12.2023

С 15 декабря Крым с Геническом свяжет новый автобусный маршрут

С 15 декабря по маршруту Евпатория – Симферополь – Геническ начнут ежедневно курсировать комфортабельные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе минтранса... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T09:48

2023-12-14T09:48

2023-12-14T09:48

крым

геническ

херсонская область

автобусное сообщение

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симферополь

евпатория

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. С 15 декабря по маршруту Евпатория – Симферополь – Геническ начнут ежедневно курсировать комфортабельные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе минтранса Крыма.Уточняется, что на маршрут выйдут комфортабельные автобусы.Из Евпатории автобус будет отправляться ежедневно в 6:30, от автостанции Симферополя – в 8:00, а из Геническа в 15:00.В марте город Скадовск в Херсонской области и Крым соединили дополнительным автобусным маршрутом.Также в октябре из Крыма в Белоруссию запустили автобусное сообщение.Читайте также на РИА Новости Крым:Скадовск и Севастополь свяжет новый автобусный маршрут – расписаниеСухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКОАэропорт Краснодара может возобновить работу

крым

геническ

херсонская область

симферополь

евпатория

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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