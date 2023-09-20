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Скадовск и Севастополь свяжет новый автобусный маршрут – расписание - РИА Новости Крым, 20.09.2023
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Скадовск и Севастополь свяжет новый автобусный маршрут – расписание
Скадовск и Севастополь свяжет новый автобусный маршрут – расписание - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Скадовск и Севастополь свяжет новый автобусный маршрут – расписание
Новый автобусный маршрут из Севастополя в Скадовск Херсонской области запускают с 27 сентября. Об этом сообщает в среду официальный Telegram-канал министерства... РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T11:09
2023-09-20T11:09
севастополь
скадовск
херсонская область
новые регионы россии
автобусное сообщение
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Новый автобусный маршрут из Севастополя в Скадовск Херсонской области запускают с 27 сентября. Об этом сообщает в среду официальный Telegram-канал министерства транспорта Херсонской области.По данным регионального минтранса, автобус будет отправляться от автовокзала Севастополя в 8:30, из Симферополя — в 10:00, от симферополськой станции "Восточная" - в 10:25. Время прибытия в Скадовск на автостанцию пока не уточняется.Время отправления от автостанции "Скадовск" — 15:30, от Восточной автобус будет отъезжать в 19:30, из Симферополя в сторону Севастополя - в 19:50.Первый автобус отправился из Симферополя в Скадовск с автостанции "Курортная" в крымской столице 1 февраля. Уже тогда власти анонсировали увеличение числа рейсов и подчеркивали безопасность маршрутов. С 31 марта из Симферополя в Скадовск запустили еще один дополнительный автобусный маршрут. Билеты можно приобрести в кассах автовокзалов и через терминалы банков.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобусы из Крыма в Геническ и Скадовск: стартовали регулярные рейсыСухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширятКогда запустят поезда из Крыма через новые регионы России
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РИА Новости Крым
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севастополь, скадовск, херсонская область, новые регионы россии, автобусное сообщение, общество, транспорт, общественный транспорт, новости
Скадовск и Севастополь свяжет новый автобусный маршрут – расписание

Новый автобусный маршрут свяжет Севастополь и Скадовск в Херсонской области с 27 сентября

11:09 20.09.2023
 
© Минтранс Херсонской областиАвтобус
Автобус
© Минтранс Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Новый автобусный маршрут из Севастополя в Скадовск Херсонской области запускают с 27 сентября. Об этом сообщает в среду официальный Telegram-канал министерства транспорта Херсонской области.
По данным регионального минтранса, автобус будет отправляться от автовокзала Севастополя в 8:30, из Симферополя — в 10:00, от симферополськой станции "Восточная" - в 10:25. Время прибытия в Скадовск на автостанцию пока не уточняется.
Время отправления от автостанции "Скадовск" — 15:30, от Восточной автобус будет отъезжать в 19:30, из Симферополя в сторону Севастополя - в 19:50.
Первый автобус отправился из Симферополя в Скадовск с автостанции "Курортная" в крымской столице 1 февраля. Уже тогда власти анонсировали увеличение числа рейсов и подчеркивали безопасность маршрутов. С 31 марта из Симферополя в Скадовск запустили еще один дополнительный автобусный маршрут. Билеты можно приобрести в кассах автовокзалов и через терминалы банков.
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СевастопольСкадовскХерсонская областьНовые регионы РоссииАвтобусное сообщениеОбществоТранспортОбщественный транспортНовости
 
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